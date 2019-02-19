İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi

İYİ Parti toplamda 598 belediye ve beldede aday gösterdi. 13 büyükşehir, 30 il ve 437 ilçe ve 118 belde olmak üzere toplamda 598 aday gösteren İYİ Parti bu kapsamda belirlediği adayların listesini YSK'ye teslim etti.

MHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇEN KOCAMAZ ADAY OLAMADI

İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Burhanettin Kocamaz, listenin YSK'ye geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamadı. İYİ Parti’nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini 17.00’den sonra Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. YSK yetkileri, listenin geç gelmesi nedeniyle Kocamaz’ın adaylığını kabul etmedi. Bu gelişmenin ardından İYİ Parti, il yönetimini görevden aldı. Mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişti.

İşte İYİ Partinin adaylarının tam listesi:

Adana Aladağ HALİL ŞAHAN Adana Feke ÖZDOĞAN ATASEVER Adana Karaisalı VELİ DURAK Adana Kozan MUSA ÖZTÜRK Adana Pozantı MEHMET CAN Adana Saimbeyli HAKAN ATASEVER Adana Sarıçam MEHMET KOCA Adana Yumurtalık MUSTAFA KARA Adıyaman Merkez ABDÜLKADİR KIRMIZI Adıyaman Besni Suvarlı MİKAİL AĞIR Adıyaman BESNİ Köseceli KENAN BULUT Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı ŞEYHO DÜZ Adıyaman Kahta ERDOĞAN ÖZER Afyonkarahisar Merkez MAHMUT KOÇAK Afyonkarahisar Merkez Işıklar MUSA KARAKAYA Afyonkarahisar Merkez Salar BEYTUL DURMUŞ Afyonkarahisar Merkez Beyyazı TAHSİN YILMAZ Afyonkarahisar Merkez Erkmen HASAN HÜSEYİN ULUSOY Afyonkarahisar Merkez Çayırbağ HÜSEYİN SARITAŞ Afyonkarahisar Merkez Çıkrık HALİL OBUT Afyonkarahisar Merkez Kocatepe EMRE IMIŞ Afyonkarahisar Merkez Sülümenli MÜMİN GÜNDOĞAN Afyonkarahisar Merkez Susuz RAMAZAN ERCAN Afyonkarahisar Bolvadin SÜLEYMAN TOKER Afyonkarahisar Bolvadin Özburun MURAT AKIN Afyonkarahisar Çay SERDAR DÜNDAR Afyonkarahisar Çay Karacaören ERCAN ALPAY Afyonkarahisar Çay Pazarağaç ERCAN GÜVEN Afyonkarahisar Çobanlar SEFA DEĞİRMEN Afyonkarahisar Çobanlar Kocaöz EMRAH ERDEM Afyonkarahisar Dinar SAFFET ACAR Afyonkarahisar Dinar Tatarlı HASAN PAMUKÇU Afyonkarahisar Hocalar OSMAN ZAVRAK Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgöl MUSTAFA ÇAKIR Afyonkarahisar Kızılören ALİ KOCAPINAR Afyonkarahisar Sandıklı ASIM ORHAN Afyonkarahisar Sinanpaşa Kılıçarslan ALİM YILMAZ Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk BEYTULLAH CEYLAN