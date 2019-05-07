07 Mayıs 2019 00:20

AKP Sözcüsü Çelik: YSK'nin suç duyuruları ciddi bir durum

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptali yönündeki kararına ilişkin açıklama yaptı.

AKP Sözcüsü Çelik: YSK'nin suç duyuruları ciddi bir durum

Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

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    YSK'nin İstanbul seçimlerinin iptali yönündeki kararının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AKP’nin Merkez Karar Yürütme Kurulu sona erdi. Toplantının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız MYK'de birimlere talimatını vermiştir. Hangi birim İstanbul seçimleriyle ilgili olarak ne yapacağının talimatını almıştır ve çalışmaya başlamıştır" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını hedefine koyan Çelik, "Bu suç duyurularında bulunulması son derece ciddi bir durumdur. Muhalefet saygılı bir tutum ortaya koyacağı yerde şimdi geliyorlar karar açıklanır açıklanmaz Türkiye'yi yabancılara şikayet etmeye başlıyorlar" ifadelerini kullandı.

    Çelik’in açıklamalarından satırbaşları şunlar:

    "Bu mesele AK Parti ya da başka bir partinin çıkarının korunmasıyla ilgili bir mesele değildir. Bu mesele, demokrasinin yegane kaybetmeyeni olan, demokraside her halükarda kazanan vatandaşımızın oyunun net bir şekilde ortaya çıkması meselesidir."

    "Dün biz demokrasi mücadelesi verirken karşımızda yargı vesayetine ve askeri vesayetine sığınanlar, bugün bizi sonuçları kabullenmemek gibi temelsiz bir iddia ile karşı karşıya bırakmaya çalışıyorlar. Bunun boş bir iş olduğu açıktır."

    "Bugünkü karar, 'Hakimleri Kızılay'da yürütmeyiz' diyenlere bir cevaptır. 'Kızılay'da yürürseniz yüzünüze tükürürIer' diyenlere bir cevaptır. 'Sizi Yüce Divan'da yargılarlar' diyenlere bir cevaptır. Bütün bu tehditlere karşı Türkiye'nin demokratik kapasitesini, hukuki olgunluğunu gösteren bir cevaptır."

    "Bütün bu süreç boyunca göstermeye çalıştığı birtakım sempatik cümlelerin yerini maalesef çatışmacı bir davranışı ortaya koydu. Sürece saygı göstermediler, şimdi sonuca da saygı göstermiyorlar. YSK sonuçta birisini galip ilan etmiyor. Diyor ki milletin iradesine başvurun diyor. En büyük hakeme başvurmanın karşısında herkesin saygılı davranması gerekir. Millete gideceğiz, vatandaşlara tezlerimizi arz edeceğiz. İstanbul için yapacaklarımızı aynı samimiyetle anlatacağız."

    "YSK'NİN SUÇ DUYURULARI CİDDİ BİR DURUM"

    "Bu suç duyurularında bulunulması son derece ciddi bir durumdur. Muhalefet saygılı bir tutum ortaya koyacağı yerde şimdi geliyorlar karar açıklanır açıklanmaz Türkiye'yi yabancılara şikayet etmeye başlıyorlar."

    "Cumhur İttifakı'nda herhangi bir sorun yok. Çeşitli kesimlerden çok sayıda yaklaşım, eleştirinin, hırpalıyıcı üslubun ortaya çıktığını görüyoruz. Darbe girişimine karşı direnişle ortaya çıkmıştır. Vatandaşımızda karşılık bulmuş, seçimlerde denenmiş başarılı sonuçları görülmüş, ortak politikaların paylaşıldığı bir mekanizmadır. Her iki parti buna saygı göstermektedir. Cumhur İttifakı güçlenerek yoluna devam etmektedir."

    “Cumhurbaşkanımız bulunduğu hiçbir makama seçilmeden gelmemiştir. O sebeple iş başına gelen yöneticinin berrak ve net bir sonuçla iş başına gelmesini çok önemser. Bu bakımdan kararı olumlu bulmuştur."

    "TÜSİAD'IN KAYGI UYANDIRMASI BİZİM AÇIMIZDAN KAYGI VERİCİDİR"

    "TÜSİAD, YSK'nın yetkilerine sahip bir kurum değil fakat TÜSİAD sürekli kaygılanmakla meşhur bir kurum. Her ne siyasi tartışma olsa kutuplaşmaktan, kaygıdan bahsediyor."

    "Bütün hukuki haklarınızı bir tarafa koyun mu demek isteniyor. TÜSİAD YSK'nın hangi gerekçelerle süreci yönettiğine dair bir bilgi sahibidir. Millet iradesi adına karar veren YSK'nın hukuk temelinde ortaya koyduğu kararın TÜSİAD gibi bir kurumda kaygı uyandırması bizim açımızdan kaygı vericidir."

    "RADİKAL BİR DEĞİŞİKLİK YAPMAYACAĞIZ"

    "Birtakım eksikliklerimiz varsa bunları tabii ki değerlendiriyoruz. Tabii ki seçim kampanyamızda radikal bir değişiklik yapmayacağız. 15 gün öncesiyle 15 gün sonrasının psikolojisi farklıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız elbette birimlere talimatını vermiştir. Hangi birim İstanbul seçimleriyle ilgili olarak ne yapacağının talimatını almıştır ve çalışmaya başlamıştır."

    "İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVLENDİRECEK'

    "Mazbata iptali söz konusu olduğunda normal şehirlerde valinin, büyükşehirlerde İçişleri Bakanlığı'nın yetkisine geçiyor. 5393 sayılı kanunun 45. 46. maddesine göre İçişleri Bakanlığı birini görevlendirecektir." (HABER MERKEZİ)

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