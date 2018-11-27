FotoÄŸraf: Murat Kula/AA
2019 yerel seÃ§imlerinde AKP belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n tam listesi
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, 2019 yerel seÃ§imlerinde AKP'den belediye baÅŸkan adayÄ± olacak 60 ismi aÃ§Ä±kladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip, 23'ü büyük ÅŸehir, 37'si il belediye baÅŸkan adayÄ± olmak üzere toplam 60 ismin adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°stanbul dahil kalan adaylarÄ±n ErdoÄŸan'Ä±n Güney Amerika ziyareti sonrasÄ± açÄ±klanacaÄŸÄ± belirtildi.
AKP'nin 31 Mart 2019'daki yerel seçimler için ÅŸu ana kadar ismini açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± 60 adaydan yalnÄ±zca birinin kadÄ±n olmasÄ± dikkat çekerken Ankara için Mehmet Özhaseki, Ä°zmir için Nihat Zeybekci'nin isimleri ilan edildi.
Yerel seçimde AKP'den aday gösterilen isimler ve iller ÅŸöyle:
ADIYAMAN
Süleyman KÄ±lÄ±nç - AdÄ±yaman EÄŸt. ve AraÅŸ. Has. Beyin CerrahÄ± Dr.
AFYONKARAHÄ°SAR
Mehmet Zeybek - (AKP eski il baÅŸkanÄ±)
AMASYA
Cafer Özdemir - Amasya Belediye BaÅŸkanÄ±
ANTALYA
Menderes Türel - Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±
ANKARA
Mehmet Özhaseki - AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±
ANTEP
Fatma Åžahin - Antep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±
ARDAHAN
Yunus Baydar - Eski Ardahan Ä°l BaÅŸkanÄ±
ARTVÄ°N
Mehmet Kocatepe - Artvin Belediye BaÅŸkanÄ±
BALIKESÄ°R
Yücel YÄ±lmaz - Karesi Belediye BaÅŸkanÄ±
BARTIN
Yusuf Ziya Aldatmaz - AKP BartÄ±n Merkez Ä°lçe BaÅŸkanÄ± / Ä°GM üyesi
BATMAN
Murat GüneÅŸtekin - AKP Batman Eski Ä°l BaÅŸkanÄ± / Ä°nÅŸaat mühendisi
BAYBURT
Fatih Yumak - AKP Ä°l BaÅŸkanÄ±
BÄ°NGÖL
Erdal ArÄ±kan - Bingöl Gençlik Hizmetleri ve Spor Ä°l Müdürü
BÄ°TLÄ°S
Nesrullah TanÄŸlay - AKP Bitlis Ä°l BaÅŸkanÄ±
BOLU
Fatih Metin - Ticaret Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±
BURDUR
Deniz Kurt - Eski AKP Burdur TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ±
BURSA
Alinur AktaÅŸ - Bursa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±
ÇANAKKALE
Ayhan Gider - 26. dönem milletvekili
ÇANKIRI
Hüseyin Boz - ÇankÄ±rÄ± Belediye BaÅŸkanÄ±
ÇORUM
Halil Ä°brahim AÅŸgÄ±n - Hitit Üniversitesi ÖÄŸretim Üyesi
DENÄ°ZLÄ°
Osman Zolan - Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±
DÄ°YARBAKIR
Cumali Atila - DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±-KayyÄ±m
DÜZCE
Faruk Özlü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Eski BakanÄ±
ELAZIÄž
Åžahin ÅžerefoÄŸullarÄ± - Ä°ÅŸ insanÄ±– Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu BaÅŸkanÄ±
Åžahin ÅžerifoÄŸullarÄ± kimdir?