Afyonkarahisar Sinanpaşa Tınaztepe ALPEREN DOĞAN Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli GÖKSEL ERCAN Afyonkarahisar Sultandağı İSMAİL ÇELİK Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine AYKUT OKUMUŞ Afyonkarahisar Sultandağı Yeşilçiflik NİHAT TOPÇU Ağrı Merkez TANER SÖYLEMEZ Ağrı Diyadin RIZA KARAKUŞ Ağrı Patnos Dedeli EKREM GEÇEN Ağrı PATNOS HAMDULLAH DENİZHAN Ağrı Tutak SÜLEYMAN ÇETİN Aksaray Merkez ÖZHAN TÜREMİŞ Aksaray Merkez Topakkaya İSMAİL KORKMAZ Aksaray Merkez Helvadere TUNCER SOYAL Aksaray Merkez BAĞLIKAYA TUNCAY ÖZKARACA Aksaray Gülağaç Saratlı ADNAN TAN Aksaray Ağaçören OSMAN EROĞLU Aksaray Güzelyurt DOĞAN GÜVENER Aksaray Güzelyurt Selime SEFER ÖZDEMİR Aksaray Ortaköy HALİL DEMİR Aksaray Sultanhanı SELİM TEMEL Amasya Taşova ÖZGÜR ÖZDEMİR Amasya Suluova MAHMUT ERSU Amasya Merzifon MUSTAFA KENAN KABLAN Ankara Akyurt SELAMİ ÜNÜR Ankara Altındağ HASAN YALÇINTAŞ Ankara Bala NECATİ DELİ Ankara BEYPAZARI VEYSEL AYIK Ankara Çamlıdere VEFA PEÇENEK Ankara Çubuk MUSTAFA AYDOS Ankara Gölbaşı MAHMUT AKSOY Ankara Güdül NURULLAH ÜNSAL Ankara Kahramankazan FAZIL KÖREMEZLİ Ankara Keçiören GÜÇLÜ ŞENEL Ankara Kızılcahamam ÇOŞKUN ÜNAL Ankara Nallıhan ABDULFETTAH GÜNGÖR Ankara Pursaklar HÜSEYİN BURGAZ Ankara Şereflikoçhisar ERCAN ERTÜRK ALICI Ankara SİNCAN MEHMET ARSLAN Antalya Aksu DURMUŞ ALİ ARSLAN Antalya Alanya ABDULLAH SÖNMEZ Antalya Demre OKAN KOCAKAYA Antalya Elmalı HALİL ÖZTÜRK Antalya Gündoğmuş SULTAN ÇETİN Antalya Korkuteli HALİL KARA Antalya Serik YUSUF MECEK Ardahan Merkez METE ÖZDEMİR Ardahan Göle HALİL ARAS Ardahan Göle Köprülü CİHAN GÜRER Aydın Buharkent YUSUF VURAL Aydın İncirliova İSMAİL KULE Aydın Köşk VELİ TUNA Aydın Kuyucak EMİR KEMAL Aydın Nazilli KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN BALIKESİR Büyükşehir İSMAİL OK Balıkesir Bigadiç DAVUT UZUNER Balıkesir Dursunbey MEHMET YARMA Balıkesir İvrindi AYDIN CİHAN Balıkesir Kepsut ANIL EREN Balıkesir Savaştepe OSMAN ALACA Balıkesir Susurluk NURETTİN GÜNEY Bartın Amasra LEVENT GÜLBEZER BARTIN Kurucaşile MEHMET AKSU Batman Merkez ESAT ÖZGÜL Batman Beşiri NEVZAT YENİDOĞAN Batman Gerçüş HAYRETTİN TURAN Batman Hasankeyf RAMAZAN TOĞUÇ Batman Merkez Balpınar FARIS ÖNER Bayburt Merkez YUNUS ÖZYILMAZ Bayburt Demirözü NECATİ FİDAN Bilecik Osmaneli BEKİR TORUN Bilecik Pazaryeri NECMİYE BEĞEN Bilecik Söğüt HALİL AYDOĞDU Bitlis Adilcevaz CENGİZ ULUĞ Bitlis Mutki ZÜBEYİR DALGA Bitlis Güroymak Gölbaşı NAZMİ ÇELİK Bitlis Merkez Yolalan NURTEKİN DİLSİZ Bolu Merkez KARACASU YASİN BEKTAŞ Bolu