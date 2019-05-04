Erdoğan, YSK'ye baskıyı sürdürüyor: Şaibe var, yolsuzluk var

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 25. Olağan Genel Kurulu ve Genel Merkez Binası Açılış Törenine katılarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlarına ilişkin YSK'ye baskı yapmayı sürdürdü. Erdoğan "Ortada açık bir yolsuzluk olduğunu" iddia etti.

Erdoğan'ın İstanbul seçimlerine yönelik kullandığı ifadeler şöyle:

"Biz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımadık, tanımayacağız.

Bütün çabamız milletin oyunun kıymetini millete iadedir. Usulsüzlüklerle, hukuksuzluklarla bir 31 Mart'ı kurban etmek istemiyoruz.

Vatandaşım bana şunu söylüyor; Başkanım, bu seçim yenilenmeli.

Yüksek Seçim Kurulu'nun Sayın Başkanı kendilerine yapılan tehdit karşısında şu ana kadar niçin acaba bir yazılı açıklama yapmak suretiyle, 'Siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz?' demiyor?

Ortada bir şaibe, yolsuzluk var ve bunun ortadan kaldırılması hem YSK'yi aklayacaktır hem de milletimizin gönlü ferah hale gelecektir.

Burada bir şaibe var. Bu açık ortada. Yolsuzluk var açık ortada. Gidelim millete, milli irade nasıl bir karar veriyorsa başımız gözümüz üstüne deriz onu kabulleniriz. Olay bu kadar basit.

Memur noktasında sandıkta memur değil de bankadaki sözleşmeli işçiler o sandıklarda görevlendirilirse ve bunun üzerinde hala neyi düşünüyoruz? Maalesef 4-5 tane bankanın işçileri sandıklarda görevlendiriliyor. Peki ne diyorlar? Diyorlar ki bunu bizden kaymakamlar istedi. İsteyebilir. Eğer kaymakam böyle bir yanlış yapmışsa sen bu yanlışı uygulamak zorunda değilsin ve bu yanlışa da hak vermek durumunda değilsin. Çünkü yasa ortada. Ne diyor yasa? Memur diyor, yani 657." (HABER MERKEZİ)

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