ERZURUM
Mehmet Sekmen - Erzurum BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±
ESKÄ°ÅžEHÄ°R
Burhan SakallÄ± - OdunpazarÄ± Eski Belediye BaÅŸkanÄ±
GÄ°RESUN
Aytekin ÅženlikoÄŸlu - AKP Giresun Ä°l BaÅŸkanÄ±
GÜMÜÅžHANE
Ercan Çimen - GümüÅŸhane Belediye BaÅŸkanÄ±
HAKKARÄ°
Cüneyt Epcim - Hakkari Vali YardÄ±mcÄ±sÄ±
HATAY
Ä°brahim Güler - AKP Ä°l BaÅŸkanÄ±
Ä°ZMÄ°R
Nihat Zeybekci - Eski Ekonomi BakanÄ±
KARABÜK
Burhanettin Uysal - AKP eski milletvekili / Karabük Ünv. Eski rektörü
KARAMAN
Mahmut Sami Åžahin - Konya BüyükÅŸehir Belediyesi Meclis BaÅŸkan Vekili
KASTAMONU
Tahsin BabaÅŸ - Kastamonu Belediye BaÅŸkanÄ±
KAYSERÄ°
Memduh BüyükkÄ±lÄ±ç - Melikgazi Belediye BaÅŸkanÄ±
KIRIKKALE
Mehmet SaygÄ±lÄ± - KÄ±rÄ±kkale Belediye BaÅŸkanÄ±
KIRKLARELÄ°
Burak SüzülmüÅŸ - Ä°ÅŸ insanÄ± - KÄ±rklarelispor BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±
KÄ°LÄ°S
Mehmet Abdi Bulut - Kilis Eski Belediye BaÅŸkanÄ±
KOCAELÄ°
Tahir BüyükakÄ±n - Bilecik Valisi
KONYA
UÄŸur Ä°brahim Altay - Konya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±
MALATYA
Selahattin Gürkan - Battalgazi Belediye BaÅŸkanÄ±
MARAÅž
Hayrettin Güngör - TBB Genel Sekreteri CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Yerel Yönetim PolitikalarÄ± Kurulu Üyesi
MARDÄ°N
Mehmet Vejdi Kahraman - Mardin eski Belediye BaÅŸkan AdayÄ±
MUÅž
Feyat Asya - MuÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ±
NEVÅžEHÄ°R
Rasim ArÄ± - Gençlik Ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± – Daire BaÅŸkanÄ±
NÄ°ÄžDE
Emrah Özdemir - NiÄŸde Eski Ä°l BaÅŸkanÄ±
ORDU
Hilmi Güler - Enerji Ve Tabii Kaynaklar Eski BakanÄ±
RÄ°ZE
Rahmi Metin - Rize Eski Ä°l Genel Meclis BaÅŸkanÄ±
SAMSUN
Mustafa Demir - BayÄ±ndÄ±rlÄ±k Eski BakanÄ±
SAKARYA
Ekrem Yüce - ÇAYKUR Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ±
SÄ°NOP
Ali Çöpçü - Sinop Ä°l BaÅŸkanÄ±
SÄ°VAS
Hilmi Bilgin - Sivas eski Milletvekili adayÄ±
ÅžIRNAK
Mehmet Yarka - Ä°ÅŸ insanÄ±
TEKÄ°RDAÄž
Mestan Özcan – Ziraat Mühendisi
TOKAT
Eyüp EroÄŸlu - Tokat Belediye BaÅŸkanÄ±
TRABZON
Murat ZorluoÄŸlu - Van Valisi
URFA
Zeynel Abidin Beyazgül - AKP Eski Ä°l BaÅŸkanÄ±
UÅžAK
Mehmet ÇakÄ±n - AKP UÅŸak Ä°l BaÅŸkanÄ±
YALOVA
Yusuf Ziya Öztabak - AKP Yalova Ä°l BaÅŸkanÄ± /Mali MüÅŸavir
YOZGAT
Celal Köse - AKP Yozgat Ä°l BaÅŸkanÄ±
60 Ä°SÄ°MDEN SADECE 1'Ä° KADIN
ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± listede sadece bir kadÄ±n aday gösterildi. O da Antep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin oldu.
14 MEVCUT BELEDÄ°YE BAÅžKANI TEKRAR ADAY GÖSTERÄ°LDÄ°
Mevcut belediye baÅŸkanlarÄ±ndan 14 isim bir kez daha aday gösterildi: Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Menderes Türel, Artvin Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Kocatepe, Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Osman Zolan, Bursa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Alinur AktaÅŸ, ÇankÄ±rÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Hüseyin Boz, DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Cumali Atila, Erzurum BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Sekmen, Antep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin, GümüÅŸhane Belediye BaÅŸkanÄ± Ercan Çimen, Kastamonu Belediye BaÅŸkanÄ± Tahsin BabaÅŸ, KÄ±rÄ±kkale Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet SaygÄ±lÄ±, Konya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± UÄŸur Ä°brahim Altay, MuÅŸ Beleidye BaÅŸkanÄ± Feyat Asya, Tokat Belediye BaÅŸkanÄ± Eyüp EroÄŸlu.
Ä°L VE Ä°LÇE TEÅžKÄ°LATLARINDAN 6 KÄ°ÅžÄ° ADAY GÖSTERÄ°LDÄ°
Partinin il ve ilçe teÅŸkilatlarÄ±nda yöneticilik yapan isimler 6 isim belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday gösterildi: Yusuf Ziya Aldatmaz, Fatih Yumak, Aytekin ÅženlikoÄŸlu, Nesrullah TanÄŸlay, Ali Çöpçü ve Yusuf Ziya Öztabak. (HABER MERKEZÄ°)
MHP'den yerel seÃ§im kararÄ±: 3 ilde aday Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±z
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 13:26
MHP'den yerel seÃ§im kararÄ±: 3 ilde aday Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±z