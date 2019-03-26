Erzurum | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
Erzurum 31 Mart 2019 yerel seçim sonucu ve partilerin oy oranları, eski seçimlerin sonuçları...
Erzurum kent görünümü | Fotograf: Zeynel Cebeci/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Erzurum'da sandıkların yüzde 97'si açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre AKP'nin adayı Mehmet Sekmen aldığı yüzde 63.21 oyla seçimi kazandı. İyi Parti'nin adayı Mahmut Uykusuz ise 24.73 oy alarak ikinci sırada yer aldı.
SEÇİME NASIL GİDİLDİ?
Erzurum, seçim öncesi gerilimin yaşandığı bölge illerinden biri. Erzurum’da 15 Şubat’ta yapılan ev baskınlarında çok sayıda kişi, 2014 yılında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı.
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28 Şubat’ta ise Erzurum'un Tekman ilçesindeki 9 mahalleye operasyon düzenlenmiş, “HDP lehine propaganda” yapmak suç gibi gösterilmişti.
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Cumhur İttifakı'nın ortak aday çıkardığı Erzurum'da, CHP ve İYİ Parti kendi adaylarıyla seçim yarışına girdi. CHP’nin Erzurum adayı Mehmet Sait Şimşek, HDP’nin adayı ise Barış Kemaloğlu.
Cumhur İttifakı'nın adayı mevcut Başkan Mehmet Sekmen, tartışmalı isimlerden biri. 7 Haziran genel seçimleri öncesinde AKP’li Başkan, halka seçim baskısı yapmıştı. Erzurum Hınıs’a bağlı üç köy muhtarı bir araya gelip su sorunlarını çözümü için gittikleri Sekmen’in kendilerine “Oy verirseniz hizmet ederim oy vermeseniz hizmet etmem” sözlerini sarf etmesi üzerine muhtarlar tepki göstermişti.
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ERZURUM’DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
AKP: Mehmet Sekmen (Cumhur İttifakı)
CHP: Mehmet Sait Şimşek
HDP: Barış Kemaloğlu
İYİ Parti: Mahmut Uykusuz
SP: Atik Ağdağ
BTP: Ferit Aydemir
VP: Nedim Gültekin
DSP: Dilek Dengizek Ersanal
TKP: Mehmet Kuzulugil
Bağımsız adaylar: Eda Göksu (Karayazı), Sıddık Demircan (Olur), Mustafa Arli (Uzundere), Mehmet Toraman (Tortum), Mustafa Altunok (Narman), Osman Çelik (İspir), Salih Şahin (Pazaryolu)
ERZURUM’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ERZURUM SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU ERZURUM SONUÇLARI
2014 YEREL SEÇİMLERİ ERZURUM SONUÇLARI
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HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi
İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi
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