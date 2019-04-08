EMEP: Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı tescil edilmelidir

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel “Cumhur İttifakı adayının İstanbul seçimlerini kaybettiği tescil edilmelidir” dedi.

Seçim gecesinden bu yana bir iktidar operasyonu yürütüldüğünü ifade eden Tüzel, “Seçim sonuçlarını tanımamak, muhalefeti yıldırmak için hukuk kisvesi altında yapılan bir müdahaleyi tüm Türkiye ve dünya izliyor. Son hamle Erdoğan, yurt dışı ziyaretine giderken yapıldı; adeta oyların yeniden sayımı için YSK’ye, seçimlerde ‘örgütlü suç işlendiği’ gerekçesiyle soruşturma açılması için savcılıklara talimat verilmiştir. Erdoğan iktidarı bir kez daha FETÖ ve darbe söylemleriyle seçim ve itibar kayıplarının üzerini kapatmak istiyor” dedi.

“YENİDEN SAYIM HALKIN İRADESİNİN GASBI ANLAMINA GELMEKTEDİR”

“Bu denli iktidar sultası altında yapılan; muhalefetin itirazlarının yok sayıldığı, AKP görevlilerinin kuşatması altında itiraz olmaksızın sayılan oylar, sonuçta Cumhur İttifakı adayının kaybettiğini gösterince ‘hile, darbe yapıldı’ denilerek iş oyların yeniden sayımı noktasına getirilmiştir” diyen Tüzel bunun halkın iradesinin, tercihinin, seçme-seçilme hakkının gasbı anlamına geldiğini ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

“İZİN VERİLMEMELİDİR”

Hukuki dayanak olmadan geçersiz oyların yeniden sayımına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Ekrem İmamoğlu’nun kazandığının ortada olduğunun altını çizen Tüzel şu ifadeleri kullandı: “Buna rağmen halkın sağduyusu sınanmakta; yalan ve kışkırtıcı propaganda yayınları ile kafalarda şüphe uyandırılmaya çalışılmaktadır. Çok açık şekilde seçim mevzuatı ve hukuku kötüye kullanılmaktadır. Bu durumu sessizce, ne olacağını bekleyerek izlemek halkın ve demokrasi mücadelesinin kaybı olacaktır. YSK, iktidar baskısıyla oyların yeniden sayım talebini kabul etmemelidir. İstanbul’u kaybetmek istemeyen güçlerin hukuk ve seçim gasbına izin vermemelidir.” (HABER MERKEZİ)

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