Arif Nacaroğlu

Antep’te hava bulutlu... Yağdı yağacak... 70’li yılların devrimci Kırkayak Parkı demir bariyerlerle çevrilmiş. Mavi, kırmızı yazılı TUMTİS bayrağı meydana ilk gelenlerden. Dev-Lis’li gençler olmasa yaş sınırı yüksek.

Meydana davul zurnalarla giren CHP bu yıl en kalabalık grup. Seçimlerin heyecanı işe yaramış. Daha ilk saatlerden belli ki 1 Mayıs’ın sesi bu meydana sığmayacak. Yüzyıllık çınar ağacının genç dalları, kim bilir kaçıncı kez dinlediği 1 Mayıs Marşı’yla salınıyor. Meyan şerbeti hayratı sırası, meydanın heyecanını bastırmış. Saat 11.20 meydan şimdiden dolu, daha gelmesi gerekenler gelmedi. Tez Koop-İş, Genel İş en stratejik yeri kapmışlar. Sarı baretleri ve kırmızı fularlarıyla TKH’nin hemen arkasında rengarenk kadınlarıyla HDP meydana giriyor. Daha çok olmaları gerekiyordu diye düşünüyorum. Çoktandır ilk defa polisin ve özel kuvvetlerin meydandan çok dışarıyla ilgilendiğini görüyorum. Sanki AKP’nin gidişini hissetmişler gibi. Kırmızı bir deniz gibi koca bayraklarıyla Emek Partisi geliyor. Ufak bir yol tartışmasını Mehmet çözüyor.

Rengarenk flamaları ile Haziran Hareketi gençleri. Gelecek için umut. Şu ana kadar en kalabalık gurup Emek Partisi ve CHP. Deniz Gezmiş, devrimci öğrencilerle birlikte meydana geliyor. İzmir Marşı’ndan, 1 Mayıs Marşı’na kadar Türkçe, Kürtçe marşlar, sloganlar; ırk, dil, din üzerinde sınıf bilincini vurguluyor. Beyaz yakalı TMMOB az da olsa meydanda.

Sayı tahmininde hep Avukat Cuma’dan yardım alırdım. Süleyman bin 500 diyor en az. 300 biz varız.

Hava bulutlu, yağdı yağacak...

İşsizlik, yoksulluk, kıdem tazminatı her konuşmacının ana maddesi.

Hava yağdı yağacak. İlk bahar damlaları düşmeye başladı.

Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

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İzmir 1 Mayıs’ı ilçelerdeki yerel kutlamalarla başladı

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