22 Nisan 2019 03:31

Bornova Belediyesindeki kadın işçiler: TİS’in kazanımlarıyla 1 Mayıs’a

Bornova Belediyesinin kadın işçileri Evrensel’e konuştu: Zorunlu BES’e karşı, kıdem tazminatı için alanlarda olacağız.

Bornova Belediyesindeki kadın işçiler: TİS’in kazanımlarıyla 1 Mayıs’a

Genel-İş 7 No’lu Şube ile Bornova Borbel Personel AŞ arasında 1277 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı | Fotoğraf: Evrensel

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    Nuray ÖZTÜRK
    İzmir

    Genel-İş 7 No’lu Şubenin örgütlü olduğu Bornova Belediyesi iştiraki Borbel Personel A.Ş’de geçtiğimiz hafta greve bir gün kala bağıtlanan ve 1277 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, geçtiğimiz gün törenle imza altına alındı.

    KHK’ye rağmen yapılan toplu iş sözleşmesinde kapsamdaki işçiler asgari ücrete gelen zamdan ve yüzdelik dilimlerden faydalandırıldı. İşçi ücretlerinde net 580 ile 1115 TL arasında artış sağlandı. Sosyal haklarda yapılan iyileştirmelerin yanı sıra kadın işçiler için de önemli kazanımlar elde edildi. Kadın işçilere ayda bir gün ücretli regl izni, doğum yapan kadın işçiye yasal sürenin yanı sıra ek olarak 8 hafta ücretli izin, eşine şiddet uygulayan işçinin ücreti, eşinin şikâyeti üzerine 6 ay boyunca eşine ödeme ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde tüm kadın işçiler bir gün ücretli izin hakkı elde etti.

    "BİRİM BİRİM YAPILAN TOPLANTILAR SONUCU İMZALANDI"

    Bornova Belediyesinin kadın işçileri Evrensel’e konuştu. 10 yıldır Bornova belediyesinde çalışan Dilek Kızıl, “İyi bir sözleşme imzaladık, mutluyum. Kadın aile hizmetleri müdürlüğünde çalışan bir kadın olarak bu maddelerden ayrıca mutluyum” dedi. İşçilerin talepleri doğrultusunda hazırlanan bir sözleşme olduğunu ifade eden Kızıl, “Yöneticiler oturup hazırlayıp imza atmadı. Birim birim yapılan TİS toplantıları sonucu belirlendi. Dolaysıyla memnunuz” diye konuştu. Sözleşmenin hemen ardından 1 Mayıs çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Kızıl, “Biz işçiler olarak katılacağız ama sadece içe dönük bir çalışma yürütmüyoruz. Dün Bornova’nın her yerini afişledik. Bornovalılara çağrı yapıyoruz” dedi.

    "EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET DİYECEĞİZ"

    Kızıl, 1 Mayıs taleplerini de şöyle dile getirdi: “Zorunlu BES’e karşı, kıdem tazminatı için alanlarda olacağız. Emeklilikte yaş uygulamasına karşı alanlarda olacağız. Kadın işçiler olarak şiddete hayır diyeceğiz, kadın haklarından ziyade insan haklarını istiyoruz. Çalışma yaşamında erkeklerle aynı haklara sahip olmak istiyoruz. Her alanda çalışabiliriz biz kadınların çekindiği hiçbir alan yok. Ama çalışırken de insanca yaşanacak bir ücret ve eşitlik istiyoruz. Eşit işe eşit ücret diyeceğiz o yüzden. Aynı zamanda annelik haklarımızın da gözetilmesini istiyoruz. Hamile kaldığımızda kapı önüne konmak istemiyoruz, izin hakkımızı kullanabilmek istiyoruz.”

    "BİRLİKTE OLMADAN HİÇBİR HAK KAZANAMAYIZ"

    Berrin Burakçı ise “Biliyorsunuz KHK’ye rağmen biz bunu başardık, imzaladık. Şimdi bir dahaki toplu sözleşme sürecimiz KHK’nin bize öngördüğü gibi 2020 haziran ayında olacak. O zamana kadar var olan haklarımızın üzerine eklemeler yapacak ve o sözleşmeyle haklarımızın genişletilmesi ve daha da iyileştirilmesi için çalışacağız” dedi. Burakçı 1 Mayıs’a ise, “Eşit işe eşit ücret birincisi, kıdem tazminatıma dokunma ikincisi, zorunlu BES istemiyoruz kendim arzu edersem paramı biriktirebilirim bilincindeyim üçüncüsü, iş barışı” diyerek, kadınlara “İşçi, emekçiyiz yani biz bir sınıfız ya, işçi sınıfıyız gelin birlikte olalım haklarımızı kazanalım diyoruz. Çünkü biz birlikte olmadan hiçbir hak kazanamayız. Gelin birlikte alanlara çıkalım” ifadeleriyle çağrı yaptı.

    "İYİ ZAM ALDIK AMA BU KOŞULLARDA NEFES ALDIRIR MI?"

    10 yıllık kadın işçi Gülsüm Korkusuz ise yapılan toplu iş sözleşmesiyle alınan haklardan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, daha iyi bir dünya ve eşit bir yaşam için 1 Mayıs’ta alanda olacağını söyledi.  

    Krizin kadın işçilere dair yansımasını da sorduğumuz Korkusuz, “Çok zorlanarak yaşıyoruz. İyi zam aldık ama bu koşullarda nefes aldırır mı bize bilemiyoruz. Krizden dolayı pazara çıkamıyoruz. Çıksak da daha önce aldığımızın yarısını alamıyoruz. İki kuruş ucuz almak için dolaşıyoruz, dolaşıyoruz çıkıyoruz. Bir yıl önce eşimi kaybettim. Çok zorlandım, birisi üniversite okuyor, birisi askerde bir tanesi lisede çok zorlanıyorum… mesai arkadaşlarımın desteğiyle ayakta kalmaya çalışıyorum.” diye konuştu.

    "1 MAYIS’TA DA BİRLİK OLALIM"

    14 yıllık işçi Nevin İkan ise “Haklarımız tümüyle verilmedi hiçbir zaman ama TİS imzalandı ya şu saatten sonra daha iyi olacağına inanıyorum. Kadınlar olarak çok daha zahmetli işimiz var. Hem ev hem iş çok daha zor, çok daha zahmetli hakkımız olanı aldık” dedi. İkan ayrıca “Tek çağrım birlik olalım, birlik olduktan sonra her şey olacaktır ona inanıyorum. Bu zamana kadar birlik olmayı başardığımız için böyle bir sözleşme imzaladık” diyerek 1 Mayıs’ta da birlik olma çağrısı yaptı.

    Filiz Işık 11 yıllık işçi, “Örgütlenmeden önce düşük maaşla çalışıyorduk, sosyal haklarımız yoktu. Belki çalışma saatlerimiz aynıydı ama onun dışında pek bir hakkımız yoktu. Sendikalı olduktan sonra çalışma koşullarımız değişti. Bundan sonra daha da iyi olacağına inanıyoruz” dedi.

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