26 Mart 2019 15:15

Erzurum | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Erzurum 31 Mart 2019 yerel seçim sonucu ve partilerin oy oranları, eski seçimlerin sonuçları...

Erzurum | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Erzurum kent görünümü | Fotograf: Zeynel Cebeci/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

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    Erzurum'da sandıkların yüzde 97'si açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre AKP'nin adayı Mehmet Sekmen aldığı yüzde 63.21 oyla seçimi kazandı. İyi Parti'nin adayı Mahmut Uykusuz ise 24.73 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

    SEÇİME NASIL GİDİLDİ?

    Erzurum, seçim öncesi gerilimin yaşandığı bölge illerinden biri. Erzurum’da 15 Şubat’ta yapılan ev baskınlarında çok sayıda kişi, 2014 yılında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı.

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    HDP'lilere pek çok kentte operasyon: Çok sayıda gözaltı var

    28 Şubat’ta ise Erzurum'un Tekman ilçesindeki 9 mahalleye operasyon düzenlenmiş, “HDP lehine propaganda” yapmak suç gibi gösterilmişti.

    “HDP lehine propaganda” suç gibi gösterildi, operasyon gerekçesi oldu

    “HDP lehine propaganda” suç gibi gösterildi, operasyon gerekçesi oldu

    Cumhur İttifakı'nın ortak aday çıkardığı Erzurum'da, CHP ve İYİ Parti kendi adaylarıyla seçim yarışına girdi. CHP’nin Erzurum adayı Mehmet Sait Şimşek, HDP’nin adayı ise Barış Kemaloğlu.

    Cumhur İttifakı'nın adayı mevcut Başkan Mehmet Sekmen, tartışmalı isimlerden biri. 7 Haziran genel seçimleri öncesinde AKP’li Başkan, halka seçim baskısı yapmıştı. Erzurum Hınıs’a bağlı üç köy muhtarı bir araya gelip su sorunlarını çözümü için gittikleri Sekmen’in kendilerine “Oy verirseniz hizmet ederim oy vermeseniz hizmet etmem” sözlerini sarf etmesi üzerine muhtarlar tepki göstermişti.

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    AKP'li Erzurum Belediye Başkanı: Muhtarlar şikayet edene kadar, hizmet için oy verseydi!

    ERZURUM’DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

    AKP: Mehmet Sekmen (Cumhur İttifakı)

    CHP: Mehmet Sait Şimşek

    HDP: Barış Kemaloğlu

    İYİ Parti: Mahmut Uykusuz

    SP: Atik Ağdağ

    BTP: Ferit Aydemir

    VP: Nedim Gültekin

    DSP: Dilek Dengizek Ersanal

    TKP: Mehmet Kuzulugil

    Bağımsız adaylar: Eda Göksu (Karayazı), Sıddık Demircan (Olur), Mustafa Arli (Uzundere), Mehmet Toraman (Tortum), Mustafa Altunok (Narman), Osman Çelik (İspir), Salih Şahin (Pazaryolu)

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