19 Şubat 2019 18:24
Son Güncellenme Tarihi: 19 Şubat 2019 20:03

İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi

İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde 13 büyükşehir, 30 il ve 437 ilçe ve 118 beldede toplamda 598 aday gösterdi.

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İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi

İYİ Parti logosu

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    İYİ Parti toplamda 598 belediye ve beldede aday gösterdi. 13 büyükşehir, 30 il ve 437 ilçe ve 118 belde olmak üzere toplamda 598 aday gösteren İYİ Parti bu kapsamda belirlediği adayların listesini YSK'ye teslim etti.

    MHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇEN KOCAMAZ ADAY OLAMADI

    İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Burhanettin Kocamaz, listenin YSK'ye geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamadı. İYİ Parti’nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini 17.00’den sonra Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. YSK yetkileri, listenin geç gelmesi nedeniyle Kocamaz’ın adaylığını kabul etmedi. Bu gelişmenin ardından İYİ Parti, il yönetimini görevden aldı. Mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişti.

    İşte İYİ Partinin adaylarının tam listesi: 

    1. Adana Aladağ HALİL ŞAHAN
    2. Adana Feke ÖZDOĞAN ATASEVER
    3. Adana Karaisalı VELİ DURAK
    4. Adana Kozan MUSA ÖZTÜRK
    5. Adana Pozantı MEHMET CAN
    6. Adana Saimbeyli HAKAN ATASEVER
    7. Adana Sarıçam MEHMET KOCA
    8. Adana Yumurtalık MUSTAFA KARA
    9. Adıyaman Merkez ABDÜLKADİR KIRMIZI
    10. Adıyaman Besni Suvarlı MİKAİL AĞIR
    11. Adıyaman BESNİ  Köseceli KENAN BULUT
    12. Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı ŞEYHO DÜZ
    13. Adıyaman Kahta ERDOĞAN ÖZER
    14. Afyonkarahisar Merkez MAHMUT KOÇAK
    15. Afyonkarahisar Merkez Işıklar MUSA KARAKAYA
    16. Afyonkarahisar Merkez Salar BEYTUL DURMUŞ
    17. Afyonkarahisar Merkez Beyyazı TAHSİN YILMAZ
    18. Afyonkarahisar Merkez Erkmen HASAN HÜSEYİN ULUSOY
    19. Afyonkarahisar Merkez Çayırbağ HÜSEYİN SARITAŞ
    20. Afyonkarahisar Merkez Çıkrık HALİL OBUT
    21. Afyonkarahisar Merkez Kocatepe EMRE IMIŞ
    22. Afyonkarahisar Merkez Sülümenli MÜMİN GÜNDOĞAN
    23. Afyonkarahisar Merkez Susuz RAMAZAN ERCAN
    24. Afyonkarahisar Bolvadin SÜLEYMAN TOKER
    25. Afyonkarahisar Bolvadin Özburun MURAT AKIN
    26. Afyonkarahisar Çay SERDAR DÜNDAR
    27. Afyonkarahisar Çay Karacaören ERCAN ALPAY
    28. Afyonkarahisar Çay Pazarağaç ERCAN GÜVEN
    29. Afyonkarahisar Çobanlar SEFA DEĞİRMEN
    30. Afyonkarahisar Çobanlar Kocaöz EMRAH ERDEM
    31. Afyonkarahisar Dinar SAFFET ACAR
    32. Afyonkarahisar Dinar Tatarlı HASAN PAMUKÇU
    33. Afyonkarahisar Hocalar OSMAN ZAVRAK
    34. Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgöl MUSTAFA ÇAKIR
    35. Afyonkarahisar Kızılören ALİ KOCAPINAR
    36. Afyonkarahisar Sandıklı ASIM ORHAN
    37. Afyonkarahisar Sinanpaşa Kılıçarslan ALİM YILMAZ
    38. Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk BEYTULLAH CEYLAN
