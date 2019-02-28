“HDP lehine propaganda” suç gibi gösterildi, operasyon gerekçesi oldu

Erzurum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Anadolu Ajansı (AA) operasyon öncesi istihbarat ekiplerinin yaptığı tespitler arasında “HDP lehine propaganda” yapmanın bulunduğunu yazdı.

Habere göre Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri istihbarat üzerine yaptıkları araştırmada bu kişilerin “Terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları”, “HDP lehine propaganda yaptıkları” ve “Kobani eylemleri sırasında yurt içinde bazı kamu kurumları ve araçlarına zarar verdikleri” tespitlerini yaptı.

Tespit üzerine takibe alınanlara yönelik Erzurum'un Tekman ilçesindeki 9 mahalle ile İstanbul ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. (HABER MERKEZİ)