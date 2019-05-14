Kuars ve felspat madenlerindeki kötü koşullar Eysim'le sınırlı değil

Özer AKDEMİR

Aydın Çine’de kuars ve felspat madenlerinde çalışan işçiler, kötü çalışma koşullarını belgeleyen fotoğraf ve videoları Evrensel’e ulaştırdı. Kaltun ve Polat Madencilik şirketlerine ait işletmelerden gelen görüntüler, daha önce Eysim’e ait işyerlerindeki işçilerin gönderdiklerinden farklı değil. Görüntüler, işyeri değişse de kötü koşulların her yerde aynı olduğunu kanıtlıyor.

Çine'deki kuars ve felspat maden işletmelerinde çalışan işçiler tarafından Evrensel’e ulaştırılan yeni fotoğraf ve görüntüler sağlıksız çalışma koşullarının birçok işletmede geçerli olduğunu ortaya koydu. Son aylarda bu sağlıksız işyeri koşulları nedeniyle silikozis hastalığına yakalanan işçilerin işten çıkarılması ile gündeme gelen Eysim Madencilik patronu ise işçilerini toplu olarak tatile götürerek imaj düzeltme çabasına girdi.

SİLİKOZİS HASTASI OLAN İŞÇİ KENDİNİ KAPI ÖNÜNDE BULUYOR

Çine'nin çevresindeki maden ocaklarından getirilen kuars ve felspat cevherlerinin paketlendiği işletmelerdeki çalışma koşulları yıllardır gündeme gelir. İşyerindeki maden tozları nedeniyle silikozis hastalığına yakalanan işçiler, bu işletme patronları tarafından çeşitli gerekçelerle işten çıkarılıyor. Geçtiğimiz günlerde Evrensel’in yeniden gündeme taşıdığı işten çıkarılan silikozis hastası maden işçileri konusu kadar bu işletmelerdeki çalışma koşullarını gösteren fotoğraf ve videolar da uzun süre tartışıldı.

Fotoğraflar, Çine'deki kuars ve felspat madenlerinde çalışan işçiler tarafından Evrensel'e ulaştırılmıştır.

İŞÇİLER TOZ YIĞINI İÇİNDE ÇALIŞIYOR

Eysim Madencilik adlı şirkette çalışan işçiler tarafından çekilen video ve fotoğraflarda işçilerin geniş bir hangarda yoğun toz altında çalıştıkları görülüyordu. Bu işletmede çalışırken her üç ayda bir çekilen akciğer filmlerinde ciğerleri lekeli gelen işçilerden İlyas Tekin tarafından Evrensel’e iletilen fotoğraf ve videolar işçilerin neden silikozis hastalığına yakalandığının en iyi kanıtı idi. İlyas Tekin gibi Eysim'de çalışan birçok işçi akciğer filmleri 'kötü' geldiği için ekonomik kriz, verimsizlik vs gerekçelerle işten çıkarılıyorlardı. İşten çıkarıldıktan sonra tedavisi olmayan silikozis hastalığının yanı sıra işsizlikle mücadele eden işçiler, sağlıklarını yitirdikleri şirket tarafından bir daha hiç aranıp sorulmadıklarını dile getiriyorlardı.

Fotoğraflar, Çine'deki kuars ve felspat madenlerinde çalışan işçiler tarafından Evrensel'e ulaştırılmıştır.

DİĞER BİRÇOK İŞLETMEDE DE DURUM AYNI!

Çine'deki diğer maden işletmelerinde çalışan işçiler tarafından Evrensel’e iletilen yeni fotoğraf ve videolar, sağlıksız çalışma koşullarının sadece bir işletmeye özgü olmadığını ortaya koyuyor. Görüntülerde, ülkenin en büyük sermaye gruplarına ait bu işletmelerde işçilerin kapalı ortamlarda, yoğun bir toz altında çalıştıkları görülüyor. Kaltun ve Polat Madencilik şirketlerine ait işletmelerden gelen bu fotoğraf ve görüntülerde kapalı maden paketleme işletmesinde her şeyin bir karış toz altında olduğu, çalışan işçilerin ise basit bir maske ile çalıştıkları görülüyor.

İşçiler, Çine Madran haber sitesinin 'Eysim' haberine tepki gösterdi.

“GÖZLERİMİZİN İÇİ KUM DOLARDI”

Son görüntülerle ilgili yorum yapan silikozis hastalığına yakalandıktan sonra Eysim şirketi tarafından işten çıkarılan Şenol Girgin, görüntülerde yer alan kurutma fırınının daha önce dışarıda olduğunu belirterek şu çarpıcı iddialarda bulundu:

“Kurutma fırını Yolboyu mahallesinde gelen şikayetler sonrası tesis içine alındı ve içeride çalışan arkadaşların ve bizim sağlığımızla oynadılar. Hangi maskeyi kullanırsan kullan bu tozu yutmama gibi bir lüksümüz yok. Bırakın yutmayı gözlerimizin içi kum dolardı. İnsan sağlığı bu kadar değersiz mi?”

Çine Madran haber sitesinin 'Eysim' haberi.

AKP'Lİ PATRON İMAJ DÜZELTME PEŞİNDE!

Çalışma koşullarını gösteren fotoğraf ve videolarla geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz Eysim madencilikten yeni gelen videoda da çalışma şartlarının hiç değişmediği görülüyor. Silikozis hastası işçilerin anlatımları ve görüntüler nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığı belirtilen Eysim patronu imaj onarmak adına işçilerini aileleri ile birlikte tatile götürdü. Yerel gazetelerin “Dostlar başına! Çalışanlarını tatile götürdü” başlığı ile verdiği haberde Eysim Şirketi patronu, AKP Çine belediye Meclis üyesi Muhammet Demir'in 1 Mayıs nedeniyle işçilerini aileleri ile birlikte Kuşadasına tatile götürdüğü dile getiriliyor.

Gazetenin sosyal medya hesabındaki bu haberin altına yorumlarda bulunan silikozis hastası işçiler ise Eysim'deki çalışma koşullarını gösteren fotoğrafları paylaşarak, “Otel odası değil sağlıklı işyeri”, “Bu fotoğrafları açıklayın önce. Bizler burada silikozis hastalığına yakalandık” yazdılar.

'Patronlarda oyun çok, biri bitse diğeri başlıyor'