22 Nisan 2019 05:15

Krize karşı taleplerimiz için 1 Mayıs bir fırsat

Schneider'dan ve Mercedes'ten metal işçileri, iş yerlerindeki duruma ve kriz koşullarında sürdürmeye çalıştıkları yaşamlara dair yazdı.

Krize karşı taleplerimiz için 1 Mayıs bir fırsat

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Hasan SERDAR
    Birleşik Metal-İş Schneider İşyeri Baştemsilcisi

    Schneider Sancaktepe-Samandra işyerinde çalışan toplam 280 işçi ve teknik eleman olarak en büyük sorunumuz, işten atılma ile karşı karşıya kalmamızdır.

    EMİS sözleşmelerinin imzalandığı dönemden bu yana ekonomik kriz giderek daha fazla derinleşiyor. EMİS patronlarından biri olan Schneider patronu ve idari müdürleri Çiğli Schneider’i kapatmak ve bazı bölümlerini başka illere taşımak da dahil bir saldırı sinyali verdiler. İş hacminin daralmasının faturasını bize kestiler. Sendikamızın örgütlü olduğu Gün-San Elektrik’te bugüne kadar 5’er 10’ar kişilik listelerle 100 civarında işçi arkadaşımız işten atıldı. ABB’de 50 civarında işçi arkadaşımız işten atıldı. EMİS patronları iyi niyetli değil.

    Schneider patronu ve idari kadrosu da iyi niyetli değil. Gün-San Elektrik’i kendi bünyesine katan Schneider Elektrik, fabrikanın ismini değiştirmeyip sendikamızın yetki almasını engelleyerek bunu gösterdi. Schneider Elektrik, iş bağlantılarını Gün-San Elektrik üzerinden yapmak istiyor.

    İş yok, döviz kuru bizi vurdu gerekçeleri ile işten atma devreye sokuldu. Bunun en somut örneğini işyerimizde yaşadık. Samandra Schneider işyerimizde işten atılacak 15 kişilik, işçi arkadaşlarımızın olduğu bir listeyi önümüze koydular. Hem sendika olarak, hem de işyeri baştemsilcisi olarak diğer temsilci arkadaşlarımla birlikte işçi arkadaşlarımızın büyük desteğini alarak yoğun bir çaba içinde olduk. Bu işten atmayı kabul etmedik. Toplusözleşmede kazandığımız haklarımızdan vazgeçmeyeceğimiz sürekli olarak vurguladık. Bunun sonucunda gönüllü çıkan ve haklarının tamamının verilmesi kaydı ile 8 arkadaşımız işten atıldı. Kıdem ve ihbar tazminatlarını ve ciddi oranda ek ücret alarak arkadaşlarımız işlerini kaybettiler. Diğer işçi arkadaşlarımızın işten atılmasını ise engelledik. Ama bugün de kriz ağırlaşarak devam ediyor. İşten atma tehdidi sona ermiş değil; ama iş bağlantılarının zayıflamasının, istihdam daraltılmasının sorumlusu biz işçiler değiliz.

    YA DUR DİYECEĞİZ YA DA…

    Yeni “ekonomik reform” adı altında en büyük güvencelerimizden biri olan bizler için hayati derecede önem atfeden kıdem ve ihbar tazminatlarımız yok edilmek isteniyor. Fona devredilme, kademe kademe kaldırma yolları deneniyor. İşten atılmalar kolaylaştırılıyor. Buna ya dur diyeceğiz ya da boyun eğeceğiz. 2019 1 Mayıs’ı bunun için hayati önemdedir.

    Bütün işçi konfederasyonları, kamu emekçileri sendikalarının bağlı olduğu konfederasyonlarla birlikte genel grev de dahil tüm mücadele seçeneklerini devreye sokmalıdır. Hiçbir konfederasyon ve sendika ayrımı yapmadan 1 Mayıs ortak kutlanmalıdır. Sendikamız Birleşik Metal-İş’in bağlı olduğu DİSK’le sorunlarını çözüp ortak kutlamaya katılmalıdır. Artık alan tartışması değil, nasıl büyük işçi kitlelerini 1 Mayıs alanına taşırızın kaygısı güdülmelidir. Sendikal rekabeti 1 Mayıs alanına taşımamak gerekir.

