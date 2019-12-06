İSİG: Kasım'da en az 126, yılın ilk on bir ayında en az 1606 işçi yaşamını yitirdi

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Meclisi, kasım ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Raporda, kasım ayında en az 126, yılın ilk on bir ayında ise en az 1606 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İSİG'in kasım ayı raporunda, yüzde 70’ini ulusal ve yerel basından, yüzde 30’unu ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan alınan bilgilere dayanılarak tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, kasım ayında en az 126 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Raporda, "Meslek hastalığı nedeniyle gerçekleşen iş cinayeti yok. Oysa ILO ve WHO verilerine göre 1 'iş kazası sonucu ölüm' karşılığında yaklaşık 6 'meslek hastalığı sonucu ölüm' olmaktadır" denildi.

2019'UN İLK 11 AYINDA EN AZ BİN 606 İŞ CİNAYETİ

Grafik: İSİG

Raporda, 2019 yılının ilk on bir ayında en az 1606 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ocak ayında en az 159 işçi, Şubat ayında en az 127 işçi, Mart ayında en az 114 işçi, Nisan ayında en az 153 işçi, Mayıs ayında en az 164 işçi, Haziran ayında en az 131 işçi, Temmuz ayında en az 178 işçi, Ağustos ayında en az 149 işçi, Eylül ayında en az 147 işçi, Ekim ayında en az 158 işçi ve Kasım ayında en az 126 işçi olmak üzere; Türkiye’de 2019 yılının ilk on bir ayında en az 1606 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

126 emekçinin 108’i ücretli (işçi ve memur), 18’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

Ölenlerin 3’ü kadın işçi, 123’ü erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tekstil, eğitim ve sağlık işkollarında gerçekleşti.

Üç çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri ticaret, metal ve konaklama işkollarında gerçekleşti.

51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 33 emekçi bulunuyor: Çiftçi, gıda, maden, kimya, eğitim, çimento, metal, inşaat, taşımacılık, gemi, konaklama, belediye ve genel işler işçileri.

Kasım ayında 3 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 1’i Afganistanlı, 1’i İranlı ve 1’i Suriyeli.

EN ÇOK İNŞAAT İŞKOLUNDA İŞ CİNAYETİ YAŞANDI

Grafik: İSİG

Raporda, iş cinayetlerinin en çok inşaat, taşımacılık, tarım, ticaret/büro, metal, gıda, gemi/tersane, belediye/genel işler, madencilik, enerji ve konaklama işkollarında gerçekleştiği belirtildi.

Bu ay tarımda ölenlerin çoğu çiftçi ve zeytin hasadında ölenler. Bütün işkollarında ölümlerin ana gövdesini güvencesiz işçiler oluşturuyor: taşeron ve yevmiyeli çalışanlar ile sigortasız işçiler. Sanayide ölen işçilerde bütüne göre oransal bir artış mevcut. Metal, enerji, maden, kimya, gıda, gemi ve ağaç işkolu gibi yaygın bir yelpazede.

Grafik: İSİG

En fazla ölüm nedenlerinin sırasıyla ezilme/göçük, yüksekten düşme, trafik/servis kazası, kalp krizi, intihar, patlama/yanma, şiddet ve elektrik çarpması olduğu açıklandı.

İŞ CİNAYETİNDE İSTANBUL ZİRVEDE

Grafik: İSİG

Kasım’da Türkiye’nin 44 şehrinde ve yurtdışında 6 ülkede iş cinayeti gerçekleştiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15 ölüm İstanbul’da; 10 ölüm Gaziantep’te; 7 ölüm Kocaeli’de; 6’şar ölüm Bursa ve İzmir’de; 5’er ölüm Afyon ve Antalya’da; 4’er ölüm Ankara, Diyarbakır, Muğla ve Sakarya’da; 3’er ölüm Balıkesir, Eskişehir, Samsun ve Şırnak’ta; 2’şer ölüm Bilecik, Çorum, Edirne, Hakkari, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa, Uşak ve Zonguldak’ta; 1’er ölüm Adana, Aydın, Bartın, Bayburt, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Belçika, Endonezya, Irak, Kuzey Kıbrıs, Macaristan ve S.Arabistan’da yaşandı"

Yaşamını yitiren işçilerin sadece 1'inin sendikalı olduğu belirtilen raporda, 40’lı yaşlardaki Ankara Çankaya Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan DİSK Güvenlik-Sen üyesi Gürhan Koca ekonomik nedenlerden dolayı intihar ederek yaşamına son verdiği belirtildi.

Grafik: İSİG

(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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