Doğa Koleji'nde öğretmenler 3 aydır maaşları ödenmediği için derslere girmedi

Doğa Koleji bünyesinde çalışan ve 3 aydır maaşları ödenmeyen öğretmenler, tüm şubelerde derslere girmedi.

Mezopotamya Ajansında (MA) yer alan habere göre, daha öncesinde devredilmesi gündeme gelen Doğa Koleji'nde çalışan öğretmenler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları için derslere girmedi. Türkiye genelinde yapılan iş bırakma eylemine İstanbul, Ankara ve İzmir’deki kampüslerden çok sayıda öğretmen katıldı.

Doğa Koleji’nin bir şubesinde müdür olarak görev yapan bir öğretmen MA'ya konu hakkında bilgi verdi. Kurumdan herhangi bir iflasın açıklanmadığını belirten şube müdürü, “Alıcı ile anlaşamadıkları bir durum olduğunu, kolejin satışının gerçekleştiğini fakat deklare etmek için son bir pürüz kaldığını söylüyorlar. Bizler bir türlü Doğa Koleji’nin genel merkezine ulaşamadık. Hâlâ net bir açıklama alamıyoruz. Alıcı kim bilmiyoruz. Demirören Grubu’nun alacağını söyleyenler de var, Süzer Grup diyen de var. Türkveren’e geri verileceği de söylentiler arasında” diye konuştu.

Öte yandan yaşanan durumdan dolayı mağdur olan öğrencilerin aileleri ve öğretmenler sosyal medya hesaplarından Doğa Koleji’ne tepki gösterdi.

"ÖĞRETMENLERİN BU DURUMA SOKULMASI ÇOK ÜZÜCÜ"

DHA'da yer alan habere göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Çukurambar semtindeki şubesinde çalışan öğretmenler de üç aydır maaşları ödenmediği için sabah saatlerinde derse girmedi. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören yüzlerce öğrenci, öğretmenlerinin ders girmemesi üzerine durumu ailelerine bildirdi. Bunun üzerine veliler, çocuklarını alarak okuldan ayrıldı.

Velilerden Funda Aktan, okul yönetimine tepki göstererek, "Ödemelerimizi yaptık, karşılığında çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını istiyoruz. Şu anda bize hiçbir açıklama yapılmadan dersler yapılmıyor" dedi.

Öğrenci velisi Özlem Gündüz | Fotoğraf: DHA

Bir diğer öğrenci velisi Özlem Gündüz ise "Taksitlerimizi ödediğimiz halde öğretmenlerin bu duruma sokulması çok üzücü" diye konuştu. Öğrenciler de öğretmenleri adına üzüldüklerini kaydetti.

"ÜÇ AYDIR TAM MAAŞIMIZI ALAMIYORUZ"

İngilizce Öğretmeni Aslı Genç Yanar | Fotoğraf: DHA

Okulun İngilizce Öğretmeni Aslı Genç Yanar da canla başla bugüne kadar çalıştıklarını kaydederek, "Dün itibarıyla sabrımız taştı. Yaklaşık üç aydır maaşımızı alamıyoruz. Ondan öncesinde de bölük pörçük aldık maaşlarımızı" ifadelerini kullandı. Yetkililere seslenen Yanar, yaşanan duruma çözüm bulunmaması halinde öğrencilerin de mağdur olacağına dikkati çekti. Yönetimden gelen bilgilendirmeyle özel okulun satış sürecinde olduğunu ve kısa sürede sorunun çözüleceğini öğrendiğini ifade eden Yanar, "Ne olduğuyla ilgili hiçbir şey anlamadık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan okul yönetimi konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Fotoğraf: DHA

(HABER MERKEZİ)

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