İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu: 137 gözaltı

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs dolayısıyla eylem yasağının olduğu Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Taksim'e yürüyüş yapmak isteyenler gözaltına alındı.

DHA'nın 16.09'daki haberine göre polis Beşiktaş'ta 55, Şişli'de 40, Beyoğlu'nda 35, Kağıthane'de 4 ve Bakırköy'de 3 kişiyi gözaltına aldı.

TAKSİM'E ÇIKMAK İSTEYENLER ENGELLENDİ, GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Fotoğraf: DHA

Ayrıca, Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen İnşaat İşçileri Sendikası üyesi 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen HKP’liler de gözaltına alındı.

Beyoğlu’da polis bariyerlerinin önünde döviz açarak slogan atan 2 kişi plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydanı'na girmek isteyen "Devrimci Gençlik Dernekleri" üyesi 14 kişilik bir grup, Taksim Meydanı'na çıkmak istedi. Yere yatırılarak gözaltına alınanlar polis otobüsüyle emniyete götürüldü.

Fotoğraflar: DHA

Zincirlikuyu'dan Taksim'e yürümek isteyen 8 kişide polis engellemesiyle karşılaştı, 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.

TAKSİM VE BEŞİKTAŞ'TA POLİS ABLUKASI

Fotoğraf: DHA

Polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren Taksim Meydanı'na çıkan Tarlabaşı Bulvarı'nı, Mete, Gümüşsuyu, Sıraselviler, Halaskargazi, Ortaklar, Aytekin Kotil ve Cumhuriyet caddeleri ile ara yolları araç trafiğine kapattı. Ekipler, meydana çıkan yolların giriş kısımlarına polis araçları ve bariyerler koydu. Meydan çevresinde oluşturulan alanlarda kimlik kontrolü yapıldı.

Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm yollar ve sokaklarda da güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri de hazır bekletildi.

Öte yandan Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu, Kabataş-Taksim Füniküler Hattı, Karaköy-Tünel Füniküler hattı yolu da trafiğe kapatıldı.

Beşiktaş Meydanı ve Barbaros Bulvarı çevresinde de çok sayıda polis ekibi sabahın erken saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi aldı. Beşiktaş ve çevresinde çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra çok sayıda güven timleri ve yunus ekipleri de hazır bekletiliyor. Meydan ve bulvara çıkan yollara Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) konuşlandırıldı. Bölgede itfaiye ve sağlık ekiplerinin de bölgede hazır bekletildiği görüldü.

İŞE GİTMEK İSTEYENLER POLİS BARİYERİNİ GEÇEMEDİ

Sabah işe gitmek isteyenler de polis engeliyle karşılaştı. Vatandaşlar uzun süre polisleri ikna etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar iş yerlerine gidemeyince evinin yolunu tuttu, bazıları ise farklı güzergahlardan iş yerlerine ulaşmaya çalıştı.

Fotoğraf: DHA

“BÖYLE BİR KORUMA OLMAZ"

İş yerine gidemeyen Pınar Güven insanların mağdur olduğunu belirterek, “Ben Feriköy'de oturuyorum. Otobüs yok, metro yok, Osmanbey'e kadar yürüdüm. Patronu aradım 'Bir şekilde gelmen gerekiyor' dedi. Şimdi burada çelik bariyerlerin önünde bekliyorum. Polisler buradan giremeyeceğimi söylediler. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kasımpaşa tarafına doğru yürüyeceğim. Böyle bir koruma olmaz, bu insanlar çalışıyor. Eminönü'nde çalışıyorum hep biz çalışanlar mağdur oluyoruz. Bu şekilde olmaz. Ne yapacağım bilemiyorum. Bir şekilde işe gitmem gerekiyor" dedi.(HABER MERKEZİ)