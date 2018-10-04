EylÃ¼l ayÄ±nda 157 iÅŸÃ§i iÅŸ cinayetinde can verdi

Ä°SÄ°G Meclisi: 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dokuz ayÄ±nda iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren iÅŸÃ§ilerin sayÄ±sÄ± 1450

Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi (Ä°SÄ°G) Meclisinin verilerine göre eylül ayÄ±nda 157 iÅŸçi iÅŸ cinayetlerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Böylece 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dokuz ayÄ±nda iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren iÅŸçilerin sayÄ±sÄ± 1450 oldu.

Ä°SÄ°G Meclisinin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± raporda ÅŸu veriler yer aldÄ±:

â– Ocak’ta 144, ÅŸubatta 128, martta 130, nisanda 189, mayÄ±sta 169, haziranda 151, temmuzda 201, aÄŸustosta 181 ve eylülde 157 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

â– 157 emekçinin 143’ü ücretli (iÅŸçi ve memur), 16’sÄ± kendi nam ve hesabÄ±na çalÄ±ÅŸanlardan (çiftçi ve esnaf) oluÅŸuyor.

â– Ölenlerin 10’u kadÄ±n iÅŸçi, 147’si erkek iÅŸçi. KadÄ±n iÅŸçi cinayetleri tarÄ±m, madencilik, ticaret, metal ve saÄŸlÄ±k iÅŸ kollarÄ±nda gerçekleÅŸti.

â– 4’ü 14 yaÅŸ ve altÄ±nda olmak üzere 8 çocuk iÅŸçi can verdi. Çocuk iÅŸçi cinayetleri tarÄ±m, kimya, metal ve inÅŸaat iÅŸ kollarÄ±nda gerçekleÅŸti.

â– 9 mülteci iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Mülteci iÅŸçilerin 6’sÄ± AfganistanlÄ±, 1’i Ä°ranlÄ±, 1’i RusyalÄ± ve 1’i Suriyeli.

â– Ölümler en çok inÅŸaat, tarÄ±m, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, madencilik, ticaret/büro, metal, belediye/genel iÅŸler ve enerji iÅŸ kollarÄ±nda gerçekleÅŸti.

‘Ä°ÅžÇÄ°LER SERBEST BIRAKILSIN’

Ä°SÄ°G Meclisi raporunda 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan eden ve tutuklanan iÅŸçilere de yer verdi. Ä°nÅŸaat iÅŸçilerinin 15 maddede ifade ettikleri taleplerinin meÅŸru ve haklÄ± olduÄŸu belirtilen raporda, “Ä°SÄ°G Meclisi olarak güvencesizliÄŸin, kuralsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ve baskÄ±larÄ±n iÅŸçilerin saÄŸlÄ±klarÄ± ve hayatlarÄ±yla oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyor ve tüm bu çalÄ±ÅŸma rejimine karÅŸÄ± iÅŸçilerin yanÄ±nda olup taleplerini seslendireceÄŸimizi bir kez daha paylaÅŸÄ±yoruz. Türkiye’de en temel haklarÄ± talep etmenin bile ‘suç’ teÅŸkil ettiÄŸi bir süreçte baÅŸta sendikalar olmak üzere bütün emek cephesini iÅŸçilerin taleplerini sahiplenmeye ve sürecin takipçisi olmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. 3. havalimanÄ± iÅŸçileri serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” denildi.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 13:19

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