Gerede ORHAN ÜNALDI Bolu Seben ENVER ERKAYGUSUZ Burdur Ağlasun AYDIN KAPLAN Burdur Altınyayla RECEP ERGAN Burdur Bucak AHMET ALPARSLAN DURSUN Burdur Bucak Kocaaliler SELATDİN GÖKÇE Burdur Çavdır İSMAİL KUZUCU Burdur Gölhisar BÜLENT ŞAKİR OKUNAKOL Burdur Kemer İSMAİL BOZTAŞ Bursa Büyükorhan KAMİL MEHMET ACAROĞLU Bursa İnegöl HAKAN ÖZDEMİR Bursa İznik KENAN KARAKAŞ Bursa Karacabey AYHAN TAYFUR Bursa Keles ALİ IŞIK Bursa Mustafa kemalpaşa ŞÜKRÜ ERDEM Bursa Orhaneli İSMAİL ASA Bursa Orhangazi İSMAİL YILMAZ Bursa Yenişehir ERCAN ÖZEL Çanakkale Ayvacık NURİ PEKTAŞ Çanakkale Çan FAZIL SAYIN Çanakkale Eceabat SAİM ZİLELİ Çanakkale Ezine ZÜHTÜ ŞANSAL ERDİL Çanakkale Gökçeada ÜNAL ÇETİN Çanakkale Lapseki GANİ MEHMET EKİM Çanakkale Yenice OSMAN NURİ DURAN Çankırı Merkez RAİF OKTAY Çankırı Bayramören KERİM KARAKOÇ Çankırı Ilgaz HAKKI YALÇIN Çankırı Korgun ARİF SOYSAL Çorum Merkez BİLGİ TERLEMEZOĞLU Çorum Alaca SERDAR COŞKUN Çorum Bayat YAŞAR KILIÇ Çorum Boğazkale KÜRŞAT AŞIK Çorum Dodurga BEKİR AKMAN Çorum İskilip MUHSİN KOCASARAÇ Çorum Kargı KEMAL ZİNCİRLİ Çorum Laçin ŞUAİP KARAKUŞ Çorum Mecitözü BÜLENT BORA BALTACI Çorum Osmancık MAHMUT ÖZHAN ARSLAN Çorum Sungurlu ABDULKADİR ŞAHİNER Çorum Uğurludağ ORHAN TORUN DENİZLİ Büyükşehir ÜMİT BAHTİYAR Denizli Baklan HAKAN ORHAN Denizli Beyağaç RİFAT PÜRDİK Denizli Buldan TEMEL BAŞBUĞ Denizli Çal MEHMET ÖZTÜRK Denizli Çameli ENDER YILMAZ Denizli Çardak ALAETTİN TAGAY Denizli Kale NECATİ TAHAL Denizli Tavas KADİR TATIK Düzce Merkez ÖMER KÜÇÜK Düzce Akçakoca HAYDAR AKIN Düzce Beyköy OSMAN ŞAFAK Düzce Boğaziçi SELMAN DİNLER Düzce Çilimli MUSTAFA ÖZTÜRK Düzce Gümüşova RAMAZAN ÖZDEMİR Düzce Kaynaşlı MERT FATİH KESGİN Edirne Enez MUSTAFA SÜNNETÇİ Edirne İpsala ABDULLAH ÜNSAL Edirne Lalapaşa BÜLENT ŞAHİNŞAH Edirne Meriç Subaşı BEKİR KILIÇ Edirne Meriç Küplü RAİF TAŞKIN Edirne Meriç GÜVEN ÇAMUR Elazığ Merkez ALİ ŞEKERDAĞ Elazığ Merkez Yazıkonak FİKRET SERTKAYA Elazığ Ağın YILMAZ SERTTAŞ Elazığ Arıcak Erimli MEHMET AYIK Elazığ Baskil RAHMİ AYAS Elazığ Karakoçan MEHMET ZEYNELOĞLU Elazığ Maden MUSA ORHAN Erzincan Çayırlı BİROL BAHADIR Erzincan Refahiye GÜNGÖR KUTLU Erzincan Tercan Çadırkaya ZAKİR TAŞTAN Erzincan Üzümlü FAHRİ ŞİMŞEK Erzurum Büyükşehir MAHMUT UYKUSUZ Erzurum Aşkale FEVZİ GÜRBÜZ Erzurum Aziziye MURAT RESULOĞLU Erzurum Hınıs NASIR AYDIN Erzurum Horasan ABDULHATEM BASTEM Erzurum Karaçoban NAZMİ İME Erzurum Karayazı ALİ TAN Erzurum Köprüköyü İBRAHİM HAKKI YAĞANOĞLU Erzurum Narman ERAY AKPINAR Erzurum Oltu RÜSTEM ÜSTÜN Erzurum Olur ŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL Erzurum Palandöken FATMA CANAN UÇAR Erzurum Pasinler BÜNYAMİN UCUN Erzurum Pazaryolu MUHAMMED ÇELİK Erzurum Tekman HAKAN ÇÜRÜK Erzurum Tortum İKRAM KORKMAZ Erzurum Uzundere BURHAN POLAT Erzurum Yakutiye ALPER EMİNOĞLU Eskişehir Mihalıççık SERDAR ULUCAN Eskişehir Odunpazarı SALİH KARABACAK Eskişehir Sivrihisar HÜSEYİN CANTAŞ Gaziantep Büyükşehir EJDER DEMİR Gaziantep Nizip MEHMET ASLAN Gaziantep Nurdağı ORHAN YILMAZ Gaziantep Şehitkamil BEKİR ÖZTEKİN Gaziantep Yavuzeli MEHMET KAYA Giresun Bulancak Aydındere HAYDAR KARAKILIÇ Giresun Dereli İSMAİL BEKTAŞOĞLU Giresun Doğankent İSMAİL TARI Giresun Espiye İBRAHİM ÖNAL Giresun Eynesil Ören İSMET KART Giresun Görele Çavuşlu HÜSEYİN ARSLAN Giresun Merkez Duroğlu MUSTAFA AKSU Giresun Şebinkarahisar OKTAY ALP Giresun Yağlıdere METİN TURGUT Gümüşhane Merkez MUSTAFA CANLI Gümüşhane Kelkit Öbektaş MURAT ACAR Hakkari Merkez YAŞAR YORULMAZ Hakkari Çukurca TURAN DOĞAN Hakkari Yüksekova SABRİ DİRİ Hakkari Yüksekova Esendere CENGİZ BÜYÜKSU Hakkari Şemdilli SITAR ERDEN Hakkari Derecik AZİZ SEVİK Hakkari Yüksekova Esendere CENGİZ BÜYÜKSU Hatay Belen HAYRİ YÜKSEL Hatay Dörtyol METEHAN DUDUOĞLU Hatay Hassa MEHMET ALİ SÖYLEMEZ Hatay Altınöz MEHMET TUNCAY Hatay Kırıkhan ERHAN YAVUZYILMAZ Isparta Merkez GÖKMEN GÖKMENOĞLU Isparta Atabey HASAN TOSUN Isparta Eğirdir TUBA KARACA Isparta Çarıksaraylar DURMUŞ ALİ IŞILDAK Isparta Gelendost MUSTAFA ÖZMEN Isparta Gönen Güneykent MEHMET BOZOK Isparta Keçiborlu İSMAİL DEMİR Isparta Merkez Kuleönü VELİ AYDINLI Isparta Şarkikaraağaç NİYAZİ CİRİT Isparta Senirkent NURULLAH CABAOĞLU Isparta Sütçüler ARİF DEMİRKAYA Isparta Uluborlu AZİZ TUNA Isparta Yalvaç TEKİN BAYRAM Isparta Yalvaç Höyüklü MEHMET BİLDİREN İstanbul Arnavutköy MUHARREM YAMAN İstanbul Bağcılar MUHAMMED BAYRAM İstanbul Bakırköy ATEŞ ÜNAL ERZEN İstanbul Beykoz BİLGEHAN MURAT MİNİÇ İstanbul Beşiktaş AFFAN KEÇECİ İstanbul Şile RAHMİ ÇAKAR İstanbul Kağıthane MEHMET ASLAN İstanbul Kadıköy EMRE KINAY İstanbul Esenler MUSTAFA YILMAZ İzmir Karşıyaka MEHMET YILDIRIM İzmir Kiraz MEHMET EMİN AVŞAR İzmir Selçuk LEVENT GÖRÜR İzmir Tire SALİH ATAKAN DURAN İzmir Urla HASAN HÜSEYİN AKGÜL Kahramanmaraş Afşin ADEM YILDIZ Kahramanmaraş Andırın ALİ ÇATALBAŞ Kahramanmaraş Çağlayancerit AHMET NAZIM ENGİZEK Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İSMAİL KARACA Kahramanmaraş Elbistan ABDULLAH PAKSOY Kahramanmaraş Göksun RAMAZAN KOCA Kahramanmaraş Onikişubat MUSTAFA BASTIRMACI Kahramanmaraş Türkoğlu