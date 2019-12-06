İzmir’de ücretleri için iş bırakan Doğa Koleji öğretmenlerine velilerden destek

Doğa Koleji bünyesinde çalışan öğretmenler ücretlerini alamadıkları için derslere girmezken velilerin de desteği sürüyor. Yaşanan sorunlara çözüm bekleyen veliler Mavişehir’de yer alan Doğa Koleji önünde yönetimi alkışlarla protesto etti.

Doğa Kolejinde okuyan öğrencilerin velileri İzmir’de de ücretlerini alamayan öğretmenler için destek eylemi düzenledi. Hem öğretmenlerin hem de çocukların mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini isteyen veliler Mavişehir’deki Doğa Koleji önünde bir araya geldi.

‘SESİMİZİ YÜKSELTECEĞİZ’

Kitle adına konuşan bir veli, “Doğa koleji geçen seneden itibaren öğretmenlerine düzenli bir maaş ödeyemiyor, ödeyemediği için öğretmenler de çok büyük problem yaşamaya başladı. Şuan öğretmenler derse girmiyor, huzurlu ve rahat değiller. Derse girmemeleri bizim öğrencilerimize yansıyor. Biz de bundan şikayetçiyiz. Biz öğretmenlerimize destek için geliyoruz. Doğa Kolejinin üst yönetimi buna bir şekilde çözüm üretmesini bekliyoruz” dedi. Bugüne kadar yöneticilerin ‘birkaç gün daha sabredin’ dediklerini belirten veli, artık sabırlarının kalmadığını ekleyerek, “Biz elimizden ne geliyorsa yapacağız, sesimizi yükselteceğiz. Bugün burada buluştuk ama yarın daha fazla kişiyle de buluşuruz. Çözümü kapalı kapılar ardında değil, basına açık yapsınlar” diye konuştu.

‘6 GÜVENLİK PERSONELİNİ İSTİFAYA ZORLADILAR’

Bir başka veli ise, “Bizden ne istedilerse her şeyi yaptık. Onlardan da bunu bekliyoruz. Patronun bir yerlere borç aktarması bizleri ilgilendirmiyor. Kimimiz taksitle kimimiz peşin ödeme yaptık” derken bir başka veli de, “Okuldan çocuğunu alıp parasını alamayan bir sürü insan var. Olay sadece öğretmenlerle bitmiyor. Burada çalışan temizlik personeli, güvenlik, muhasebe her personel aynı sıkıntıyı yaşıyor. Bundan iki gün önce 6 tane güvenlik personeli çıkardılar. Zorla istifa ettirildi. Yöneticilerin yaptığı artık zorbalığa giriyor, psikolojik baskıya giriyor. Bizlere yapılan, öğretmenlere, çocuklara yapılan mobbingtir. O insanlar başını yastığa koyduğunda nasıl rahat ediyorlar?” diye ifade etti.

‘HOLDİNGLERİN BASKISINDA OLMAK İSTEMİYORUZ’

‘Eğitim hakkımızı istiyoruz’ sloganları atarak okul yönetimini alkışlarla protesto eden veliler, “Biz holdinglerin, sermayenin, şirketlerin, baskısında olmak istemiyoruz. Devlet bir şekilde bu okulu devam ettirmeli. Başka bir kadın başta MEB olmak üzere tüm yetkililer çözüm bulmalı. Bu öğretmenler aç ve eğitim vermeye çalışıyorlar” dedi.

İzmir’in Bornova ilçesindeki Doğa Kolejinde de öğretmen ve çalışanların yaklaşık 3 aydır maaş alamamaları nedeniyle başlattıkları iş bırakma eylemine ilişkin basın açıklaması düzenlendi. Eyleme öğrenci velileri destek verdi. (İzmir/EVRENSEL)

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