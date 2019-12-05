Doğa Koleji'nde velilerden iş bırakan öğretmenlere destek

Doğa Kolejinde okuyan öğrencilerin velileri, aylardır ücret alamadıkları için iş bırakan öğretmenlere destek vermek için bugün Doğa Kolejlerinin Ataşehir'deki Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Öğrenciler de eyleme destek verdi.

Ortak basın metnini okuyan öğrenci velisi Nurcan Tanır, mağduriyetin giderilmesi gerektiğini söyleyen öğrenci velisi Tanır, “Okulun sahibi, aylardır maaşlarını alamadan hayat mücadelesi veren öğretmenler ile diğer çalışanların ve çocuklarını bu eğitim kurumunda okutan biz velilerin seslerine, kulaklarını maalesef tıkamış durumdadır. Veliler olarak kurum yönetimi ile görüşmekteyiz ancak, ucu açık belirsiz açıklamalarla veli, öğretmen ve çalışanların maalesef ki artık oyalandığını düşünüyoruz. Aylardır satılacağından bahsedilen okulun satışı, neden yapılmıyor? Satış işleminin gerçekleşmemesi durumunda, Okul Yönetimi, 65 bin öğrenci ve 10 binden fazla çalışanın mağdur olmaması için hangi tedbirleri almıştır? Milli Eğitim Bakanlığımız, bunca mağduriyet yaşanmaya devam ederken, almayı düşündüğü herhangi bir tedbir var mıdır? Sesimizin duyulması ve bu ülkenin umudu binlerce gencin aileleriyle beraber mağdur olmaması için, ilgili tüm kurum ve kuruluşların bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz” dedi.

'SİZ MAAŞINIZI ALDINIZ MI?'

Doğa Kolejleri yönetimini dışarıya davet eden veliler, genel müdürlük binasının içine girdi. Bu sırada gazetecilerle onları bina dışına çıkarmak ve görüntü almalarını engellemek isteyen görevliler arasında tartışma yaşandı. Bazı aileler, “Biz sizin de hakkınızı savunuyoruz. Bırakın sesimizi duyursunlar, siz maaşınızı aldınız mı?” diye tepki gösterdi.

BAKANLIK DEVREDE

Yaşananların ardından velileri arayan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, konuyu araştırmak için müfettiş görevlendirildiğini ifade etti. Yetkililer, Milli Eğitim Bakanlığının da gelişmeleri yakından izlediğini belirtti. (İstanbul/MA)

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