HASAN KIZILDAĞ Karabük Merkez DURSUN ALTIPARMAK Karabük Eflani HALİL İBRAHİM BULUT Karabük Eskipazar UĞUR KAYABAŞI Karabük Safranbolu MUSTAFA ÖZATA Karabük Yenice Yortan TÜRKCAN CANTÜRK Karaman Merkez ZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ Karaman Başyayla AHMET KOCA Karaman Ermenek ATİLLA ZORLU Kars Merkez SETTAR KAYA Kars ARPAÇAY TALİP SÖNMEZ Kars Selim NAZIM İRFAN TANRIKULU Kars Akkaya BÜLENT AKTAŞ Kastamonu Ağlı MESUT MANGALOĞLU Kastamonu Devrekani AYHAN KIRIK Kastamonu İnebolu OĞUZHAN CANOĞLU Kastamonu Küre KAMİL AYDINLI Kastamonu Pınarbaşı BAYRAM SARIMEŞE Kastamonu Şenpazar AYHAN IŞIK Kastamonu Taşköprü SATILMIŞ ŞEN Kastamonu Tosya MUSTAFA GÜVENÇ Kayseri Büyükşehir DURSUN ATAŞ Kayseri Develi ALİ AĞCA Kayseri Felahiye ZAYİT ACI Kayseri İncesu MUSTAFA İLMEK Kayseri Kocasinan HASAN SAMİ ÖZVARINLI Kayseri Özvatan MEHMET BİNGÖL Kayseri Pınarbaşı CUMA SAĞLAM Kayseri Talas OSMAN HAYMANA Kayseri Yahyalı ABDULLAH YILMAZ Kayseri Yeşilhisar METİN İNCE Kilis Merkez AHMET NALÇACIOĞLU Kilis Musabeyli HALİL ÇETİN Kırıkkale Merkez MAHİR YILMAZ Kırıkkale Delice SERKAN KOCAOĞLU Kırıkkale Keskin NECATİ ALSANCAK Kırıkkale Yahşihan İSMAİL DURSUN KUZUCU Kırıkkale Merkez Hacılar VEDAT ALAKUŞ Kırşehir Akçakent UĞUR AYTEKİN Kırşehir Çiçekdağı RAMAZAN PARLAK Kırşehir Çiçekdağı Köseli MURAT DAŞDEMİR Kırşehir Kaman ŞUAYİP ATA Kırklareli Vize BÜLENT TÜRKER Kırklareli Babaeski Alpullu SERDAR TERZİ Kırklareli Babaeski RAGIP BERK Kırklareli Babaeski Büyükmandıra ÇİLLER ÇETİNER Kırklareli Merkez İnece NİHAT EVİRGEN Kırklareli Lüleburgaz MUSTAFA KALECİK Kırklareli Evrensekiz NAKİ KARAKUŞ Kırklareli Pınarhisar MEHMET KAPILI Kırklareli Vize HARUN KIYAR Kocaeli Büyükşehir SERDAR KAMAN Kocaeli Çayırova İLHAMİ BAYRAK Kocaeli Kandıra ERCÜMET ŞAHİN Kocaeli Körfez SALİH RECEP ŞİRİN Kocaeli Başiskele RIZA GÜVEN USTA Konya Büyükşehir OĞUZ ŞİMŞEK Konya Ahırlı CEYLAN ASLAN Konya Akören İBRAHİM AÇTA Konya Akşehir OSMAN FEDAİ Konya Altınekin SIRRI ÖZDEMİR Konya Beyşehir CUMALİ ARICAN Konya Bozkır KEMAL ESENKAYA Konya Çeltik İZZET ÇALIK Konya Çumra RAFET GÜLŞEN Konya Derebucak YUSUF UYAR Konya Doğanhisar ABDULLAH KOÇ Konya Ereğli YAŞAR YAMAN Konya Güneysınır MURAT KARA Konya Hadim İBRAHİM ŞİMŞEK Konya Hüyük AHMET TEMİZ Konya Ilgın MUSTAFA ÖĞDÜ Konya Karatay AHMET TAMER Konya Meram MEHMET İLKER YİGİT Konya Sarayönü MEHMET KARLI Konya Selçuklu MUAMMER ÇAĞLAYAN Konya Seydişehir MUAMMER URHAN Konya Yalıhüyük ŞENAYDIN DOĞAN Konya Yunak HALİM YILDIRIM Kütahya Merkez AYNUR SEZER Kütahya Altıntaş