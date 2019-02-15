HDP'lilere pek çok kentte operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Ankara, Kocaeli, İstanbul, Urfa, Aydın'ın da aralarında olduğu birçok kentte sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ANKARA

Ankara’da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında aralarında HDP üye ve yöneticilerinin de olduğu 10 kişi gözaltını alındı. "Terör örgütü propagandası" yaptıkları iddiası ile 30 kişinin evlerinde arama ve haklarında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Gözaltına alınanların Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne (TEM) götürüldüğü öğrenildi.

Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler şöyle: “Hüsamettin Özden, Mustafa Sontekin, Tanju Kuruöz, Bülent Kaya, ESP İl Başkanı Mehmet Ali Tosun, HDP Altındağ eski yöneticisi Salim Turan, Hüseyin Taka, Nuriye Taka, Tekin Çiftçi, Şahin Bardakçı.

Haklarında gözaltı kararı olan ve adreslerinde bulunmayan aralarında avukatların da bulunduğu 5 kişinin ise evinde arama yapıldığı öğrenildi. Gözaltı sayısının artması bekleniyor.

İSTANBUL

İstanbul’da da çok sayıda eve baskın yapıldı. Gözaltına alınanların isimleri öğrenilemezken, gözaltı gerekçesi de bilinmiyor. Operasyonun devam edildiği belirtilirken, gözaltına alınanların Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldükleri öğrenildi. Gözaltına alınanlar hakkında 24 saat kısıtlılık kararı bulunuyor.

Öte yandan aralarında gazeteci Melike Ceyhan’ın olduğu ve önceki gün gözaltına alınan 18 kişinin bugün savcılık ifadelerinin alınması bekleniliyor.

URFA

Urfa'nın Bozova ilçesinde polisin yaptığı ev baskınında HDP Eşbaşkanı Ömer Yıldırım gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AYDIN

Aydın'ın Efeler, Kuşadası, Nazilli ve Söke ilçelerindeki operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ

Kocaeli'de dün başlatılan operasyonda "Terör örgütü propagandası" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında HDP İl Başkan Yardımcısının da bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, gözaltına alınan HDP İl Başkan Yardımcısı L.A'nın da aralarında olduğu 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamdında A.Z hakkında yakalama kararı var.

HDP üye ve yöneticileri Kocaeli'de yapılan eylemlere katılmakla, sosyal medyayı kullanarak "terör örgütüne yönelik mücalenin amacını çarpıttıkmakla" suçlanıyor.

10 kişinin yakalanmasına yönelik 13 Şubat'ta operasyon düzenlenmişti. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Gebze, Darıca ve İzmit ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, HDP İl Başkan Yardımcısı L.A'nın aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Ev ve iş yerlerinde arama yapılmıştı.

(HABER MERKEZİ)