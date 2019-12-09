Öğretmenlerin ücretlerini ödemeyen Doğa Koleji'nden "devirden sonra" ödeme açıklaması

Doğa Koleji, alıcı kurumla yapılan görüşmelerin devam ettiği ve devir işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra öğretmenlerin ödenmeyen ücretlerinin yatırılacağını duyurdu.

Hafta içinde ücretlerini alamayan öğretmenler iş bırakmış, veliler de öğretmenlere destek olmak için eylem yapmıştı.

Doğa Koleji'nde velilerden iş bırakan öğretmenlere destek

Doğa Koleji'nden yapılan yazılı açıklamada, "Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır. Okullarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi.

AİLELER "ÖĞRETMENLERİMİZİN MAAŞINI VERİN" DİYE SESLENDİ

Çocukları Doğa Koleji’nde eğitim gören veliler de öğretmenlerin kurum yöneticilerine "Öğretmenlerimizin maaşını verin” diye seslendi.

Fotoğraf: MA

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) üyesi olan aileler, yaşanan sorunlara ilişkin Fatih'te bulunan Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Ellerinde "Öğretmenlerimizin maaşını verin", "MEB göreve" ve "Nakil istemiyoruz, okulumuzu istiyoruz" yazılı dövizler taşıyan aileler adına hazırlanan basın metnini Hale Usluer okudu.

"TÜM ÖĞRETMENLERİN ÇIĞLIĞINI GEREKLİ KURUMLARA İLETMEK"

Velisi bulundukları çocukların ve maaşını alamayan öğretmenler için bir araya geldiklerini söyleyen Usluer, amaçlarının hakkı verilmeyen tüm öğretmenlerin çığlığını gerekli kurumlara ulaştırmak olduğunu ifade etti.

Çocuklarının hakkını yendiğini söyleyen Usluer, "Bizler çocuklarımıza alabilmemiz gereken ücretsiz, eşit, ulaşılabilir ve kaliteli gereken eğitim hizmetini parayla alma yoluna zorlanarak bu sömürü düzenini beslemek zorunda bırakılırken, öğretmenlerimiz de ekmek parasını kazanabilmek için güvencesiz bir şekilde çalışmak zorunda bırakılmıştır" dedi.

"SEYİRCİ OLMAYACAĞIZ"

Eğitimin yapboz tahtası olmadığını vurgulayan Usluer, "Kampüslerimizde doğalgaz kesik, temizlik hizmetleri aksamış durumda. Bu durumun sorumlusu üzerine titrediğimiz çocuklarımız değildir. Bu durumun sorumlusu kendi giderlerimizden kısarak çocuklarımızı doğa okullarına gönderen biz veliler değiliz" diye konuştu.

Sorumlusu olmadıkları durumun seyircisi de olmayacaklarını söyleyen Usluer, "Birliğimizden doğacak güçle, bugün de yarın da çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin yanındayız" dedi.

Veliler, sorunlarını gidermek için gerekli kurumlara çağrı yaptıktan sonra taleplerine dair hazırladıkları dilekçeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sundu. (HABER MERKEZİ)

Doğa Koleji'nde velilerden iş bırakan öğretmenlere destek

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