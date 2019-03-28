28 Mart 2019 04:27

Silikozis hastası işçiler: 'Ciğer filmin kötü' diye işten çıkarıldık

İşten çıkarılan silikozis hastası maden işçileri, iddiaları kabul etmeyen şirket müdürünü yalanlıyor.

Silikozis hastası işçiler: 'Ciğer filmin kötü' diye işten çıkarıldık

Fotoğraf: Evrensel

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    Özer AKDEMİR
    İzmir

    Aydın Çine’de kuvars-felspat madenlerinde çalışırken silikozis hastalığına yakalandıkları için işten çıkarılan işçiler, konuyu gündeme taşıyan haberimizde işçilerin iddialarını kabul etmeyen şirket müdürüne yanıt verdi. İşçiler, son derece ağır koşullarda çalıştırıldıklarını ve bu nedenle hastalandıklarını dile getirdi.

    Yaklaşık 2 yıl çalıştığı Eysim Madencilik’te silikozis hastalığına yakalandıktan sonra işten çıkarıldığını anlatan 42 yaşındaki Şenol Girgin, Şirket Mali İşler Müdürü Mesut Dağdeviren’in kendisi ile ilgili “Şenol Girgin işyerinde kavga ettiği için işten çıkarıldı” sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Girgin, “Ben işyerinde kavga etsem nasıl işsizlik maaşı alabilirim?” diye sordu. Girgin işten çıkarılması ile ilgili süreci şöyle anlattı: “Çalışıyordum, öğle yemeğine yakındı. Haber geldi, seni doktor çağırıyor diye. Doktorun elinde evrak vardı. Doktor ‘Şenol senin filmlerini inceledim, kötü gördüm. Seni bu şekilde, bu ortamda, tozun içinde çalıştıramam’ dedi. Ben de doktora ‘O zaman beni tozsuz bir alana al. Kredilerim var ödemem gereken, çalışmak zorundayım’ dedim. Doktorun yanına müdür Erkan Öztürk’le de gittik, sonradan doktor aynısını söyledi” diye konuştu.

    ‘GAZETECİYE KONUŞMUŞSUN...’

    Kendisine “İşsizlik maaşı alabilmen için biz çıkış verelim” dendiğini, bir kağıt imzalatıldığını, ancak kağıtta ne yazıldığını görmediğini belirten Girgin, “Şimdi güya beni kavga ettiğim için çıkardıklarını söylemiş müdür. Kendisini aradım, ne kavgası, niye böyle söyledin diye. ‘Sen gazeteciye konuşmuşsun’ deyip telefonu kapattı” dedi.

    SAĞLIK RAPORUNDA SİLİKOZİS YAZIYOR

    Eysim Mali İşler Müdürünün kendisinin şirkette 6 ay kadar çalıştığını, bu nedenle silikozise daha önce çalıştığı madende yakalanmış olabileceğini ima ettiği sözlere karşı Şenol Girgin şöyle konuştu: “Eysim’de 14 Ekim 2016’da işbaşı yaptım. 14 Eylül 2018’de çıkış verdiler. 23 ay çalıştım. Çıktığımda da 464 TL yatırdılar. Tazminat olarak da 10 bin lira verdiler başlarından savmak için. Esan’da 9 sene çalışmam var. Oranın çalışma koşulları iyiydi. Tozu engelliyorlardı. Tesisi dahi durduruyorlardı. Toz var dediğimiz anda durduruyorlardı. Eysim’e Aydın Valiliği geçtiğimiz eylül ayında 100 bin lira ceza yazdı. Dava açacağım ama sonuçlarımın netleşmesini bekliyorum. 7. ayda her şey belli olacak, raporum heyete girecek.” Girgin, kendisi gibi Eysim’de çalışırken silikozise yakalandıktan sonra işten çıkarılan İlyas Tekin’in “Toz dışarı çıkmasın diye havalandırmayı kapatıyorlardı” iddialarını da doğrulayarak, “Söylediklerinin hepsine şahidim. Zaten onun çektiği görüntülerde her şey ortada” dedi. Girgin, Sedat Kara adlı iş arkadaşlarının halen silikozis hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutulduğunu ileri sürdü.

    Girgin’in Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinden 6 Şubat 2019 tarihli raporda “Silikozis düşünüldü. Fonksiyonel ve radyolojik takip planlandı” denilmekte.

    ‘EŞİMİ GÜNDE 12 SAAT ÇALIŞTIRDILAR’

    Girgin’in eşi Hülya Girgin de iki küçük çocukla eşinin aldığı işsizlik maaşı ile geçinmeye çalıştıklarını söylüyor. Girgin, “Onun da iki ayı kaldı. Geçenlerde Çine’deki resmi kurumlar, belediyeyi dolaştım. Sosyal yardımdan yararlanmak için. Onun sonucunu bekliyoruz” dedi. Eşinin çok ağır koşullarda çalıştırıldığını anlatan Girgin, “Çıkarılmadan önce bir ay boyunca akşam 8 sabah 8 çalıştırıldı. Çıkarılmadan üç gün önce eve geldiğinde vücudu kasılmıştı. Hemen hastaneye götürdüm. 3 gün istirahat verdiler. Çıkışı ile raporu arasında üç gün var. Biz çocuklarımla eşimin yüzüne hasrettik. Yorgun argın geliyordu, 7-8 saat yatıp tekrar kalkıp işe gidiyordu” dedi.

    ‘CİĞERLERİ KÖTÜ DAHA DA İLERLEMESİN DİYEREK İŞTEN ÇIKARDILAR’

    Silikozis hastası olduğu için işten çıkarılan işçilerden İlyas Tekin de Eysim Müdürünün iddialarını yalanlayarak, “Güya maskenin ucunu delip sigara içmişim. Biz o tozu, ortamı, göz gözü görmez çalışma koşullarını fotoğraflarla, videolarla kanıtladık. Kendisinin benim sigara içtiğime dair kanıtı var mı?” diye sordu. Tekin, “Ciğerlerin kötü, daha fazla ilerlemesin” denilerek işten çıkarıldığını ancak çıkış belgesinde ekonomik kriz nedeniyle dendiğini ifade etti.

    İlyas Tekin’in 31 Ekim 2018 tarihli Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümünden aldığı raporda da işyerinde yoğun toza maruz kaldığı not edilmiş. Raporun sonuç kısmında ise şunlar yazıyor: “Sensorineral işitme kaybı, bilateral, pnömokonyoz, silisyum içiren tozlara bağlı mesleki diğer risk faktörlerine maruz kalma.”

     

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