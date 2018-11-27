2019 yerel seÃ§imlerinde AKP belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n tam listesi

FotoÄŸraf: Murat Kula/AA

2019 yerel seÃ§imlerinde AKP belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n tam listesi

    • 27 KasÄ±m 2018 13:15

    CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, 2019 yerel seÃ§imlerinde AKP'den belediye baÅŸkan adayÄ± olacak 60 ismi aÃ§Ä±kladÄ±.

    CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip, 23'ü büyük ÅŸehir, 37'si il belediye baÅŸkan adayÄ± olmak üzere toplam 60 ismin adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°stanbul dahil kalan adaylarÄ±n ErdoÄŸan'Ä±n Güney Amerika ziyareti sonrasÄ± açÄ±klanacaÄŸÄ± belirtildi.

    AKP'nin 31 Mart 2019'daki yerel seçimler için ÅŸu ana kadar ismini açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± 60 adaydan yalnÄ±zca birinin kadÄ±n olmasÄ± dikkat çekerken Ankara için Mehmet Özhaseki, Ä°zmir için Nihat Zeybekci'nin isimleri ilan edildi.

    Yerel seçimde AKP'den aday gösterilen isimler ve iller ÅŸöyle:

    ADIYAMAN

    Süleyman KÄ±lÄ±nç - AdÄ±yaman EÄŸt. ve AraÅŸ. Has. Beyin CerrahÄ± Dr.

    AFYONKARAHÄ°SAR

    Mehmet Zeybek - (AKP eski il baÅŸkanÄ±)

    AMASYA

    Cafer Özdemir - Amasya Belediye BaÅŸkanÄ±

    ANTALYA

    Menderes Türel - Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

    ANKARA

    Mehmet Özhaseki - AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±

    Mehmet Ã–zhaseki kimdir?

    ANTEP

    Fatma Åžahin - Antep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

    ARDAHAN

    Yunus Baydar - Eski Ardahan Ä°l BaÅŸkanÄ±

    ARTVÄ°N

    Mehmet Kocatepe - Artvin Belediye BaÅŸkanÄ±

    BALIKESÄ°R

    Yücel YÄ±lmaz - Karesi Belediye BaÅŸkanÄ±

    BARTIN

    Yusuf Ziya Aldatmaz - AKP BartÄ±n Merkez Ä°lçe BaÅŸkanÄ± / Ä°GM üyesi 

    BATMAN

    Murat GüneÅŸtekin - AKP Batman Eski Ä°l BaÅŸkanÄ± / Ä°nÅŸaat mühendisi

    BAYBURT

    Fatih Yumak - AKP Ä°l BaÅŸkanÄ± 

    BÄ°NGÖL

    Erdal ArÄ±kan - Bingöl Gençlik Hizmetleri ve Spor Ä°l Müdürü

    BÄ°TLÄ°S

    Nesrullah TanÄŸlay - AKP Bitlis Ä°l BaÅŸkanÄ±

    BOLU

    Fatih Metin - Ticaret Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±

    BURDUR

    Deniz Kurt - Eski AKP Burdur TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ± 

    BURSA

    Alinur AktaÅŸ - Bursa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

    ÇANAKKALE

    Ayhan Gider - 26. dönem milletvekili

    ÇANKIRI

    Hüseyin Boz - ÇankÄ±rÄ± Belediye BaÅŸkanÄ±

    ÇORUM

    Halil Ä°brahim AÅŸgÄ±n - Hitit Üniversitesi ÖÄŸretim Üyesi

    DENÄ°ZLÄ°

    Osman Zolan - Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

    DÄ°YARBAKIR

    Cumali Atila - DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±-KayyÄ±m 

    Cumali Atilla kimdir?

    DÜZCE

    Faruk Özlü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Eski BakanÄ± 

    ELAZIÄž

    Åžahin ÅžerefoÄŸullarÄ± - Ä°ÅŸ insanÄ±– Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu BaÅŸkanÄ±

    Åžahin ÅžerifoÄŸullarÄ± kimdir?

    ERZURUM

    Mehmet Sekmen - Erzurum BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

    ESKÄ°ÅžEHÄ°R

    Burhan SakallÄ± - OdunpazarÄ± Eski Belediye BaÅŸkanÄ±

    GÄ°RESUN

    Aytekin ÅženlikoÄŸlu - AKP Giresun Ä°l BaÅŸkanÄ± 

    GÜMÜÅžHANE

    Ercan Çimen - GümüÅŸhane Belediye BaÅŸkanÄ± 

    HAKKARÄ°

    Cüneyt Epcim - Hakkari Vali YardÄ±mcÄ±sÄ±

    HATAY

    Ä°brahim Güler - AKP Ä°l BaÅŸkanÄ±

    Ä°ZMÄ°R

    Nihat Zeybekci - Eski Ekonomi BakanÄ±

    Nihat Zeybekci kimdir?

