HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi
Halkların Demokratik Partisi (HDP), 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için 32 ilde aday gösterdi. İşte, il il HDP adayları...
Fotoğraf: İnanç Yıldız/Evrensel
Aday listesini 19 Şubat'ta Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim eden Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) aday listesi yayınlandı. HDP, 32 ilde aday gösterdi.
HDP’nin aday gösterdiği iller ve eş başkan adayları şöyle:
AĞRI: Yeliz Karaaslan – Abdurrahman Doğar
BALIKESİR: Ali Kenanoğlu
BATMAN: Sabri Özdemir – Songül Korkmaz
BİNGÖL: Hişyar Özsoy – Hatice Kavran
BİTLİS: Zekiye İlbasan – Faruk İşler
BOLU: Aslı Yolci – Güner Yavuz
DENİZLİ: Şerife Yıldırım – Musa Aydın
DERSİM: Nurşat Yeşil – Hıdır Demir
DİYARBAKIR: Adnan Selçuk Mızraklı – Hülya Alökmen Uyanık
EDİRNE: Mehtap Kaynarca – Menderes Erol
ELAZIĞ: Mehmet Kılıçtepe
ERZİNCAN: Özlem Demir – Veli Pınar
ERZURUM: Barış Kemaloğlu
HAKKARİ: Cihan Karaman – Seher Kadiroğlu Ataş
IĞDIR: Yaşar Akkuş – Eylem Çelik
KARS: Ayhan Bilgen – Hatice Orhankazi
KAYSERİ: Cevdet Işık
KOCAELİ: Züleyha Gülüm
KONYA: Gıyasettin Almaz – Serap Kaya
MALATYA: Yusuf Bozkuş
MANİSA: Naci Sönmez – Hatice Arslan
MARDİN: Ahmet Türk – Figen Altındağ
MUĞLA: Dilek Dobracalı – Mehmet Polat
MUŞ: Sırrı Sakık – Sibel Genç
OSMANİYE: Mehmet Ali Özkal
SAKARYA: Yaşar Karataş
SİİRT: Berivan Helen Işık – Resul Kaçar
ŞIRNAK: Hişar Osal – Nurcan Altürk
TEKİRDAĞ: Rahime Şahin – Şadi Özdemir
URFA: Hidayet Enmek
VAN: Bedia Özgökçe Ertan – Mustafa Avcı
YALOVA: Semra Gönenç – Yüksel Akın
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