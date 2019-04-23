23 Nisan 2019 07:20
Son Güncellenme Tarihi: 27 Nisan 2019 12:59

İstanbul'da seçim iptaline dair itirazı görüşen YSK'nin ara kararları

YSK'nin AKP ve MHP'nin İstanbul seçimine dair yaptığı olağanüstü itiraz başvurularına dair verdiği ara kararlar neler oldu?

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İstanbul'da seçim iptaline dair itirazı görüşen YSK'nin ara kararları

Fotoğraf: AA

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    İstanbul'da Başkanlık yarışını Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasına rağmen AKP'nin sürdürdüğü itiraz sürecinde sona yaklaşıldı. YSK yapılan olağanüstü itirazları değerlendiriyor. İstanbul'u kaybeden AKP'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, "oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu", "oy kaydırmaları yapıldığı", "kayıp oy pusulalarının bulunduğu", "kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı" ve "sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı" öne sürülüyor. YSK, AKP ile MHP'nin İstanbul seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili bazı ilçe seçim kurullarından istediği araştırmaların tamamlanmasının ardından, gelen sonuçlara göre son kararını verecek. İlçe seçim kurullarından istediği araştırmaların tamamlanmasının ardından, gelen sonuçlara göre son kararını verecek.   

    YSK'nin itirazlara dair bugüne kadar verdiği kararlar neler?

    26 NİSAN: 5 BİN 315 KISITLI SEÇMEN İDDİASI ARAŞTIRILACAK

    YSK'nin İstanbul seçimleri ile ilgili, AKP'nin "kısıtlı seçmen" olduğunu iddia ettiği 5 bin 315 kişiyi daha araştıracağı duyuruldu.

    AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel yaptığı açıklamada İstanbul seçimleri ile ilgili 5 bin 315 kişinin daha kısıtlı seçmen olup olmadığının araştırılacağını duyurdu.

    YSK'den yeni ara karar: 5 bin 315 kısıtlı seçmen iddiası araştırılacak

    YSK'den yeni ara karar: 5 bin 315 kısıtlı seçmen iddiası araştırılacak

    24 NİSAN'DA VERİLEN ARA KARARLAR 

    YSK, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimi hakkında yaptığı olağanüstü itirazda ara karar verdi.

    • Kurul, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un ilgili maddeleri gereğince sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilmek suretiyle Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarından ayrı ayrı gönderilmesinin istenmesine karar verdi. 
    • Bu listelerin dışında görevlendirme yapılmışsa hangi sebeple ve hangi kurumdan görevlendirme yapıldığının sorulmasına karar veren YSK, bunlardan mazeret bildiren veya seçim günü göreve gelmeyen varsa bunların da listesinin Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarınca ayrı ayrı gönderilmesini istedi. 
    • MHP'nin kısıtlı seçmen iddiaları ise Kurul'un dün verdiği ara karar ile araştırıldığından, bu konu hakkında yeniden bilgi istenilmesine yer olmadığına, gelen sonucun bir örneğinin bu dosya içine de konulmasına karar verildi. 
    • Ara karar gereklerinin beş gün içinde Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulları tarafından ayrı ayrı ve kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesi kararlaştırıldı. 
    • MHP, ayrıca sandık kurulu başkanlarından 117'sinin akraba olduğunu iddia etmişti. Bu iddianın ise Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce araştırılmaya başlandığı öğrenildi. 
    • Kurul, toplantıda AKP’nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına ilişkin itirazını da görüştü. Bu itiraza ilişkin ise dün alınan ara kararların sonucunun beklenmesine karar verildi.

    AKP’nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu. MHP'nin itiraz dilekçesinde, bin 93 sandıkta, kamu görevlisi olması gereken sandık kurulu başkanı ve üyelerin 970'inin kaymakamlıkça bildirilen listeden belirlenmediği, il veya ilçe dışından görevlendirme yapıldığı iddia edilmişti.

    23 NİSAN: KHK'LİLER OY KULLANABİLİR

    İstanbul seçimlerine yönelik itirazları görüşen YSK verdiği ara kararda, AKP'nin kısıtlı seçmen olduğunu iddia ettiği 41 bin 132 kişi ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasına hükmetti. Kurul, AKP’nin kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen seçmenlerin oy kullanamayacağına ilişkin yaptığı itirazı ise reddetti.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili AKP’nin yaptığı olağanüstü itiraz başvurusundaki 8 iddianın araştırılmasına karar verdi. AKP’nin İstanbul seçimlerinde 41 bin 132 kısıtlı seçmenin oy kullandığı, kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık kurulu görevlisi olduğu ve seçimde kayıp oy pusuları bulunduğu iddiaları araştırılacak.

    Kabul edilen iddiaların 2’si kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık kurulu görevlisi olduğu ve seçimde kayıp oy pusuları bulunduğu yönündeyken, diğer iddialar şöyle:

    • 2 bin 308 kısıtlı, bin 229 ölü seçmenin listelerde yer aldığı iddiası.
    • 10 bin 290 seçmenin hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde olduğu iddiası.
    • 5 bin 287 hükümlünün oy kullandığı iddiası,
    • İstanbul’daki yerleşim yeri adresi cezaevi olan 236 seçmenin oy kullandığı iddiası.
    • İstanbul genelinde 18 yaşının üzerinde zihinsel engeli bulunan 21 bin 782 kişinin seçmen listelerine kaydedildiği iddiası.

    YSK'NİN KHK KARARININ ARDINDAN YAPILAN AÇIKLAMALAR 

    Binali Yıldırım, YSK’nin kararına ilişkin , ''YSK’nın kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil, kanaat belirtmem doğru olmaz. Çünkü işin konusu benim” dedi.

    YSK'nin 'KHK'lılar kararını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, ''YSK’nın KHK ile ilgili aldığı karar, doğru bir karar. Daha önce de benzer kararlar var'' dedi.

    Erdoğan da, "Karara yönelik herhangi bir yoruma girmeyeyim. Şu anda aklımda kaldığı itibarıyla 9 maddede itiraz vardı. Diğer 8'i üzerinde de onların incelenmesine ayrıca karar vermişler. 8 maddenin de incelenmesini şu anda izliyoruz. Onlar da tabii çok çok ciddi başlıklar. Onlar da incelendikten sonra nihai kararı bekleyeceğiz." açıklamasında bulundu. 

    İTİRAZLAR NEYDİ?

    Başkanlık yarışını Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasına rağmen seçim gecesi Binali Yıldırım'ın "Kazandık" açıklaması yapmasıyla başlayan ve 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un her yerine üzerinde Yıldırım'ın bulunduğu "Gönül belediyeciliği kazandı, teşekkürler İstanbul" yazılı pankartların asılmasıyla süren AKP'nin itiraz sürecinde sona yaklaşıldı. AKP'nin süreci uzatma çabalarına rağmen geçersiz oyların yeniden sayılmasının tamamlanmasının ardından Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Bu süreçte AKP ve MHP seçimlerin iptal edilmesi ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itirazlarda bulunmuştu.

    İstanbul'u kaybeden AKP'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, "oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu", "oy kaydırmaları yapıldığı", "kayıp oy pusulalarının bulunduğu", "kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı" ve "sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı" öne sürülüyor. AKP, ayrıca İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içeren ek dilekçe de sunmuştu. YSK başvurusunda üç valiz dolusu belge ibraz edilmişti. AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel tarafından Kurula bu belgelerin dijitallerini de teslim ettiği öğrenildi.

    Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ancak bu itirazın, içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemişti. YSK de bunu kabul etmişti. (HABER MERKEZİ)

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