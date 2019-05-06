MHP Başkanlık Divanı: Karar memnuniyet verici

YSK'nin İstanbul seçiminin yenilenme kararını değerlendirmek üzere toplanan MHP Başkanlık Divanı toplantı sonrası açıklama yayımladı. MHP tarafından açıklamada, “MHP; Yüksek Seçim Kurulu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını saygı ile karşılamaktadır. Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz bu kararın ter türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet vericidir” denildi.

"YSK’nın seçimi yenileme kararı gereğince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının mazbatası geri alınacağından, mazbata tartışması da ortadan kalkacaktır” denilen açıklamada, "YSK’nın seçimi yenileme kararı gereğince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının mazbatası geri alınacağından, mazbata tartışması da ortadan kalkacaktır” denilen açıklamada "MHP yenilenme kararı verilen seçimde Cumhur İttifakının başarısı için tüm teşkilat birimleri ile her türlü gayretin içerisinde olacaktır. 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul seçimlerinin ülkemize, milletimize ve İstanbul halkına hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadeleri yer aldı. (HABER MERKEZİ)

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti