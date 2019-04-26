YSK'den yeni ara karar: 5 bin 315 kısıtlı seçmen iddiası araştırılacak

AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel yaptığı açıklamada İstanbul seçimleri ile ilgili 5 bin 315 kişinin daha kısıtlı seçmen olup olmadığının araştırılacağını duyurdu.

İTİRAZLAR NEYDİ?

Başkanlık yarışı sonucunda İstanbul'u kaybeden AKP'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, "oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu", "oy kaydırmaları yapıldığı", "kayıp oy pusulalarının bulunduğu", "kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı" ve "sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı" öne sürülüyor. AKP, ayrıca İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içeren ek dilekçe de sunmuştu. YSK başvurusunda üç valiz dolusu belge ibraz edilmişti.

Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ancak bu itirazın, içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemişti. YSK de bunu kabul etmişti. (HABER MERKEZİ)

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