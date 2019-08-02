Temmuzda 163, 2019’un ilk 7 ayında ise en az 1004 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin Temmuz ayı iş cinayeti raporunu açıkladı. Rapora göre geçen ay en az 163 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 2019’un ilk 7 ayında 1004 işçi iş cinayetlerine kurban gitti.

Raporda İstanbul Valiliğinin ‘Suriyeliler’e ilişkin geri gönderme uygulamasına karşı çalışırken hayatını kaybeden mülteci işçilere de dikkat çekildi. Rapora göre 2019’un ilk yedi ayında 70 mülteci işçi yaşamını yitirdi.

MÜLTECİ İŞÇİLERİN ÖLÜM ORANI ARTIYOR

Yıllara göre bakıldığında göçmen/mülteci iş cinayetlerinde artış yaşandığına dikkat çekildi. 2013’te 22 göçmen/mülteci işçi, 2014’te 53 göçmen/mülteci işçi, 2015’te 67 göçmen/mülteci işçi, 2016’da 96 göçmen/mülteci işçi, 2017’de 88 göçmen/mülteci işçi, 2018’de 110 göçmen/mülteci işçi, 2019’un ilk yedi ayında ise 70 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi. Göçmen/mülteci işçilerin ölümünde oransal olarak 2013 yılında yüzde 2, 2014 yılında yüzde 3, 2015 yılında yüzde 4, 2016 yılında yüzde 5, 2017 yılında yüzde 4, 2018 yılında yüzde 6, 2019 yılının ilk yedi ayında yüzde 7 artış yaşandığı görüldü.

ÖLEN İŞÇİLERİN ÇOĞU SURİYELİ

Ölen işçilerin geldikleri ülkeler ise şöyle: 26 Suriyeli, 23 Afganistanlı, 4 Türkmenistanlı, 4 Ukraynalı, 3 Özbekistanlı, 2 Azerbaycanlı, 2 İranlı, 2 Gürcistanlı, 1 Çekyalı, 1 İtalyalı, 1 Kolombiyalı, 1 Rusyalı.Yaşanan iş cinayetlerinin 17’si tarım/orman, 9’u belediye/genel işler, 8’i inşaat/yol, 8’i gemi/tersane, 7’si tekstil/deri, 5’i ağaç/kâğıt, 4’ü kimya, 3’ü konaklama/eğlence, 2’si gıda, 2’si metal, 2’si taşımacılık, 1’i madencilik, 1’i basın ve 1’i ticaret işkollarında yaşandı. En çok ölüm nedeni ise patlama/yanma, zehirlenme/boğulma, trafik/servis kazası, ezilme/göçük ve yüksekten düşme. Ölenlerin 6’sı çocuk ve 9’u kadın işçi. Oransal olarak Türkiye ortalamasının iki katı. Ölümler en çok Ankara, İstanbul ve Kocaeli’nde yaşandı. 16 Ocak’ta Ankara Altındağ’da 5 Suriyeli işçi, 29 Mart’ta Ankara Altındağ’da 7 Afganistanlı işçi, 6 Haziran’da Kocaeli Çayırova’da 5 Suriyeli işçi ve 22 Haziran’da İstanbul Büyükçekmece’de 2’si Afganistanlı 1’i İranlı, 1’i Özbekistanlı 4 işçi işyerlerinde yanarak yaşamlarını yitirdi.

6’SI ÇOCUK, 10’U KADIN VE 6’SI GÖÇMEN...

Yüzde 89’unu ulusal ve yerel basından; yüzde 11’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilerine dayanılarak İSİG Meclisi tarafından hazırlanan Temmuz ayı iş cinayeti raporu göre 6’sı çocuk, 10’u kadın ve 6’sı göçmen olmak üzere en az 163 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

163 emekçinin 120’si ücretli (işçi ve memur), 43’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor. Ölenlerin 10’u kadın işçi, 153’ü erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, büro, metal, sağlık, konaklama ve belediye işkollarında gerçekleşti. Dördü 14 yaş ve altında olmak üzere altı çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım ve ticaret işkollarında gerçekleşti. 6 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 2’si Suriyeli, 2’si Türkmenistanlı, 1’i İtalyalı ve 1’i Gürcistanlı.Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, belediye/genel işler, ticaret/büro, metal ve madencilik işkollarında gerçekleşti. Bu ay tarımda ölenlerin en az yüzde 31’i ücretli. Yüzde 69’u ise çiftçi. En fazla ölüm nedenleri trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme, kalp krizi, şiddet, elektrik çarpması, zehirlenme/boğulma ve intihar. Temmuz’da Türkiye’nin 52 şehrinde ve yurtdışında iki ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik. En çok iş cinayeti Kocaeli, Manisa, Aydın, Gaziantep, Ankara, İzmir, Mersin, Samsun, Van, Adıyaman, Konya ve Muğla’da gerçekleşti. Ölenlerin 1’i sendikalı işçi, 162 işçi ise sendikasız.

2019’UN İLK 7 AYINDA 1004 İŞÇİ İŞ CİNAYETLERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ocak ayında en az 159 işçi, Şubat ayında en az 127 işçi, Mart ayında en az 114 işçi, Nisan ayında en az 153 işçi, Mayıs ayında en az 163 işçi, Haziran ayında en az 125 işçi ve Temmuz ayında en az 163 işçi olmak üzere; Türkiye’de 2019 yılının ilk yedi ayında en az 1004 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.