    39. Afyonkarahisar Sinanpaşa Tınaztepe ALPEREN DOĞAN
    40. Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli GÖKSEL ERCAN
    41. Afyonkarahisar Sultandağı İSMAİL ÇELİK
    42. Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine AYKUT OKUMUŞ
    43. Afyonkarahisar Sultandağı Yeşilçiflik NİHAT TOPÇU
    44. Ağrı Merkez TANER SÖYLEMEZ
    45. Ağrı Diyadin RIZA KARAKUŞ
    46. Ağrı Patnos Dedeli EKREM GEÇEN
    47. Ağrı PATNOS  HAMDULLAH DENİZHAN
    48. Ağrı Tutak SÜLEYMAN ÇETİN
    49. Aksaray Merkez ÖZHAN TÜREMİŞ
    50. Aksaray Merkez Topakkaya İSMAİL KORKMAZ
    51. Aksaray Merkez Helvadere TUNCER SOYAL
    52. Aksaray Merkez BAĞLIKAYA  TUNCAY ÖZKARACA
    53. Aksaray Gülağaç Saratlı ADNAN TAN
    54. Aksaray Ağaçören OSMAN EROĞLU
    55. Aksaray Güzelyurt DOĞAN GÜVENER
    56. Aksaray Güzelyurt Selime SEFER ÖZDEMİR
    57. Aksaray Ortaköy HALİL DEMİR
    58. Aksaray Sultanhanı SELİM TEMEL
    59. Amasya Taşova ÖZGÜR ÖZDEMİR
    60. Amasya Suluova MAHMUT ERSU
    61. Amasya Merzifon MUSTAFA KENAN KABLAN
    62. Ankara Akyurt SELAMİ ÜNÜR
    63. Ankara Altındağ HASAN YALÇINTAŞ
    64. Ankara Bala NECATİ DELİ
    65. Ankara BEYPAZARI  VEYSEL AYIK
    66. Ankara Çamlıdere VEFA PEÇENEK
    67. Ankara Çubuk MUSTAFA AYDOS
    68. Ankara Gölbaşı MAHMUT AKSOY
    69. Ankara Güdül NURULLAH ÜNSAL
    70. Ankara Kahramankazan FAZIL KÖREMEZLİ
    71. Ankara Keçiören GÜÇLÜ ŞENEL
    72. Ankara Kızılcahamam ÇOŞKUN ÜNAL
    73. Ankara Nallıhan ABDULFETTAH GÜNGÖR
    74. Ankara Pursaklar HÜSEYİN BURGAZ
    75. Ankara Şereflikoçhisar ERCAN ERTÜRK ALICI
    76. Ankara SİNCAN  MEHMET ARSLAN
    77. Antalya Aksu DURMUŞ ALİ ARSLAN 
    78. Antalya Alanya ABDULLAH SÖNMEZ
    79. Antalya Demre OKAN KOCAKAYA
    80. Antalya Elmalı HALİL ÖZTÜRK
    81. Antalya Gündoğmuş SULTAN ÇETİN
    82. Antalya Korkuteli HALİL KARA
    83. Antalya Serik YUSUF MECEK
    84. Ardahan Merkez METE ÖZDEMİR
    85. Ardahan Göle HALİL ARAS
    86. Ardahan Göle Köprülü CİHAN GÜRER
    87. Aydın Buharkent YUSUF VURAL
    88. Aydın İncirliova İSMAİL KULE
    89. Aydın Köşk VELİ TUNA
    90. Aydın Kuyucak EMİR KEMAL 
    91. Aydın Nazilli KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN
    92. BALIKESİR  Büyükşehir İSMAİL OK
    93. Balıkesir Bigadiç DAVUT UZUNER
    94. Balıkesir Dursunbey MEHMET YARMA
    95. Balıkesir İvrindi AYDIN CİHAN
    96. Balıkesir Kepsut ANIL EREN
    97. Balıkesir Savaştepe OSMAN ALACA
    98. Balıkesir Susurluk NURETTİN GÜNEY
    99. Bartın Amasra LEVENT GÜLBEZER
    100. BARTIN  Kurucaşile MEHMET AKSU
    101. Batman Merkez ESAT ÖZGÜL
    102. Batman Beşiri NEVZAT YENİDOĞAN
    103. Batman Gerçüş HAYRETTİN TURAN
    104. Batman Hasankeyf RAMAZAN TOĞUÇ
    105. Batman Merkez Balpınar FARIS ÖNER
    106. Bayburt Merkez YUNUS ÖZYILMAZ
    107. Bayburt Demirözü NECATİ FİDAN
    108. Bilecik Osmaneli BEKİR TORUN
    109. Bilecik Pazaryeri NECMİYE BEĞEN
    110. Bilecik Söğüt HALİL AYDOĞDU
    111. Bitlis Adilcevaz CENGİZ ULUĞ
    112. Bitlis Mutki ZÜBEYİR DALGA
    113. Bitlis Güroymak Gölbaşı NAZMİ ÇELİK