    TÜM İŞYERLERİNDE KUTLANMALI

    İşyeri ve yerel kutlamalar da çok önemli. Sendikal örgütlülüğün olduğu tüm işyerlerinde 1 Mayıs kutlamaları yapılmalıdır. En azından ortak bildiri okumak, daha sonra toplu olarak 1 Mayıs alanına gitmek çok önemli. Krizin faturasını patronlar ödesin, işten atılmalar yasaklansın, kıdem ve ihbar tazminatlarımıza dokunulmasın, esnek çalışma, kiralık işçilik, taşeron çalışma yasaklansın... Bu sürecin en temel talepleri bunlardır. Bu taleplerimizin kazanılması için 1 Mayıs bir fırsattır. Bu fırsatı iyi değerlendireceğiz. İşçi sınıfının ve emekçilerin bayramı olan 1 Mayıs kitlesel kutlanacaktır, buna inancımız tamdır.

    PAHALILIK ALDIĞIMIZ ZAMMI ÖLDÜRDÜ

    Fotoğraf: Evrensel

    Mercedes İşçisi
    Esenyurt

    Şu anda işçinin en büyük sorunu pahalılık ve temel tüketim mallarına yapılan zamlar. Her şey uçtu gitti; patatesi, soğanı, biberi, patlıcanı, aklına ne gelirse... Pazara çıkılmıyor. Abartısız dört beş haftadır adam gibi pazara çıkamıyoruz. İhtiyacımız oldukça gidip bakkaldan alıyoruz. Soğanımızı, patatesimizi dahi üç tane, beş tane alıyoruz. Ücretimiz eridi gitti. Elektriğe, doğalgaza yapılan zamlarla birlikte aldığımız zam öldü.

    20 küsur yıllık işçiyim. Üstelik bu dönem geçmiş dönemlere göre iyi bir zam aldık. Üstelik eşim de çalıştığı halde inanın çok sıkıntılar yaşıyoruz. Zorlanıyoruz. Çocuklarımız liseye gidiyor; üniversiteye gidecekler, şimdiden ‘İstanbul dışında olursa ne yapacağız’ diye kara kara düşünüyoruz. Eşim asgari ücrete çalışıyor. Ben de 20 küsur yıldır çalıştığım halde 4 bin 500 ile 5 bin lira para alabiliyorum.

    Bu taleplerin dile gelmesi lazım. Bugünden fabrikanın içinde ne kadar zam beklentisi var diye konuşuluyor. Dokuzuncu ayda sözleşme var. Ne olacak, ne bitecek? Ne olacak, ne bitecek diye bir şey yok aslında. Şu anda yüzde 50 zam almamız gerekiyor ki işçinin oh demesi lazım. Elektriğe yüzde 40 zam geldi. Diğerlerini söylemeye gerek yok. Benim beklentim bu.

    Bizim için 1 Mayıs birlik, beraberlik anlamına geliyor. Bak biz işçiler olarak birleşebiliyoruz, hakkımızı isteyebiliyoruz... Benim için önemli bir şey. Tabi şu anda bizim fabrikada yüzde 80 gençleşti. Gençler de, 1 Mayıs’ın anlamını pek bilmediği için “Gidip de ne yapacağız” diyerek çok umursamıyorlar. Biz tabi anlatıyoruz, “Gidelim, birlik olalım, beraber olalım” diye. O yüzden bu gençlerin 1 Mayıs’a gelmeleri önemli. Çünkü katıldıkça öğrenecekler. Kulaktan duyma değil de orada birebir canlı yaşayıp atmosferi alması lazım. Bir araya gelebilmek, orada taleplerini söyleyebilmek güzel bir şey. Diğer tüm işçileri de bu 1 Mayıs’a birlik olmaya çağırıyorum.

    ÖNCEKİ HABER

    Adana 1 Mayıs’ına güçlü katılım bekleniyor
    SONRAKİ HABER

    Ceylanpınar'da patlama: 5 kişi yaralandı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Mülteci sorunu değil "Türkiye’nin mülteci politikası sorunu" var

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    “İran olayı” ya da Ortadoğu’ya artan Amerikan ilgisi

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    İnsanlık onuru işkenceyi yenecek 2

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    "En fazla"
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Hakan Atilla, Türkiye’ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildi
    Hakan Atilla, Türkiye’ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildi

    Geçtiğimiz gün tahliye edilen Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, Türkiye’ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildi.

