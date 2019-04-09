Seçimlere "olağanüstü itiraz" nedir, kanun maddesi ne diyor?

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesini kaybeden ve geçersiz oyların yeniden sayılmasını talep eden AKP, istediği sonuca ulaşamayınca son hamle olarak seçimin iptali için başvuru yapmaya hazırlanıyor. Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapılacak başvuru kabul edilirse en erken 2 Haziran'da İstanbul'da yeniden seçim yapılacak.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz yolunu kullanacaklarını ve İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak şekilde sonuçlanmışsa, o vicdanı oluşturabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir. Bunun süresi 60 gündür. 60 günden sonraki ilk pazar gününde seçim yapılabilir" ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da seçimin yenilenmesi gerektiğine ilişkin argümanlar öne sürdü.

KANUN NE DİYOR?

"Olağanüstü itiraz" hakkı 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" tarafından düzenleniyor. Kanunun 130. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca "Seçim Sonucuna Etki Eden Olay Ve Durumlar Sebebiyle Olağanüstü İtiraz" maddesi şöyle:

"Siyasi partilerin il başkanları, genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın (mazbatanın) düzenlenmesinden sonra 7 gün içinde seçimin sonucuna etki eden olaylar ve durumlar sebebiyle yapılan itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar verme yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine etkili görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde başvurulmamış olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez."

Aynı maddeye göre itirazların şu şekilde yapılması gerekiyor:

"Bu itirazlar yazılı olarak yapılır. İtiraz dilekçesine, itiraz edenin adının, soyadının ve açık adresinin yazılması, ihbar ve iddia olunan vakıaların mahiyetinin ve gerekçesinin beyanının, delillerinin gösterilmesi ve belgelerinin bağlanması, bu belgelerin elde edilmesi mümkün değil ise, sebeplerinin ve nereden ve ne suretle temin olunabileceğinin bildirilmesi lazımdır." (HABER MERKEZİ)

AKP seçimin yenilenmesi için başvuruda bulunacak

AKP-MHP'nin kıl payı kazandığı ve itirazların kabul edilmediği yerler

Erdoğan'dan YSK'nin İstanbul kararı öncesi talimat gibi açıklama