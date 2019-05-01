01 Mayıs 2019 08:25
Son Güncellenme Tarihi: 01 Mayıs 2019 19:38

İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu: 137 gözaltı

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle gözaltına alınanların sayısı 137'ye yükseldi.

GÜNCELLENDİ
İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu: 137 gözaltı

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs dolayısıyla eylem yasağının olduğu Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Taksim'e yürüyüş yapmak isteyenler gözaltına alındı. 

    DHA'nın 16.09'daki haberine göre polis Beşiktaş'ta 55, Şişli'de 40, Beyoğlu'nda 35, Kağıthane'de 4 ve Bakırköy'de 3 kişiyi gözaltına aldı.

    TAKSİM'E ÇIKMAK İSTEYENLER ENGELLENDİ, GÖZALTINA ALINDI

    Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    Fotoğraf: DHA

    Ayrıca, Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen İnşaat İşçileri Sendikası üyesi 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı.

    Fotoğraf: DHA

    Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen HKP’liler de gözaltına alındı.

    Beyoğlu’da polis bariyerlerinin önünde döviz açarak slogan atan 2 kişi plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı. 

    Fotoğraflar: DHA

    Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydanı'na girmek isteyen "Devrimci Gençlik Dernekleri" üyesi 14 kişilik bir grup, Taksim Meydanı'na çıkmak istedi. Yere yatırılarak gözaltına alınanlar polis otobüsüyle emniyete götürüldü.

    Fotoğraflar: DHA

    Zincirlikuyu'dan Taksim'e yürümek isteyen 8 kişide polis engellemesiyle karşılaştı, 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.

    TAKSİM VE BEŞİKTAŞ'TA POLİS ABLUKASI

    Fotoğraf: DHA

    Polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren Taksim Meydanı'na çıkan Tarlabaşı Bulvarı'nı, Mete, Gümüşsuyu, Sıraselviler, Halaskargazi, Ortaklar, Aytekin Kotil ve Cumhuriyet caddeleri ile ara yolları araç trafiğine kapattı. Ekipler, meydana çıkan yolların giriş kısımlarına polis araçları ve bariyerler koydu. Meydan çevresinde oluşturulan alanlarda kimlik kontrolü yapıldı.

    Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm yollar ve sokaklarda da güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri de hazır bekletildi. 

    Öte yandan Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu, Kabataş-Taksim Füniküler Hattı, Karaköy-Tünel Füniküler hattı yolu da trafiğe kapatıldı.

    Beşiktaş Meydanı ve Barbaros Bulvarı çevresinde de çok sayıda polis ekibi sabahın erken saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi aldı. Beşiktaş ve çevresinde çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra çok sayıda güven timleri ve yunus ekipleri de hazır bekletiliyor. Meydan ve bulvara çıkan yollara Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) konuşlandırıldı. Bölgede itfaiye ve sağlık ekiplerinin de bölgede hazır bekletildiği görüldü. 

    İŞE GİTMEK İSTEYENLER POLİS BARİYERİNİ GEÇEMEDİ

    Sabah işe gitmek isteyenler de polis engeliyle karşılaştı. Vatandaşlar uzun süre polisleri ikna etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar iş yerlerine gidemeyince evinin yolunu tuttu, bazıları ise farklı güzergahlardan iş yerlerine ulaşmaya çalıştı. 

    Fotoğraf: DHA

    “BÖYLE BİR KORUMA OLMAZ"

    İş yerine gidemeyen Pınar Güven insanların mağdur olduğunu belirterek, “Ben Feriköy'de oturuyorum. Otobüs yok, metro yok,  Osmanbey'e kadar yürüdüm.  Patronu aradım 'Bir şekilde gelmen gerekiyor' dedi. Şimdi burada çelik bariyerlerin önünde bekliyorum. Polisler buradan giremeyeceğimi söylediler. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kasımpaşa tarafına doğru yürüyeceğim. Böyle bir koruma olmaz, bu insanlar çalışıyor. Eminönü'nde çalışıyorum hep biz çalışanlar mağdur oluyoruz. Bu şekilde olmaz. Ne yapacağım bilemiyorum. Bir şekilde işe gitmem gerekiyor" dedi.(HABER MERKEZİ)

    İstanbul'da 1 Mayıs dolayısıyla kapatılan yollar

    İstanbul'da 1 Mayıs dolayısıyla kapatılan yollar

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları
    SONRAKİ HABER

    İstanbul 1 Mayıs’ından izlenim: Baharı getireceklerin büyük gösterisi
    YAZARLAR
    İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Yaşasın 1 Mayıs!

