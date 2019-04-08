Mart ayında en az 108 işçi iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, mart ayında 5’i çocuk, 4’ü kadın ve 11’i göçmen olmak üzere 108 işçinin iş cinayetinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ocak ayında en az 159, şubat ayında en az 125 ve mart ayında en az 108 işçi olmak üzere; Türkiye’de 2019 yılının ilk üç ayında en az 392 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 108 emekçinin 85’inin ücretli (işçi ve memur), 23’ünün kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluştuğu bildirildi.

İş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin 4’ünün kadın işçi, 104’ünün erkek işçi olduğu ifade edilirken kadın işçi cinayetlerinin tarım ve sağlık işkollarında gerçekleştiği belirtildi.

Beş çocuk işçinin can verdiği çocuk iş cinayetlerinin ise 4’ü tarımda ve 1’i inşaatta gerçekleşti…

11 mülteci işçinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, mülteci işçilerin 7’sinin Afganistanlı, 2’sinin Suriyeli ve 2’sinin Türkmenistanlı olduğu bildirildi.

EN ÇOK İŞ CİNAYETİ TARIM VE İNŞAATTA

İSİG Meclisi, mart ayı iş cinayetleri raporunu paylaştı | Görsel: İSİG

İSİG raporuna göre, mart ayında iş cinayetlerinde ölümler en çok inşaat, tarım, taşımacılık, belediye/genel işler, ticaret/büro, madencilik, kimya ve enerji işkollarında gerçekleşti. En fazla göçük altında kalarak, servis kazası, yüksekten düşme ve kalp krizi sebebiyle ölümlerin gerçekleştiği belirtilen raporda, özellikle kalp krizlerindeki artışın uzun, yoğun ve fazla çalışmanın sonucu olduğunun altı çizildi.

Rapora göre, iş cinayetleri Türkiye’nin 40 şehrinde ve yurtdışında dört ülkede gerçekleşti. En çok iş cinayeti Kayseri, Ankara, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Denizli, Gaziantep ve Zonguldak’ta yaşandı. (HABER MERKEZİ)