    Tecavüzle suçlanan profesörün iddianamesi kabul edildi
    Tecavüzle suçlanan profesörün iddianamesi kabul edildi

    Tecavüzle suçlanan Prof. Dr. Hasan B. ve delilleri karartmak konusunda ona yardım ettikleri iddia edilen iki kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

    CHP'li Karaca: Sel felaketinden 2 gün önce verdiğimiz önerge reddedildi
    CHP'li Karaca: Sel felaketinden 2 gün önce verdiğimiz önerge reddedildi

    Düzce’de yaşanan sel felaketinden 2 gün önce CHP’nin iklim krizlerinin yaratması muhtemel tahribatlara karşı tedbir alınması önerisi AKP ve MHP tarafından reddedilmiş.

    Dinar'da köylüler kum ocağına tepki gösterdi
    Dinar'da köylüler kum ocağına tepki gösterdi

    Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Bülüçalanı köyünde yaşayan halk, bölgede kum ocağı kurulmak istenmesine tepki gösterdi.

    Patronların talebi bitmiyor: Kamu alacaklarına karşılık devlet belge versin
    Patronların talebi bitmiyor: Kamu alacaklarına karşılık devlet belge versin

    GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: Devletin reel sektöre borcu 160 milyar lirayı aştı.

    IMF, 2019 küresel büyüme beklentisini yüzde 3,2’ye düşürdü
    IMF, 2019 küresel büyüme beklentisini yüzde 3,2’ye düşürdü

    IMF, ABD-Çin arasındaki ticari gerilim ve Brexit belirsizliği nedeniyle 2019 için küresel büyüme beklentisini yüzde 3,2’ye çekti.

    24 Temmuz Basın Bayramı: Gazetecilerin cezaevinde olmadığı bir Türkiye istiyoruz
    24 Temmuz Basın Bayramı: Gazetecilerin cezaevinde olmadığı bir Türkiye istiyoruz

    Türkiye'de gazeteciler 24 Temmuz Basın Bayramı'nın 11. yıl dönümünü sansür, yargı kıskacı, işsizlik ve hükümet baskısıyla karşılıyor.

    Uzungöl’de saldırıya uğrayan Aldoskî: Suçsuzuz dedikçe suçlamalarla karşılaştık
    Uzungöl’de saldırıya uğrayan Aldoskî: Suçsuzuz dedikçe suçlamalarla karşılaştık

    Uzungöl’de linç girişimine maruz kalanlardan Husnî Aldoskî, saldırıyı ve sonrasında yaşananları Evrensel’e anlattı.

    Uluslararası Kadıköy Festivali’nin açılışı Charlie Chaplin’den
    Uluslararası Kadıköy Festivali’nin açılışı Charlie Chaplin’den
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Tiyatronun kadın öncüsü: Afife Jale kimdir?
    Tiyatronun kadın öncüsü: Afife Jale kimdir?
    GÜNCELLENDİ
    Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligindeki rakipleri belli oldu
    Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligindeki rakipleri belli oldu
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Karikatürist Emrah Ablak’ın motosiklet günlüğü
    Karikatürist Emrah Ablak’ın motosiklet günlüğü
    GÜNCELLENDİ
    BİSAM: Asgari ücretin gıdada alım gücü yüzde 3,18 azaldı
    BİSAM: Asgari ücretin gıdada alım gücü yüzde 3,18 azaldı

    Birleşik Metal İşçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin hesaplamalarına göre asgari ücretlinin gıda karşısındaki alım gücü yüzde 3,18 geriledi.

    GÜNCELLENDİ
    Boris Johnson: Kuzenlerini sevmeyen Osmanlı torunu İngiltere’nin başında
    Boris Johnson: Kuzenlerini sevmeyen Osmanlı torunu İngiltere’nin başında

    İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin liderlik yarışını Boris Johnson kazandı. Başbakan da olacak olan Johnson, “Osmanlı torunu” diye anılsa da “Türkler ülkemizi istila edecek” söylemi hâlâ akıllarda.

    Van Barosu: 1 Nisan-6 Mayıs arasında 25 mültecinin cesedi bulundu
    Van Barosu: 1 Nisan-6 Mayıs arasında 25 mültecinin cesedi bulundu

    Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu, donarak hayatını kaybeden mültecilerle ilgili rapor hazırladı: 1 Nisan-6 Mayıs arasında 25 cenaze tespit edildi.

