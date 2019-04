Dünya işçileri 1 Mayıs’a hazırlanıyor

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs yaklaşırken, dünyanın birçok ülkesinde işçi ve emekçiler acil talepler etrafında ve neoliberal ekonomik uygulamalar karşısındaki mücadeleleri sürüyor. Temel olarak hayat pahalılığına karşı insanca yaşanacak ücret ve patronlar lehine kötüleşen çalışma koşullarının iyileştirilmesi talepleri yükseltilirken, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı mücadele de dikkat çekiyor.

Sudan ve Cezayir gibi ülkelerde de gerici ve baskıcı rejimlere karşı demokrasi mücadelesinde yine emekçi kitleler ve örgütleri öne çıkıyor.

İNSANCA YAŞANACAK ÜCRET VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Pakistan’da Khyber Pakhtunkhwa bölgesindeki devlet hastaneleri sağlık hizmetinin özelleştirilmesine karşı geçtiğimiz hafta boyunca iş bıraktı. Almanya’da yine geçtiğimiz hafta 4 gün iş bırakan sanal alışveriş tekeli Amazon’un çalışanları da uzun süredir hem ücretlerinin hem de çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele veriyor. Avustralya’nın en büyük telekomünikasyon şirketi Testra’da ücret zammı talebiyle binlerce teknisyenin gerçekleştirdiği sınırlı iş bırakma eylemleri beşinci haftasını geride bıraktı. Tazmanya’da ise otobüs şoförleri yarın 4 saat iş bırakarak ücret artışı isteyecek. İrlanda’da 36 hastanede SIPTU sendikası üyesi yaklaşık 17 bin hastane çalışanı grev yaptı. Lübnan’ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz çarşamba günü iş bırakarak toplanan kamu çalışanları, hükümetin kemer sıkma önlemleri kapsamında maaşlarda kesintiye gitme planını protesto etti.

AKDENİZ’DE GREV DALGASI

Yunanistan’da liman işçileri 1 Mayıs Çarşamba günü 24 saat iş bırakacak. PNO Sendikası üyesi işçiler emeklilik hakları ve toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlıklar nedeniyle bir süredir sorun yaşıyorlardı. Grevin Yunan adalarına yönelik deniz ulaşımını etkilemesi bekleniyor. Sendika tarafından yapılan açıklamada, “Yetkililerin protestolara yönelik baskılar ve vaatlerine rağmen sorunlar çözülmedi ve günlük olarak birikiyor” denilerek, Akdeniz’deki yolcu gemilerinde çalışanların emeklilik ve sosyal güvenlik haklarının ihlal edildiği, ayrıca toplu iş sözleşmelerindeki çalışma saatlerine uyulmadığı belirtildi.

‘İŞİMİZ SEVGİ AMA SEVGİYLE KİRA ÖDENMİYOR!’

ABD’nin New England bölgesindeki bakım evlerinde çalışanlar yüzde 4 ücret zammı talepleri karşılanmazsa 1 Mayıs’ta grev yapacaklarını açıkladılar. Çalışanların örgütlü olduğu sendika, çalışan sayılarının azaltılmasına da karşı çıkıyor. Sadece Connecticut kentindeki 20 bakım evinde 2 bin 500 çalışan grev için “evet” oyu kullandı. Ülkenin en büyük sağlık emekçileri sendikası olan New England Sağlık Çalışanları Sendikası yöneticilerinden Rob Baril, “İkinci sınıf vatandaş olmaktan bıktık. Bizim işimiz sevgi işi. Ama kiraları sevgi ile ödeyemiyoruz” dedi. Bakımevi çalışanı Careene Reid, “2015 yılından bu yana sadece (saatte) 27 sent zam aldım” diye belirtti.

ABD’nin New Jersey eyaletinde de öğretmenler 1 Mayıs günü ücret zammı için iş bırakacak. Ulusal Eğitim Sendikası üyesi öğretmenler, ayrıca 7, 8, 15, 16, 21, 22 ve 23 Mayıs günleri de iş bırakarak haklarını talep edecekler. Bu tarihlerde kentteki okulların eğitime ara vereceği tahmin ediliyor.

ARJANTİN’DE 30 NİSAN VE 1 MAYIS İÇİN ÇAĞRILAR

Latin Amerika ülkesi Arjantin’de hem 30 Nisan hem de 1 Mayıs için grev çağrıları yapıldı. Sağcı Macri Hükümeti’nin ekonomik krizin yükünü işçi ve emekçilere yıkmaya çalıştığı Arjantin’de, Arjantin İççi Merkezi (CTA) isimli sendikal konfederasyon, 30 Nisan Salı günü için grev çağrısı yaptı. Havayolları Pilotları Birliği de 30 Nisan grevine katılacaklarını açıkladı. Öte yandan ulaşım işçileri sendikası da 1 Mayıs gününde grev kararı aldı. Ulaşım İşçileri Konfederasyonu (CATT) tarafından yapılan açıklamalarda, “Şikago şehitleri”nin anılması için iş bırakılacağı belirtildi. Greve tren, metro ve otobüs şoför ve çalışanları katılacağı bildirildi. Mayıs 1886’da ABD’nin Şikago kentindeki işçi grevleri ve mitingleri polis saldırısına uğramış, 4 Mayıs’ta yine bir işçi mitinginde gerçekleştirilen provokasyon sonucu 5 işçi lideri tutuklanmış, 4’ü idam edilmiş ve 1’i de intihar etmişti.

EKVADOR’DA IMF KARŞITI GENEL GREV HAZIRLIĞI

Latin Amerika ülkesi Ekvador’da, Birleşik İşçi Cephesi (FUT) isimli sendika cephesi ülke genelinde genel grev için hazırlık yaptıklarını duyurdu. Ekvador’un en büyük işçi örgütlerinden FUT, Devlet Başkanı Lenin Moreno’nun IMF ile yaptığı anlaşmayı ve 4.2 milyon dolar borç karşılığında uygulamaya geçireceği kemer sıkma politikalarını protesto edecek. FUT Başkanı José Villavicencio, kararı işçilerle yaptıkları toplantılar sonucu aldıklarını açıklarken, “İşten çıkarmalar yaşanıyor, fiyatlar yükseldi, vergiler artırılıyor. IMF her zaman aynı reçeteleri uyguluyor, Arjantin ve Peru’da olanlar burada da olacak” dedi.

Sendikalar işten çıkarmaların artmasından, yakıt fiyatlarına yönelik zamlardan, güvensiz ve esnek çalışmanın daha da yayılmasından endişeleniyor. Grevin tarihi ise henüz açıklanmadı. (DIŞ HABERLER)