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Birliğin, dayanışmanın ve mücadelenin bayramı kutlu olsun!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    O hakimler tayin bekliyor

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Bayramınız kutlu olsun

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Mücadele günü

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Bugün hava güzel: 1 Mayıs
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Dünya’da 1 Mayıs: İşçiler daha iyi çalışma koşulları için sokağa çıktı
    Dünya’da 1 Mayıs: İşçiler daha iyi çalışma koşulları için sokağa çıktı

    Dünyada 1 Mayıs birçok ülkede kitlesel eylemlerle kutlandı. Daha yüksek ücret ve iyi çalışma koşulları talepleri öne çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları
    Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

    İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Türkiye ve dünyada coşkuyla kutlanıyor. Gelişmeler dakika dakika bu sayfada...

    Gebze 1 Mayıs'ında konuşan Gürkan: “1 Mayıs birlik için adım olsun”
    Gebze 1 Mayıs'ında konuşan Gürkan: “1 Mayıs birlik için adım olsun”

    Gebze’de 1 Mayıs kutlaması gerçekleştiren Emek Partisi, işçi ve emekçilerin kendi çıkarları etrafındaki birliğinin önemine dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu: 137 gözaltı
    İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu: 137 gözaltı

    İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle gözaltına alınanların sayısı 137'ye yükseldi.

    İzmir 1 Mayıs’ından izlenim: Birleşe, birleşe çözerek ilerleyeceğiz
    İzmir 1 Mayıs’ından izlenim: Birleşe, birleşe çözerek ilerleyeceğiz

    “Sendikalar, partiler dernekler, inanç örgütleri, kadın örgütleri, çocuklar ile son yılların en kitlesel 1 Mayıs’ı kutlandı İzmir alanlarında.” 

    İstanbul 1 Mayıs’ından izlenim: Baharı getireceklerin büyük gösterisi
    İstanbul 1 Mayıs’ından izlenim: Baharı getireceklerin büyük gösterisi

    İskender Bayhan yazdı: Bu alanda bugüne kadar görülen en kalabalık miting bu yılki 1 Mayıs gösterisiydi.

    İzlenim: Ankara 1 Mayıs'ı 10 Ekim'in havasını dağıttı
    İzlenim: Ankara 1 Mayıs'ı 10 Ekim'in havasını dağıttı

    Sendika Uzmanı Engin Sezgin, Ankara 1 Mayıs'ından izlenimini yazdı: 10 Ekim'de Ankara'ya çöken karanlığı biraz daha dağıtmayı sağladı.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara'da 1 Mayıs: Emekçiler "Kıdem tazminatıma dokunma" dedi
    Ankara'da 1 Mayıs: Emekçiler "Kıdem tazminatıma dokunma" dedi

    İşçi ve emekçiler, kadınlar ve gençler iki koldan Tandoğan Meydanı'na yürüdü. 1 Mayıs mitinginde öne çıkan talep ise "Kıdem tazminatıma dokunma" oldu.

    Testosteron düzenlemesi ve Caster Semenya kararı ne anlama geliyor?
    Testosteron düzenlemesi ve Caster Semenya kararı ne anlama geliyor?
    GÜNCELLENDİ
    8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse!
    8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse!
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi yarı finali: Ajax, Tottenham'ı tek golle geçti
    Şampiyonlar Ligi yarı finali: Ajax, Tottenham'ı tek golle geçti
    Ödenmeyecek, Ödemiyoruz: Sahne ‘aç’lığın
    Ödenmeyecek, Ödemiyoruz: Sahne ‘aç’lığın
    Sunder Erdoğan: Kalıcı mizah asla olmadı
    Sunder Erdoğan: Kalıcı mizah asla olmadı
    İstanbul 1 Mayıs'ında işçiler ne dedi?
    İstanbul 1 Mayıs'ında işçiler ne dedi?

    Ercüment Akdeniz, Bakırköy Halk Pazarı'nda düzenlenen İstanbul 1 Mayıs'ından izlenimlerini yazdı.

    GÜNCELLENDİ
    Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi
    Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi

    Urfa 1 Mayıs'ına giden Öz Büro-İş sendikası üyesi Elbistan Devlet Hastanesi çalışanları trafik kazası geçirdi. 5 işçi yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Yurt genelinde yüz binlerce işçi ve emekçi 1 Mayıs'ı kutladı
    Yurt genelinde yüz binlerce işçi ve emekçi 1 Mayıs'ı kutladı

    Türkiye genelinde işçi ve emekçilerin hükümetin yoksulluk, işsizlik ve baskı politikalarına tepkisi, seçimin ardından 1 Mayıs alanlarına da yansıdı.