MENDERES AYDIN Kütahya Domaniç ŞERİF YILMAZ Kütahya Emet MUSTAFA UÇAK Kütahya Gediz ERDOĞAN DİRİCAN Kütahya Gediz Gökler MEHMET ASİLTÜRK Kütahya Hisarcık AHMET BÜLBÜL Kütahya Simav Güney ALAATTİN ÖZTAŞ Kütahya Simav METİN KARAKUYU Kütahya Pazarlar İBRAHİM YILMAZ Malatya Battalgazi ALİ EKİNCİ MALATYA Pötürge MURAT TANRIVERDİ Malatya Kale ADİL GEYİK MALATYA Yeşilyurt CEM PARLAK Malatya Darende HASAN SEYFETTİN ATEŞ Manisa Büyükşehir ORKUN ŞIKTAŞLI Manisa Demirci HALUK ŞENYURT Manisa Gördes MESUT EFE Manisa Köprübaşı FATİH TAŞLI Manisa Kula SELİM AŞKIN Manisa Selendi YASİN DUMLUPINAR Manisa Şehzadeler İSA ÖZDEMİR Manisa Yunusemre KÜRŞAT MİTHAT ÖZKAN Mardin Büyükşehir TUNA IŞIKHAN Mardin Dargeçit SEYFETTİN DOĞAN Mardin Kızıltepe EKREM AYAR Mardin Savur ŞEHMUS AKGÜL Mardin Ömerli RIDVAN ÖZOĞURLU Mardin Mazıdağı HASİP EROL Mersin Akdeniz MEHMET AKİF ÇİFÇİ Mersin Mezitli MERT CANER Mersin Yenişehir HASAN AHİ Mersin Gülnar AHMET SARI Mersin Anamur MEHMET TÜRE Mersin Aydıncık İRFAN ŞAHİN Mersin Bozyazı SEZAİ HASDENİZ Mersin Çamlıyayla MEHMET FATİH SOFU Mersin ERDEMLİ SERDAR ARSLAN Mersin MUT MURAT ORHAN Mersin Silifke ÖZER ÖZEL Mersin Toroslar ENDER TURHAN Mersin Tarsus ESİN ERKOÇ Muğla Fethiye NAGEHAN BULUT Muğla Ula BEKİR TAVAS Muğla Seydikemer EŞREF ŞEN Muğla Bodrum MEHMET TOSUN Muğla Dalaman SEDAT KIZIL Muğla Menteşe AYÇİN EVGEÇ DALGIÇ Muğla Datça LEVENT ASLAN Muş Merkez ERKAN ÇELİKOĞLU Muş MERKEZ Konukbekler METİN ARGUN Muş MERKEZ Yeşilova İLHAN ÇİFTÇİ Muş MERKEZ Serinova ADEM DEMİR Muş Merkez Sungu HALİT DALKAYA Muş MERKEZ Kırköy NAHİT DİZMAN Muş Hasköy Düzkışla TURAN ÖZBEK Muş Bulanık Sarıpınar GIYASETTİN KAYA Muş Bulanık Yoncalı BAYRAM AKDENİZ Muş Bulanık FARUK ÇEBİ Nevşehir Merkez MEHMET ÖZKAN Nevşehir GÜLŞEHİR VAHDİ ARISOY Nevşehir Merkez Üçhisar MEHMET TÜRKE Nevşehir Kalaba İZZET TAŞTAK Nevşehir Acıgöl SADULLAH BİÇER Niğde Merkez MÜMİN İNAN Niğde Altunhisar DURMUŞ ACER Niğde Bor RAUF ERSİN DAŞ Niğde Çamardı İBRAHİM EROĞLU Niğde Çiftlik Azatlı YUSUF POLAT Niğde Çiftlik Divarlı SAMİ ÇAKMAK Niğde Merkez Alay HÜSEYİN ŞAHİN Niğde Merkez Bağlama ORHAN ERDOĞAN Niğde Merkez Yeşilgölcük AHMET TUNCAY Niğde Merkez Kiledere BURHAN DÜNDAR Niğde Merkez Yıldıztepe İRFAN AKGÜMÜŞ Ordu Aybastı YÜKSEL TOKAT Ordu Kabadüz MEHMET YILMAZ Ordu Çamaş AHMET ÖZCAN Ordu Kabataş KEMAL ÖZER Ordu Ünye BERKAY TORUNOĞLU Ordu Korgan ADEM GEDİŞ Osmaniye Merkez DAVUT ÇUHADAR Osmaniye Bahçe NAZIM AKYÜZ Osmaniye Toprakkale Tüysüz OSMAN ERDEM Osmaniye Kadirli ÖMER LÜTFÜ ÇUBUKÇU Osmaniye Merkez Cevdetiye