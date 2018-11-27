2019 yerel seÃ§imlerinde AKP belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n tam listesi

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, 2019 yerel seÃ§imlerinde AKP'den belediye baÅŸkan adayÄ± olacak 60 ismi aÃ§Ä±kladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip, 23'ü büyük ÅŸehir, 37'si il belediye baÅŸkan adayÄ± olmak üzere toplam 60 ismin adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°stanbul dahil kalan adaylarÄ±n ErdoÄŸan'Ä±n Güney Amerika ziyareti sonrasÄ± açÄ±klanacaÄŸÄ± belirtildi.

AKP'nin 31 Mart 2019'daki yerel seçimler için ÅŸu ana kadar ismini açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± 60 adaydan yalnÄ±zca birinin kadÄ±n olmasÄ± dikkat çekerken Ankara için Mehmet Özhaseki, Ä°zmir için Nihat Zeybekci'nin isimleri ilan edildi.

Yerel seçimde AKP'den aday gösterilen isimler ve iller ÅŸöyle:

ADIYAMAN

Süleyman KÄ±lÄ±nç - AdÄ±yaman EÄŸt. ve AraÅŸ. Has. Beyin CerrahÄ± Dr.

AFYONKARAHÄ°SAR

Mehmet Zeybek - (AKP eski il baÅŸkanÄ±)

AMASYA

Cafer Özdemir - Amasya Belediye BaÅŸkanÄ±

ANTALYA

Menderes Türel - Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

ANKARA

Mehmet Özhaseki - AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±

Mehmet Ã–zhaseki kimdir?

ANTEP

Fatma Åžahin - Antep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

ARDAHAN

Yunus Baydar - Eski Ardahan Ä°l BaÅŸkanÄ±

ARTVÄ°N

Mehmet Kocatepe - Artvin Belediye BaÅŸkanÄ±

BALIKESÄ°R

Yücel YÄ±lmaz - Karesi Belediye BaÅŸkanÄ±

BARTIN

Yusuf Ziya Aldatmaz - AKP BartÄ±n Merkez Ä°lçe BaÅŸkanÄ± / Ä°GM üyesi

BATMAN

Murat GüneÅŸtekin - AKP Batman Eski Ä°l BaÅŸkanÄ± / Ä°nÅŸaat mühendisi

BAYBURT

Fatih Yumak - AKP Ä°l BaÅŸkanÄ±

BÄ°NGÖL

Erdal ArÄ±kan - Bingöl Gençlik Hizmetleri ve Spor Ä°l Müdürü

BÄ°TLÄ°S

Nesrullah TanÄŸlay - AKP Bitlis Ä°l BaÅŸkanÄ±

BOLU

Fatih Metin - Ticaret Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±

BURDUR

Deniz Kurt - Eski AKP Burdur TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ±

BURSA

Alinur AktaÅŸ - Bursa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

ÇANAKKALE

Ayhan Gider - 26. dönem milletvekili

ÇANKIRI

Hüseyin Boz - ÇankÄ±rÄ± Belediye BaÅŸkanÄ±

ÇORUM

Halil Ä°brahim AÅŸgÄ±n - Hitit Üniversitesi ÖÄŸretim Üyesi

DENÄ°ZLÄ°

Osman Zolan - Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

DÄ°YARBAKIR

Cumali Atila - DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±-KayyÄ±m

Cumali Atilla kimdir?

DÜZCE

Faruk Özlü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Eski BakanÄ±

ELAZIÄž

Åžahin ÅžerefoÄŸullarÄ± - Ä°ÅŸ insanÄ±– Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu BaÅŸkanÄ±

Åžahin ÅžerifoÄŸullarÄ± kimdir?

ERZURUM

Mehmet Sekmen - Erzurum BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

ESKÄ°ÅžEHÄ°R

Burhan SakallÄ± - OdunpazarÄ± Eski Belediye BaÅŸkanÄ±

GÄ°RESUN

Aytekin ÅženlikoÄŸlu - AKP Giresun Ä°l BaÅŸkanÄ±

GÜMÜÅžHANE

Ercan Çimen - GümüÅŸhane Belediye BaÅŸkanÄ±

HAKKARÄ°

Cüneyt Epcim - Hakkari Vali YardÄ±mcÄ±sÄ±

HATAY

Ä°brahim Güler - AKP Ä°l BaÅŸkanÄ±

Ä°ZMÄ°R

Nihat Zeybekci - Eski Ekonomi BakanÄ±

Nihat Zeybekci kimdir?

