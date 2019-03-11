31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarını basına tanıttı. Yerel seçimler için partilerin oy pusulasındaki yerinin belirlenmesinin ardından oy pusulalarının şekli de belli oldu.

Yüksek Seçim Kurulu merkez binasında örnek oy pusulaları basına tanıtıldı. Seçmenler il, ilçe, meclis üyeliği (sadece büyükşehirlerde) ve muhtar seçmek için, 4 ayrı oy pusulasında adayını belirledikten sonra oy pusulalarını tek bir zarfta sandığa atacak. Yerel seçimde ilk kez sandığa tek zarf atılacak. İl, ilçe belediye başkanlığı, meclis üyeliği, muhtarlık pusulaları aynı zarfa konulacak. Tek zarf kullanılmasında, pusulaların yanlış zarfa konulması nedeniyle oyların geçersiz sayılmasının önüne geçmek amaçlandı.

Partilerin oy pusulasında sıralaması şu şekilde:

Saadet Partisi Bağımsız Türkiye Partisi Türkiye Komünist Partisi Vatan Partisi Büyük Birlik Partisi Hür Dava Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Demokrat Parti Milliyetçi Hareket Partisi İYİ Parti Halkların Demokratik Partisi Demokratik Sol Parti

Fotoğraf: DHA

(Ankara/DHA)

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