22 Nisan 2019 12:38

Ambarlı liman işçileri: Patronun sözüne kanarsak kaybeden biz oluruz

Ambarlı liman işçileri 1 Mayıs'a gelinen günlerde örgütlenmeleri üzerindeki baskıları Evrensel'e yazdıkları mektupla anlattı.

Ambarlı liman işçileri: Patronun sözüne kanarsak kaybeden biz oluruz

Ambarlı Limanı | Fotoğraf: Pixabay

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    Ambarlı’dan bir grup liman işçisi  

    Ambarlı liman işçileri olarak her 1 Mayıs’ta olduğu gibi bu 1 Mayıs’ta da alanlarda yerimizi alacağız.

    Ambarlı limanında sendikal mücadele devam ediyor; biz işçiler, sendika istiyoruz dediğimizde, patronlar harekete geçiyor ve arkadaşlarımızı işten atıyorlar.

    Yaptıkları tüm baskılara karşı sendikalaşma mücadelemizden vazgeçmedik. Çünkü yaşayarak gördük ki iki kuruş zam yapıp “sendikaya gitmeyin” söylemine kanarsak, “işten atılırsın” tehdidine boyun eğersek kaybeden yine biz oluyoruz.

    Ambarlı limanı iş güvenliğinin berbat olduğu bir yerdir. Bu durum tüm firmalar için geçerli, sık sık kazalar olur arkadaşlarımızın sakatlanır ya da hayatını kaybeder. 5 binin üstünde işçinin çalıştığı limanda iş kazalarına acil müdahale edecek bir poliklinik olmadığı gibi gerekli önleyici tedbirler de alınmıyor. Bel ve boyun fıtığı oparatörler için sıradan bir durum haline geldi ve bu hastalıklar meslek hastalığından sayılmıyor.

    Şimdilerde de kriz nedeniyle işten atma korkusu var. Patronlar “İşçi çıkarmayacağız bazı haklarda kısıtlamalar olacak” diyor. Zaten ağır koşullarda çalışıyoruz, üstüne bu durum işçilerin psikolojisini olumsuz etkiliyor.

    TÜM ARKADAŞLARI 1 MAYIS’A ÇAĞIRIYORUZ

    Bizler hep dedik yine diyeceğiz, hiçbir arkadaşımız baskılardan korkmamalı ve birlik olmalıdır. Biz birlik olmaya dönük adım attığımızda nasıl paniklediklerini ve hemen zam başta olmak üzere bazı iyileştirmeler yaptıklarını gördük. Ama biz patronlara kandığımızda ve baskılarına boyun eğdiğimizde verdiklerini misliyle geri aldıklarını da gördük.

    Bu nedenle işçi bayramı 1 Mayıs’a arkadaşlarımızı çağırıyoruz; birlik ve beraberliğimizi yeniden büyütmenin adımı olsun bu 1 Mayıs. Limandan 1 Mayıs’a ilk katıldığımızda başka yerlerden fabrikalardan işçi kardeşlerimizi gördük, yan yana, kol kola yürüdük. Bu bizlere moral oldu, bu 1 Mayıs’ın Ambarlı limanı için yarım kalan işimizi tamamlamak için güçlü bir adım olması için tüm arkadaşlarımızı 1 Mayıs’a katılmaya çağırıyoruz.

    Kıdem hakkımıza dokunulur mu, acaba kaldırılır mı, bu krizde acaba işten atılır mıyız gibi birçok soruyu kendi kendimize sorup, korkup oturmanın bir faydası yok. Birleşirsek hiçbir hakkımıza dokunamazlar diyor ve 1 Mayıs’a çağrı yapıyoruz.

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