    114. Bitlis Merkez Yolalan NURTEKİN DİLSİZ
    115. Bolu Merkez KARACASU  YASİN BEKTAŞ
    116. Bolu Gerede ORHAN ÜNALDI
    117. Bolu Seben ENVER ERKAYGUSUZ
    118. Burdur Ağlasun AYDIN KAPLAN
    119. Burdur Altınyayla RECEP ERGAN
    120. Burdur Bucak AHMET ALPARSLAN DURSUN
    121. Burdur Bucak Kocaaliler SELATDİN GÖKÇE
    122. Burdur Çavdır İSMAİL KUZUCU
    123. Burdur Gölhisar BÜLENT ŞAKİR OKUNAKOL
    124. Burdur Kemer İSMAİL BOZTAŞ
    125. Bursa Büyükorhan KAMİL MEHMET ACAROĞLU
    126. Bursa İnegöl HAKAN ÖZDEMİR
    127. Bursa İznik KENAN KARAKAŞ
    128. Bursa Karacabey AYHAN TAYFUR
    129. Bursa Keles ALİ IŞIK
    130. Bursa Mustafa kemalpaşa ŞÜKRÜ ERDEM
    131. Bursa Orhaneli İSMAİL ASA
    132. Bursa Orhangazi İSMAİL YILMAZ
    133. Bursa Yenişehir ERCAN ÖZEL
    134. Çanakkale Ayvacık NURİ PEKTAŞ
    135. Çanakkale Çan FAZIL SAYIN
    136. Çanakkale Eceabat SAİM ZİLELİ
    137. Çanakkale Ezine ZÜHTÜ ŞANSAL ERDİL
    138. Çanakkale Gökçeada ÜNAL ÇETİN
    139. Çanakkale Lapseki GANİ MEHMET  EKİM
    140. Çanakkale Yenice OSMAN NURİ DURAN
    141. Çankırı Merkez RAİF OKTAY
    142. Çankırı Bayramören KERİM KARAKOÇ
    143. Çankırı Ilgaz HAKKI YALÇIN
    144. Çankırı Korgun ARİF SOYSAL
    145. Çorum Merkez BİLGİ TERLEMEZOĞLU
    146. Çorum Alaca SERDAR COŞKUN
    147. Çorum Bayat YAŞAR KILIÇ
    148. Çorum Boğazkale KÜRŞAT AŞIK
    149. Çorum Dodurga BEKİR AKMAN
    150. Çorum İskilip MUHSİN KOCASARAÇ
    151. Çorum Kargı KEMAL ZİNCİRLİ
    152. Çorum Laçin ŞUAİP KARAKUŞ
    153. Çorum Mecitözü BÜLENT BORA BALTACI
    154. Çorum Osmancık MAHMUT ÖZHAN ARSLAN
    155. Çorum Sungurlu ABDULKADİR ŞAHİNER
    156. Çorum Uğurludağ ORHAN TORUN
    157. DENİZLİ  Büyükşehir ÜMİT BAHTİYAR
    158. Denizli Baklan HAKAN ORHAN
    159. Denizli Beyağaç RİFAT PÜRDİK
    160. Denizli Buldan TEMEL BAŞBUĞ
    161. Denizli Çal MEHMET ÖZTÜRK
    162. Denizli Çameli ENDER YILMAZ
    163. Denizli Çardak ALAETTİN TAGAY
    164. Denizli Kale NECATİ TAHAL
    165. Denizli Tavas KADİR TATIK
    166. Düzce Merkez ÖMER KÜÇÜK
    167. Düzce Akçakoca HAYDAR AKIN
    168. Düzce Beyköy OSMAN ŞAFAK
    169. Düzce Boğaziçi SELMAN DİNLER
    170. Düzce Çilimli MUSTAFA ÖZTÜRK
    171. Düzce Gümüşova RAMAZAN ÖZDEMİR
    172. Düzce Kaynaşlı MERT FATİH KESGİN
    173. Edirne Enez MUSTAFA SÜNNETÇİ
    174. Edirne İpsala ABDULLAH ÜNSAL
    175. Edirne Lalapaşa BÜLENT ŞAHİNŞAH
    176. Edirne Meriç Subaşı BEKİR KILIÇ
    177. Edirne Meriç Küplü RAİF TAŞKIN
    178. Edirne Meriç GÜVEN ÇAMUR
    179. Elazığ Merkez ALİ ŞEKERDAĞ
    180. Elazığ Merkez Yazıkonak FİKRET SERTKAYA
    181. Elazığ Ağın YILMAZ SERTTAŞ
    182. Elazığ Arıcak Erimli MEHMET AYIK
    183. Elazığ Baskil RAHMİ AYAS
    184. Elazığ Karakoçan MEHMET ZEYNELOĞLU
    185. Elazığ Maden MUSA ORHAN
    186. Erzincan Çayırlı BİROL BAHADIR
    187. Erzincan Refahiye GÜNGÖR KUTLU
    188. Erzincan Tercan Çadırkaya ZAKİR TAŞTAN
    189. Erzincan Üzümlü FAHRİ ŞİMŞEK
    190. Erzurum Büyükşehir MAHMUT UYKUSUZ
    191. Erzurum Aşkale FEVZİ GÜRBÜZ
    192. Erzurum Aziziye MURAT RESULOĞLU
    193. Erzurum Hınıs NASIR AYDIN