MEHMET ÖZER Osmaniye Sumbas İSMAİL GÖÇEBE Osmaniye Sumbas Mehmetli HAMZA BÜYÜKÖZTÜRK Rize Merkez YAKUP ÖZKAN Rize İkizdere PAMBULİ TÜFENK Rize Kalkandere PINAR ÖMEROĞLU Rize Merkez Muradiye MEHMET AKİF ALPEREN Rize Çayeli MELİHA ÇOMOĞLU Rize Merkez Salarha GÖNÜL ER Rize Pazar TAYFUN TAN Rize Kalkandere EYÜP SAĞLAM Rize Güneysu SEFER ÖZER Sakarya Büyükşehir CİHAN KOLİP Sakarya Akyazı ADEM GÜNER Sakarya Adapazarı AYDOĞAN ARSLAN Sakarya Erenler ŞEMSETTİN DUMAN Sakarya Ferizli SERHAT ÇİÇEK Sakarya Geyve ATİLLA ZEYTİNOĞLU Sakarya Hendek AHMET MERCAN Sakarya Kocaali KEMAL DİN Sakarya Taraklı MEHMET AYDIN Samsun Büyükşehir HAYATİ TEKİN Samsun Bafra RIZVAN AKSOY Samsun Canik ATIF YİĞİT Samsun Ayvacık İSMET ÇAPAŞ Samsun Asarcık BAHRİ KÖŞÜŞ Samsun Tekkeköy MUSTAFA CANDAL Samsun Ondokuzmayıs AHMET TOPAL Samsun Kavak ŞERİF ÜN Samsun Ladik İBRAHİM ÜNSAL Samsun İlkadım NECATTİN DEMİRTAŞ Samsun Salıpazarı REFAETTİN KARACA Siirt Merkez AHMET ÖZGÜR Siirt Baykan METİN SÖYÜNCÜ Siirt Eruh RESUL GÜNEŞ Siirt Tillo DAVUT DALKILIÇ Siirt Kurtalan LOKMAN DİLEK Siirt Pervari İSMAİL BİLEN Siirt Şirvan YUSUF İNCECİK Sinop Boyabat HASAN KARA Sinop Durağan ÜMİT DEMİR Sinop Saraydüzü KADİR ÇİÇEK Sinop Gerze CEMAL YILDIZ Sivas Doğanşar SERDAR GÜLAÇTI Sivas Gemerek RECEP GARİPER Sivas Gemerek Çepni ÖZKAN DÖNER Sivas Suşehri ALİ TERCANLIOĞLU Sivas Şarkışla TURGAY ŞAHİN Şanlıurfa Akçakale ÖMER AY Şanlıurfa Ceylanpınar SUNA COŞKUN Şanlıurfa Karaköprü YUNUS ÇOBAN Şanlıurfa Halfeti MAHMUT YAMAN Şanlıurfa Bozova MEHMET KAYA Şanlıurfa Eyyübiye MURAT DEMİRKAN Şanlıurfa Viranşehir ADNAN ÇİFTÇİ Şanlıurfa Birecik MEHMET HİCRİ Şanlıurfa Haliliye MUSTAFA REŞAT DAĞ Şanlıurfa Suruç TUBA COŞKUN Şırnak Merkez HACİ ÖZER Şırnak Cizre ALİ MUNGAN Şırnak İdil METİN YETİK Şırnak GÜÇLÜKONAK RIDVAN OĞUR Şırnak GÜÇLÜKONAK Fındık RAMAZAN İLHAN Şırnak Silopi SERHAT AÇIL Şırnak ULUDERE RAŞİT BABAT Tekirdağ Çorlu ERKAN DÜZENLİ Tekirdağ Muratlı ZÜLKÜF İŞLER Tekirdağ Saray ALİ ÖZEN Tokat Merkez HÜSEYİN YARICI Tokat Turhal Şenyurt ZEKERİYA ÇANKAYA Tokat Erbaa MURAT TOYGUN SELÇUK Tokat Erbaa Karayaka MEHMET AKBULUT Tokat Erbaa Gökal SALİM ÖZDEMİR Tokat Merkez Emirseyit TOYGUN ALGÜL Tokat Niksar EMRAH KÖKNAR Tokat Reşadiye Bozcalı MUSTAFA ŞAHİN Tokat Turhal BEKİR BAKLACI Tokat Almus MEHMET SILDIROĞLU Tokat Artova SERKAN KARATAŞ Tokat Başçiftlik UĞUR GÜNEY Tokat Pazar HÜSAMETTİN MERT FIRTINA Tokat Yeşilyurt İLHAN ARSLAN Trabzon Büyükşehir ATAKAN AKSOY Trabzon Akçabat OSMAN AKBULUT Trabzon Araklı HASAN SUİÇMEZ Trabzon Arsin SUAT