Adana 1 Mayıs’ına güçlü katılım bekleniyor

Volkan PEKAL

Adana

Adana’da 1 Mayıs hazırlıklarını konuştuğumuz 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Tonguç Özkan, ekonomik kriz, hukuk ve barış olmak üzere üç başlıkta 1 Mayıs’ı örgütlediklerini ifade etti. Toplumun taleplerini ifade etmelerini önleyen baskı atmosferinin yerel seçim sonuçları ile birlikte değiştiğini dile getiren Özkan bu yıl krize, hukuksuzluğa, savaşa karşı güçlü bir 1 Mayıs beklediklerini söyledi.

TÜRK-İŞ YOK

Adana’da 1 Mayıs DİSK, KESK, TMMOB, Adana Tabip Odası ile çeşitli siyasi partilerin tertibiyle kutlanacak. Geçmiş yıllarda yerellerde 1 Mayıs’a katılan Türk İş 4. Bölge, son birkaç yıldaki gibi Türk İş’in belirlediği Kocaeli’de merkezi mitingine katılacak. Türk İş’e bağlı sendikalardan TÜMTİS ise 1 Mayıs’a Adana’da katılacak. Başvurusu aylar öncesinden yapılan 1 Mayıs etkinlikleri 14.30’da Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu önünden yürüyüşle başlayıp Uğur Mumcu Meydanı’nda mitingle sona erecek.

KIDEM TAZMİNATI VE İŞ GÜVENCESİ TEMEL TALEP

Tertip Komitesi Başkanı Tonguç Özkan, “Kıdem tazminatı işçilerin en büyük güvencesi. Kamu çalışanlar açısından iş güvencesi her zaman tartışılan bir konu. 1 Mayıs alanlarında ve sonrasında demokrasi güçleri ile birlikte kıdem tazminatımız ve iş güvencemiz için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

İkinci başlıklarının hukuk olduğunu dile getiren Özkan, 10 Ekim ve Suruç davaları, OHAL ve hukuksuz ihraçların, verilmeyen mazbataların gündemlerinde olacağını söyledi. Özkan, “Yerel seçimlerde halk sorumlu olarak iktidarı gördü. Türkiye adına daha umutluyuz” dedi. Organize Sanayi’de çalışan işçilerin 1 Mayıs’a katılımının çok önemli olduğunu dile getiren Özkan, bunun için çalışmalarının olduğunu ifade etti. Ayrıca 1 Mayıs’ta ulaşımın ücretsiz olması talep edilecek.

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