KARABÜK

Burhanettin Uysal - AKP eski milletvekili / Karabük Ünv. Eski rektörü

KARAMAN

Mahmut Sami Åžahin - Konya BüyükÅŸehir Belediyesi Meclis BaÅŸkan Vekili

KASTAMONU

Tahsin BabaÅŸ - Kastamonu Belediye BaÅŸkanÄ±

KAYSERÄ°

Memduh BüyükkÄ±lÄ±ç - Melikgazi Belediye BaÅŸkanÄ±

KIRIKKALE

Mehmet SaygÄ±lÄ± - KÄ±rÄ±kkale Belediye BaÅŸkanÄ±

KIRKLARELÄ°

Burak SüzülmüÅŸ - Ä°ÅŸ insanÄ± - KÄ±rklarelispor BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±

KÄ°LÄ°S

Mehmet Abdi Bulut - Kilis Eski Belediye BaÅŸkanÄ±

KOCAELÄ°

Tahir BüyükakÄ±n - Bilecik Valisi

KONYA

UÄŸur Ä°brahim Altay - Konya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

MALATYA

Selahattin Gürkan - Battalgazi Belediye BaÅŸkanÄ±

MARAÅž

Hayrettin Güngör - TBB Genel Sekreteri CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Yerel Yönetim PolitikalarÄ± Kurulu Üyesi

MARDÄ°N

Mehmet Vejdi Kahraman - Mardin eski Belediye BaÅŸkan AdayÄ±

MUÅž

Feyat Asya - MuÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ±

NEVÅžEHÄ°R

Rasim ArÄ± - Gençlik Ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± – Daire BaÅŸkanÄ±

NÄ°ÄžDE

Emrah Özdemir - NiÄŸde Eski Ä°l BaÅŸkanÄ±

ORDU

Hilmi Güler - Enerji Ve Tabii Kaynaklar Eski BakanÄ±

RÄ°ZE

Rahmi Metin - Rize Eski Ä°l Genel Meclis BaÅŸkanÄ±

SAMSUN

Mustafa Demir - BayÄ±ndÄ±rlÄ±k Eski BakanÄ±

Mustafa Demir kimdir?

SAKARYA

Ekrem Yüce - ÇAYKUR Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ±

SÄ°NOP

Ali Çöpçü - Sinop Ä°l BaÅŸkanÄ±

SÄ°VAS

Hilmi Bilgin - Sivas eski Milletvekili adayÄ±

ÅžIRNAK

Mehmet Yarka - Ä°ÅŸ insanÄ±

TEKÄ°RDAÄž

Mestan Özcan – Ziraat Mühendisi

TOKAT

Eyüp EroÄŸlu - Tokat Belediye BaÅŸkanÄ±

TRABZON

Murat ZorluoÄŸlu - Van Valisi

URFA

Zeynel Abidin Beyazgül - AKP Eski Ä°l BaÅŸkanÄ±

UÅžAK

Mehmet ÇakÄ±n - AKP UÅŸak Ä°l BaÅŸkanÄ±

YALOVA

Yusuf Ziya Öztabak - AKP Yalova Ä°l BaÅŸkanÄ± /Mali MüÅŸavir

YOZGAT

Celal Köse - AKP Yozgat Ä°l BaÅŸkanÄ±

60 Ä°SÄ°MDEN SADECE 1'Ä° KADIN

ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± listede sadece bir kadÄ±n aday gösterildi. O da Antep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin oldu.

14 MEVCUT BELEDÄ°YE BAÅžKANI TEKRAR ADAY GÖSTERÄ°LDÄ°

Mevcut belediye baÅŸkanlarÄ±ndan 14 isim bir kez daha aday gösterildi: Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Menderes Türel, Artvin Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Kocatepe, Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Osman Zolan, Bursa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Alinur AktaÅŸ, ÇankÄ±rÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Hüseyin Boz, DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Cumali Atila, Erzurum BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Sekmen, Antep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin, GümüÅŸhane Belediye BaÅŸkanÄ± Ercan Çimen, Kastamonu Belediye BaÅŸkanÄ± Tahsin BabaÅŸ, KÄ±rÄ±kkale Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet SaygÄ±lÄ±, Konya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± UÄŸur Ä°brahim Altay, MuÅŸ Beleidye BaÅŸkanÄ± Feyat Asya, Tokat Belediye BaÅŸkanÄ± Eyüp EroÄŸlu.

Ä°L VE Ä°LÇE TEÅžKÄ°LATLARINDAN 6 KÄ°ÅžÄ° ADAY GÖSTERÄ°LDÄ°

Partinin il ve ilçe teÅŸkilatlarÄ±nda yöneticilik yapan isimler 6 isim belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday gösterildi: Yusuf Ziya Aldatmaz, Fatih Yumak, Aytekin ÅženlikoÄŸlu, Nesrullah TanÄŸlay, Ali Çöpçü ve Yusuf Ziya Öztabak. (HABER MERKEZÄ°)

MHP'den yerel seÃ§im kararÄ±: 3 ilde aday Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±z

Mehmet Ã–zhaseki kimdir?

Nihat Zeybekci kimdir?

MHP'den yerel seÃ§im kararÄ±: 3 ilde aday Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±z

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 13:26

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