SARIALİOĞLU Trabzon Çarşıbaşı MEHMET TURAN Trabzon Çaykara HANİFE BİLİCİ Trabzon Dernekpazarı CEVDET CEMAL CANSIZ Trabzon Köprübaşı SELİM AVCI Trabzon Şalpazarı MEHMET ÖNGÖZ Trabzon Yomra MUSTAFA BIYIK Tunceli Mazgirt AYDIN EGELİ Uşak Merkez MUHAMMET GÜR Uşak Banaz SEDAT ALEMDAROĞLU Uşak Sivaslı Tatar ONUR ÖZDİL Uşak Sivaslı RAMAZAN SOYDEMİR Van Büyükşehir SERKAN SAYGIN Van Bahçesaray CEVDET GÖRÜNÜŞ Van Başkale ŞERMİN BOZKURT Van Çaldıran HARUN BAYRAK Van Edremit NEDİM POLAT Van Gevaş SELAHATTİN NERGİS Van Gürpınar ÇETİN MELAT Van İpekyolu ABDULLAH AKBAŞ Van Muradiye METİN ÇELİK Van Tuşba EJDER KOÇ Yalova Altınova BOLER ARSLAN Yalova Altınova Tavşanlı SİBEL GENÇTÜRK Yalova Altınova Subaşı İBRAHİM TAŞ Yalova Armutlu ARİF ÜRGÜP Yalova Çiftlikköy METİN DAĞ Yalova Termal İBRAHİM TANER Yalova Esenköy EYÜP KUCUR Yalova Kadıköy GÖKHAN KARABIYIK Yalova Teşfikiye MURATCAN ÇETİN Yozgat Merkez METİN ÖZIŞIK Yozgat Akdağmadeni NAZIM ALTUN Yozgat Akdağmadeni Belekçahan İSMAİL PARLAK Yozgat Akdağmadeni Oluközü SAMET YILMAZ Yozgat Akdağmadeni Umutlu ALİ PARLAK Yozgat Aydıncık KEMAL ÇAM Yozgat Aydıncık Baydiğin SELEN GÜL Yozgat Boğazlıyan Ovakent ARİF ŞAHİNGÖZ Yozgat Boğazlıyan Sırçalı HACI MUSTAFA DİLEK Yozgat Boğazlıyan Uzunlu TEKİN BECEREN Yozgat Boğazlıyan Yamaçlı MÜCAHİT ARSLAN Yozgat Boğazlıyan Yenipazar KADİR ÖNDER Yozgat Çayıralan Konuklar MEHMET CAN KILINÇ Yozgat Çekerek DURAN ÖZKAN Yozgat Çekerek Özükavak ÖMÜRCAN COCİ Yozgat Kadışehri BURAK AKIL Yozgat Kadışehri Halıköy EMRE TOPAL Yozgat Saraykent OSMAN ÇİFTCİER Yozgat Saraykent Dedefakılı FIRAT YILDIZ Yozgat Saraykent Ozan KAAN IŞIK Yozgat Sarıkaya DAVUT DİCLE Yozgat Şefaatli MUSTAFA YÜCESOY Yozgat Sorgun NİZAMETTİN BULUT Yozgat Sorgun Çiğdemli HÜSEYİN NAZLIOĞLU Yozgat Sorgun Doğankent A. KERİM ERKAN Yozgat Sorgun Gülşehri NURİ SOYLU Yozgat Sorgun Araplı FURKAN UÇAN Yozgat Sorgun Yeniyer MELİKE TAŞDELEN Yozgat Yenifakılı SONER YALÇIN Yozgat Yerköy FERHAT YILMAZ Zonguldak Merkez Karaman SERHAT YILDIRIM Zonguldak Merkez Beycuma TAYFUN SARSIK Zonguldak Alaplı Gümeli RAMAZAN AKDENİZ Zonguldak Devrek YAŞAR OCAKÇI Zonguldak Gökçebey VEDAT ÖZTÜRK Zonguldak Gökçebey Bakacakkadı ÜMİT ÇAPCI Zonguldak Kilimli ERDİNÇ KARGİDAN Zonguldak Kilimli Muslu BURHAN GÖKTAŞ Zonguldak Çaycuma NUSRET YAKICI Zonguldak Ereğli ALİ KAYA Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni ŞABAN KIR Zonguldak Kilimli Çatalağzı RUŞEN ÇİMEN Zonguldak Kilimli Gelik YILMAZ HIZARCI Zonguldak Merkez Elvanpazarcık ENGİN ZAMAN Zonguldak Kozlu HÜDAİ DÖKMECİ