    KARABÜK

    Burhanettin Uysal - AKP eski milletvekili / Karabük Ünv. Eski rektörü

    KARAMAN

    Mahmut Sami Åžahin - Konya BüyükÅŸehir Belediyesi Meclis BaÅŸkan Vekili

    KASTAMONU

    Tahsin BabaÅŸ - Kastamonu Belediye BaÅŸkanÄ±

    KAYSERÄ°

    Memduh BüyükkÄ±lÄ±ç - Melikgazi Belediye BaÅŸkanÄ±

    KIRIKKALE

    Mehmet SaygÄ±lÄ± - KÄ±rÄ±kkale Belediye BaÅŸkanÄ±

    KIRKLARELÄ°

    Burak SüzülmüÅŸ - Ä°ÅŸ insanÄ± - KÄ±rklarelispor BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± 

    KÄ°LÄ°S

    Mehmet Abdi Bulut - Kilis Eski Belediye BaÅŸkanÄ±

    KOCAELÄ°

    Tahir BüyükakÄ±n - Bilecik Valisi

    KONYA

    UÄŸur Ä°brahim Altay - Konya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±

    MALATYA

    Selahattin Gürkan - Battalgazi Belediye BaÅŸkanÄ±

    MARAÅž

    Hayrettin Güngör - TBB Genel Sekreteri CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Yerel Yönetim PolitikalarÄ± Kurulu Üyesi

    MARDÄ°N

    Mehmet Vejdi Kahraman - Mardin eski Belediye BaÅŸkan AdayÄ±

    MUÅž

    Feyat Asya - MuÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ±

    NEVÅžEHÄ°R

    Rasim ArÄ± - Gençlik Ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± – Daire BaÅŸkanÄ± 

    NÄ°ÄžDE

    Emrah Özdemir - NiÄŸde Eski Ä°l BaÅŸkanÄ±

    ORDU

    Hilmi Güler - Enerji Ve Tabii Kaynaklar Eski BakanÄ±

    RÄ°ZE 

    Rahmi Metin - Rize Eski Ä°l Genel Meclis BaÅŸkanÄ±

    SAMSUN

    Mustafa Demir - BayÄ±ndÄ±rlÄ±k Eski BakanÄ± 

    Mustafa Demir kimdir?

    SAKARYA

    Ekrem Yüce - ÇAYKUR Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ±

    SÄ°NOP

    Ali Çöpçü - Sinop Ä°l BaÅŸkanÄ±

    SÄ°VAS

    Hilmi Bilgin - Sivas eski Milletvekili adayÄ±

    ÅžIRNAK

    Mehmet Yarka - Ä°ÅŸ insanÄ±

    TEKÄ°RDAÄž

    Mestan Özcan – Ziraat Mühendisi

    TOKAT

    Eyüp EroÄŸlu - Tokat Belediye BaÅŸkanÄ±

    TRABZON

    Murat ZorluoÄŸlu - Van Valisi

    URFA

    Zeynel Abidin Beyazgül - AKP Eski Ä°l BaÅŸkanÄ±

    UÅžAK

    Mehmet ÇakÄ±n - AKP UÅŸak Ä°l BaÅŸkanÄ±

    YALOVA

    Yusuf Ziya Öztabak - AKP Yalova Ä°l BaÅŸkanÄ± /Mali MüÅŸavir

    YOZGAT

    Celal Köse - AKP Yozgat Ä°l BaÅŸkanÄ±

    60 Ä°SÄ°MDEN SADECE 1'Ä° KADIN

    ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± listede sadece bir kadÄ±n aday gösterildi. O da Antep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin oldu.

    14 MEVCUT BELEDÄ°YE BAÅžKANI TEKRAR ADAY GÖSTERÄ°LDÄ°

    Mevcut belediye baÅŸkanlarÄ±ndan 14 isim bir kez daha aday gösterildi: Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Menderes Türel, Artvin Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Kocatepe, Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Osman Zolan, Bursa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Alinur AktaÅŸ, ÇankÄ±rÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Hüseyin Boz, DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Cumali Atila, Erzurum BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Sekmen, Antep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin, GümüÅŸhane Belediye BaÅŸkanÄ± Ercan Çimen, Kastamonu Belediye BaÅŸkanÄ± Tahsin BabaÅŸ, KÄ±rÄ±kkale Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet SaygÄ±lÄ±, Konya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± UÄŸur Ä°brahim Altay, MuÅŸ Beleidye BaÅŸkanÄ± Feyat Asya, Tokat Belediye BaÅŸkanÄ± Eyüp EroÄŸlu.

    Ä°L VE Ä°LÇE TEÅžKÄ°LATLARINDAN 6 KÄ°ÅžÄ° ADAY GÖSTERÄ°LDÄ°

    Partinin il ve ilçe teÅŸkilatlarÄ±nda yöneticilik yapan isimler 6 isim belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday gösterildi: Yusuf Ziya Aldatmaz, Fatih Yumak, Aytekin ÅženlikoÄŸlu, Nesrullah TanÄŸlay, Ali Çöpçü ve Yusuf Ziya Öztabak. (HABER MERKEZÄ°)

    MHP'den yerel seÃ§im kararÄ±: 3 ilde aday Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±z

    Mehmet Ã–zhaseki kimdir?

    Nihat Zeybekci kimdir?

    Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m kimdir?

    MHP'den yerel seÃ§im kararÄ±: 3 ilde aday Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±z

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 13:26
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