    GÜNCELLENDİ
    Adana’da 1 Mayıs: Binlerce kişi krize, yoksulluğa karşı isyan etti
    Adana’da 1 Mayıs: Binlerce kişi krize, yoksulluğa karşı isyan etti

    Adana 1 Mayıs'ında binlerçe işçi ve emekçi; ekonomik krize, zamlara ve her gün artan işsizliğe karşı alana çıktı.

    Eskişehir'de emekçiler 1 Mayıs alanına sığmadı
    Eskişehir'de emekçiler 1 Mayıs alanına sığmadı

    Eskişehir'de çok sayıda sendikadan işçilerin katıldığı 1 Mayıs mitingi geçtiğimiz yılların aksine tek bir alanda yapıldı.

    Diyabakır 1 Mayıs'ından izlenim: Yeniden uyanışın 1 Mayıs’ı
    Diyabakır 1 Mayıs'ından izlenim: Yeniden uyanışın 1 Mayıs’ı

    Yusuf Karataş, Diyarbakır'daki 1 Mayıs'ından izlenimlerini yazdı: 2019 kutlamaları bölgede emeğin yeniden uyanışının 1 Mayıs’ı olarak gerçekleşti.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de işçi ve emekçiler ilçelerden Gündoğdu’ya aktı
    İzmir’de işçi ve emekçiler ilçelerden Gündoğdu’ya aktı

    İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları sabahın erken saatlerinde hemen her ilçede yapılan kutlamalarla başladı. İzmirli emekçiler ilçelerden Gündoğdu'ya aktı.

    Türk-İş üyesi işçiler Kocaeli’de haykırdı: “Kıdemime dokunma!”
    Türk-İş üyesi işçiler Kocaeli’de haykırdı: “Kıdemime dokunma!”

    Türk-İş, 1 Mayıs kutlamasını Kocaeli’de ‘Kıdemime Dokunma’ ana sloganıyla gerçekleştirdi. Mitinge 100 bin dolayında işçi katıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Bölge illerinde 1 Mayıs: Bijî yekê gulanê
    Bölge illerinde 1 Mayıs: Bijî yekê gulanê

    Başta, Diyarbakır, Dersim, Van, Mardin, Malatya ve Antep olmak üzere Bölge illerinde 1 Mayıs coşkuyla kutlandı, "Yaşama ses ver" çağrısı yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul’da 1 Mayıs: Gasp varsa direniş de var
    İstanbul’da 1 Mayıs: Gasp varsa direniş de var

    İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs İstanbul'da coşkuyla kutlandı. Alandaki emekçiler, taleplerini Evrensel'e anlattı.

    Diyarbakır'da 1 Mayıs | Binler "Yaşama ses ver" çağrısı yaptı
    Diyarbakır'da 1 Mayıs | Binler "Yaşama ses ver" çağrısı yaptı

    Diyarbakır'daki 1 Mayıs mitinginde, kritik aşamadaki açlık grevi ve tecride karşı “Yaşama ses ver” çağrısı yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Wikileaks kurucusu Julian Assange'a 50 hafta hapis cezası
    Wikileaks kurucusu Julian Assange'a 50 hafta hapis cezası

    Wikileaks kurucusu Julian Assange, İngiltere'nin başkenti Londra'da çıkarıldığı mahkemede 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

    Antep'te 1 Mayıs: Ekonomik krizin yükünü ödemeyi reddediyoruz
    Antep'te 1 Mayıs: Ekonomik krizin yükünü ödemeyi reddediyoruz

    Antep’te 1 Mayıs kutlaması binlerce işçi, emekçi ve gencin katılımıyla gerçekleşti.

    İlk bahar damlaları düşmeye başladı
    İlk bahar damlaları düşmeye başladı

    Evrensel yazarı Prof. Dr. Arif Nacaroğlu, Antep 1 Mayıs'ına dair izlenimlerini yazdı.

    Dersim'de 1 Mayıs: Emekçiler iş, ekmek ve barış istedi
    Dersim'de 1 Mayıs: Emekçiler iş, ekmek ve barış istedi

    Dersim'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Kıdem tazminatı hakkına sahip çıkan ve zorunlu BES'e tepki gösteren işçiler barış taleplerini de haykırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela'da ABD destekli Guaido'dan darbe girişimi
    Venezuela'da ABD destekli Guaido'dan darbe girişimi

    Venezuela'da ABD destekli Juan Guaido küçük bir grup askerle darbe girişiminde bulundu. Maduro, darbe girişiminin püskürtüldüğünü söyledi.