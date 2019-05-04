CHP: YSK incelemesini tamamladı, itirazın reddedileceği açık

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'dan YSK'nin AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerine yaptığı itirazları nedeniyle yaptığı araştırmanın sonucunu paylaştı.

Kaftancıoğlu'nun paylaştığı çizelgede İstanbul'da tüm ilçelerden kısıtlı seçmen sayısı 766 kişi olarak belirlendi. AKP, İstanbul'da 41 bin 132 kısıtlı seçmenin oy kullandığını iddia etmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, konuya dair paylaşımında "Bir şeyler olmuş diyenlere; hiçbir şey olmadığının ve hiçbir saçma argümanları kalmadığının resmidir Saçmalıkta sınır tanımasalar da.. Aşağıdaki çizelge birilerinin yüzünü kızartır mı acaba? Ve bu sonuçlar doğrultusunda Pazartesi günü YSK’nın itirazları reddedeceği açık ve nettir." dedi.

Bir şeyler olmuş diyenlere;hiçbir şey olmadığının ve hiçbir saçma argümanları kalmadığının resmidir

Saçmalıkta sınır tanımasalar da..

Aşağıdaki çizelge birilerinin yüzünü kızartır mı acaba?

Ve bu sonuçlar doğrultusunda Pazartesi günü YSK’nın itirazları rededeceği açık ve nettir. pic.twitter.com/jQAngRlueH — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 4 Mayıs 2019

Cumhuriyet'in haberine göre CHP Genel Merkez Avukatı Çağlar Çağlayan da, YSK'nın incelemenin bittiğini ifade ederek, “YSK incelemesi bitti. Hükümlü, kısıtlı, ölü olup oy kullandığı tespit edilen 776 kişi bulundu. Sonuca etkili değil. Sandık kurulu oluşumu nedeniyle de YSK iptal kararı vermiyor. O sandıklarda usulsüzlük yapıldığı kanıtlanmalı. İtiraz reddedilmeli. #imamoğlu kazandı” diye yazdı. (HABER MERKEZİ)

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