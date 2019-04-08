08 Nisan 2019 16:38

Muhalefet partileri iktidara seçim sonuçlarını tanıma çağrısı yaptı

Muhalefet partileri İstanbul’da yeniden sayımın meşru olmadığını, asıl usulsüzlüğün sonuçların iktidar tarafından hazmedilememesi olduğunu vurguladı.

Muhalefet partileri iktidara seçim sonuçlarını tanıma çağrısı yaptı

Fotoğraf: Fatih Dayanışması

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    Birkan BULUT
    Derya KAYA
    Ankara

    AKP’nin İstanbul’da yeniden sayım itirazlarıyla seçim sürecini uzatmasına ve muhalefetten gelen itirazların seçim kurulları tarafından reddedilmesine tepkiler sürüyor. YSK sürece ilişkin açıklama yapmaktan kaçınırken, iktidardan gelen usulsüzlük açıklamaları en son Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “örgütlü bazı eylemler” suçlamalarına kadar vardı. ÖDP, HDP ve EMEP, İstanbul’da yeniden sayımın meşru olmadığını, asıl usulsüzlüğün sonuçların iktidar tarafından hazmedilememesi olduğunu vurguladı. Muhalefet partileri iktidara seçim sonuçlarını tanıma çağrısında bulundu. 

    GÜRKAN: İSTANBUL’DA TEK ADAM YÖNETİMİNİN SİYASİ OPERASYONU VAR

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, seçim güvenliğinin en başından itibaren siyasi iktidarın girişimleriyle askıya alındığını söyledi. Geçersiz oyların önce mesnetsiz bir şekilde yeniden sayıldığını belirten Gürkan, bundan sonuç alınamayınca da bütün oyların sayımı için YSK’ye başvurulduğunu ifade etti. Belediyelerdeki usulsüzlüklerin temizlenmesi, AKP’nin seçmen kitlesini psikolojik olarak hazırlama gibi niyetlerinin bu süreçte tartışıldığını belirten Gürkan, “Hangi niyet, hangi hazırlık için olursa olsun sürecin bu şekilde uzatılmasının kendisi yasa dışıdır. Yasalara uymayan bir düzenlemedir” dedi.

    İstanbul’da oyların yeniden sayımı sürecine ilişkin Gürkan, “Tek adam yönetimi tarafından adeta bir siyasi operasyon yapıldığını görebiliyoruz. İstanbul’daki sandıkların her birinde Cumhur İttifakı görevlileri bulunmakta ama bir tane şerh imzaları yok. Oyların tamamını yeniden saydırma ya da seçimin yeniden yapılması yönündeki çabalar siyasi bir operasyondur” dedi. Seçimlerde bir usulsüzlük var ise siyasi iktidarın bunu kendisinde araması gerektiğini vurgulayan Gürkan, “Bugüne kadar hangi usulsüzlüklerin yapıldığını biliyoruz. Seçmen kayıtlarının iktidarın eliyle hazırlandığını biliyoruz. Bu noktada iradesinin yok sayılmasına karşı İstanbul halkının demokratik hakkını gösterme hakkı var ve bu hak meşrudur” dedi.

    TAŞ: HALK İRADESİNİ GASBETMEYE YÖNELİK ÇABALAR

    CHP'nin Beyoğlu Adayı ve ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, AKP’nin algı operasyonu içerisinde olduğunu söyledi. AKP’nin her düzeyde sandıklara hakim olduğunu belirten Taş, yaşananların sandıktan çıkan iradeyi kabul etmeme anlamına geldiğini söyledi. Muş, Balıkesir, Yusufeli gibi yerlerde çok az bir fark olmasına rağmen diğer siyasi partilerin itirazlarının kabul edilmediğine dikkat çeken Taş, “İtirazlarının kabul edildiği her yerde ise bir usulsüzlük ve şaibe içerisindeler. Halkın iradesini gasbetmeye yönelik çabalar bunlar. Seçimle geldiler ama seçimle gitmemek için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Halkın iradesi AKP-MHP blokunun yenildiğini gösteriyor. Bu yenilgiyi kabul etmeleri gerekiyor” dedi. Seçimlerin iptali yönündeki tartışmalara ilişkin ise Taş, “Bu yolu da deneyebilirler ama bu iptalden ne fayda bulurlar? Türkiye’de zaten olmayan demokrasinin olmadığını tüm dünyaya teyit edilmesinden başka bir anlama gelmez” dedi. İstanbul’da tüm geçersiz oyların sayıldığını ve her şeyin ortada olduğunu kaydeden Taş, “YSK'nın artık kazananı ilan etmesi ve mazbatayı Ekrem İmamoğlu’ya vererek bu tartışmayı bitirmesi lazım” şeklinde konuştu.

    OLUÇ: BUNU SÖYLEYEN ERDOĞAN’IN KENDİSİ USÜLSÜZDÜR

    HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç da il ve ilçelerde yaptıkları hiçbir itirazın kabul edilmediğini, bunların içerisinde Muş, Malazgirt ve Tatvan gibi kritik sonuçları olan şehirler olduğunu söyledi. İtirazların reddi üzerine YSK’ye başvurduklarını ama Muş ve Tatvan’da reddedildiğini belirten Oluç, “YSK bu hukuksuzlukları ortadan kaldırmak için bir adım atmıyor, devam ettiriyor” dedi. İstanbul’da ise sonucun çoktan belli olduğunu ifade eden Oluç, iktidarın İstanbul’u kaybetme şokunu yaşadığını bir düzenleme çabası içerisinde olduğunu söyledi. İktidarın net ve açık biçimde kaybettiğini vurgulayan Oluç, İstanbul’da yeniden sayımın hiçbir meşruiyeti olmadığını söyledi. AKP’nin bu kararlar ile kendisini rahatlatma çabası içinde olduğunu ifade eden Oluç, YSK’nin bir an önce İstanbul meselesini karara bağlaması ve mazbataları vermesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Neredeyse tamamı usulsüz” sözlerine tepki gösteren Oluç, “Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu konuşmaları yapan Erdoğan’n kendisi bütünüyle usulsüzdür. Erdoğan AKP genel başkanı olarak her yerde seçime girmiştir ve büyükşehirlerde kaybetmiştir. Kaybeden sadece Binali Yıldırım değil, ondan daha çok kaybeden Erdoğan’dır. Çünkü kendisi Yıldırım’dan daha çok seçim için çalışmıştır. Kusura bakmasınlar seçim hileleri ve usulsüzlükleri konusunda en başarılı çalışmaları yapan bugüne kadar AKP olmuştur” dedi.

    Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı ziyarette ikili ortak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "İBB adayı, AK Parti Genel Başkanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı gizli toplantı yapıyorlar. Niçin?" diye sordu.Akşener ise "Erdoğan bugün itibariyle İstanbul'dan çıkan sandık sonuçlarını kabul etmemekle milli iradeye ihanet etmektedir" diye konuştu.

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