    Dr. Filiz Ünal: Aile hekimlerine yeni yükler getiriliyor
    Dr. Filiz Ünal: Aile hekimlerine yeni yükler getiriliyor

    TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, 11. Kalkınma Planında yer alan aile hekimlerine yönelik maddeleri değerlendirdi.

    Kamu-Sen TİS taleplerini ilan etti: Hükümet, Türkiye gerçeklerini görsün
    Kamu-Sen TİS taleplerini ilan etti: Hükümet, Türkiye gerçeklerini görsün

    Kamu-Sen, toplu sözleşme taleplerini açıkladı. Açıklamada "Konu memurun zam talebi olunca 'Daralan ekonomi' diyorlar. Bunlara karnımız tok" vurgusu yapıldı.

    KESK, TİS taleplerini açıkladı: Yüzde 38 zam istiyoruz
    KESK, TİS taleplerini açıkladı: Yüzde 38 zam istiyoruz

    KESK, 2020-21 yıllarını kapsayacak ve 1 Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri için talepleri açıkladı. KESK, insanca yaşayacak ücret, güvenli gelecek, güvenceli iş taleplerini öne çıkardı.

    Süleyman Soylu: Bu yıl ortalama 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz
    Süleyman Soylu: Bu yıl ortalama 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl içerisinde ortalama 80 bin mültecinin sınır dışı edileceğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Düzce'de sel felaketinin bilançosu: 5 ölü, 2 kayıp
    Düzce'de sel felaketinin bilançosu: 5 ölü, 2 kayıp

    Düzce'nin Akçakoca ilçesinin ardından başlatılan arama çalışmalarında bu sabah Nilgün Kaplan (39) ile kızı F.K.'nin (9) cansız bedeni bulundu.

    Boğazlarda “İngiltere oyunu” mu oynanıyor?
    Boğazlarda “İngiltere oyunu” mu oynanıyor?

    İngiltere’nin İran tankerine el koyarak başlattığı gerilimdeki gelişmeler Afganistan ve Irak süreçlerini hatırlatarak “Yine bir İngiltere provokasyonu mu?” sorusunu akıllara getiriyor.

    IPI - Evrensel makale iş birliği başlıyor
    IPI - Evrensel makale iş birliği başlıyor

    IPI yönetici ve üyelerinin, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan basın ve ifade özgürlüğüne dair ihlalleri ele alan, tartışan makaleleri yarından itibaren Evrensel'de yayımlanacak.

    Türkiye'den göç eden sayısı 2018'de yüzde 27,7 artarak 323 bin 918 kişi oldu
    Türkiye'den göç eden sayısı 2018'de yüzde 27,7 artarak 323 bin 918 kişi oldu

    TÜİK, 2018 yılı "Uluslararası Göç İstatistikleri"ni yayımladı. İstanbul, 201 bin 957 kişiyle en fazla göç alan il olurken Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir yılda yüzde 23,8 arttı.

    GÜNCELLENDİ
    Ceylanpınar'a roket atıldı: 6 kişi yaralandı
    Ceylanpınar'a roket atıldı: 6 kişi yaralandı

    Suriye'den dün akşam saatlerinde atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesinde bir evin damına isabet etmesi sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

    Tüketici güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı
    Tüketici güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı

    TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici güven endeksi temmuzda geçen aya göre yüzde 2 azalış gösterdi. Buna göre haziranda 57,6 olan endeks değeri, temmuzda 56,5'e geriledi.

    Teker üstünde geçen mevsimlik hayatlar
    Teker üstünde geçen mevsimlik hayatlar

    Yaşadıkları kentlerden daha uzun zamanı çalıştıkları şehirlerde geçiren mevsimlik işçiler için hayat kendi deyimleriyle “teker üzerinde” geçiyor.

    Ford işçileri: İşçi tamam derse taslak MESS’e sunulsun
    Ford işçileri: İşçi tamam derse taslak MESS’e sunulsun

    Türk Metal MESS grup sözleşmesi öncesi iş yerlerinde anket yaptı. Anketin yeterli olmadığını ifade eden işçiler, taslak sunulmadan onaylarının alınmasını istedi.

    Devlet 9 milyon çocuktan sadece 96 binine kreş hizmeti veriyor
    Devlet 9 milyon çocuktan sadece 96 binine kreş hizmeti veriyor

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, CHP'li Çakırözer'in soru önergesine verdiği yanıtta, 9 milyon çocuktan sadece 96 bininin devlet kreşinden yararlandığını söyledi.