    194. Erzurum Horasan ABDULHATEM BASTEM
    195. Erzurum Karaçoban NAZMİ İME
    196. Erzurum Karayazı ALİ TAN
    197. Erzurum Köprüköyü İBRAHİM HAKKI YAĞANOĞLU
    198. Erzurum Narman ERAY AKPINAR
    199. Erzurum Oltu RÜSTEM ÜSTÜN
    200. Erzurum Olur ŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL
    201. Erzurum Palandöken FATMA CANAN UÇAR
    202. Erzurum Pasinler BÜNYAMİN UCUN
    203. Erzurum Pazaryolu MUHAMMED ÇELİK
    204. Erzurum Tekman HAKAN ÇÜRÜK
    205. Erzurum Tortum İKRAM KORKMAZ
    206. Erzurum Uzundere BURHAN POLAT
    207. Erzurum Yakutiye ALPER EMİNOĞLU
    208. Eskişehir Mihalıççık SERDAR ULUCAN
    209. Eskişehir Odunpazarı SALİH KARABACAK
    210. Eskişehir Sivrihisar HÜSEYİN CANTAŞ
    211. Gaziantep Büyükşehir EJDER DEMİR
    212. Gaziantep Nizip MEHMET ASLAN
    213. Gaziantep Nurdağı ORHAN YILMAZ
    214. Gaziantep Şehitkamil BEKİR ÖZTEKİN
    215. Gaziantep Yavuzeli MEHMET KAYA
    216. Giresun Bulancak Aydındere HAYDAR KARAKILIÇ
    217. Giresun Dereli İSMAİL BEKTAŞOĞLU
    218. Giresun Doğankent İSMAİL TARI
    219. Giresun Espiye İBRAHİM ÖNAL
    220. Giresun Eynesil Ören İSMET KART
    221. Giresun Görele Çavuşlu HÜSEYİN ARSLAN
    222. Giresun Merkez Duroğlu MUSTAFA AKSU
    223. Giresun Şebinkarahisar OKTAY ALP
    224. Giresun Yağlıdere METİN TURGUT
    225. Gümüşhane Merkez MUSTAFA CANLI
    226. Gümüşhane Kelkit Öbektaş MURAT ACAR
    227. Hakkari Merkez YAŞAR YORULMAZ
    228. Hakkari Çukurca TURAN DOĞAN
    229. Hakkari Yüksekova SABRİ DİRİ
    230. Hakkari Yüksekova Esendere CENGİZ BÜYÜKSU
    231. Hakkari Şemdilli SITAR ERDEN
    232. Hakkari Derecik AZİZ SEVİK
    233. Hakkari Yüksekova Esendere CENGİZ BÜYÜKSU
    234. Hatay Belen HAYRİ YÜKSEL
    235. Hatay Dörtyol METEHAN DUDUOĞLU
    236. Hatay Hassa MEHMET ALİ SÖYLEMEZ
    237. Hatay Altınöz MEHMET TUNCAY
    238. Hatay Kırıkhan ERHAN YAVUZYILMAZ
    239. Isparta Merkez GÖKMEN GÖKMENOĞLU
    240. Isparta Atabey HASAN TOSUN
    241. Isparta Eğirdir TUBA KARACA
    242. Isparta Çarıksaraylar DURMUŞ ALİ IŞILDAK
    243. Isparta Gelendost MUSTAFA ÖZMEN
    244. Isparta Gönen Güneykent MEHMET BOZOK
    245. Isparta Keçiborlu İSMAİL DEMİR
    246. Isparta Merkez Kuleönü VELİ AYDINLI
    247. Isparta Şarkikaraağaç NİYAZİ CİRİT
    248. Isparta Senirkent NURULLAH CABAOĞLU
    249. Isparta Sütçüler ARİF DEMİRKAYA
    250. Isparta Uluborlu AZİZ TUNA
    251. Isparta Yalvaç TEKİN BAYRAM
    252. Isparta Yalvaç Höyüklü MEHMET BİLDİREN
    253. İstanbul Arnavutköy MUHARREM YAMAN
    254. İstanbul Bağcılar MUHAMMED BAYRAM 
    255. İstanbul Bakırköy ATEŞ ÜNAL ERZEN
    256. İstanbul Beykoz BİLGEHAN MURAT MİNİÇ
    257. İstanbul Beşiktaş AFFAN KEÇECİ
    258. İstanbul Şile RAHMİ ÇAKAR
    259. İstanbul Kağıthane MEHMET ASLAN
    260. İstanbul Kadıköy EMRE KINAY
    261. İstanbul Esenler MUSTAFA YILMAZ
    262. İzmir Karşıyaka MEHMET YILDIRIM
    263. İzmir Kiraz MEHMET EMİN AVŞAR
    264. İzmir Selçuk LEVENT GÖRÜR
    265. İzmir Tire SALİH ATAKAN DURAN
    266. İzmir Urla HASAN HÜSEYİN AKGÜL
    267. Kahramanmaraş Afşin ADEM YILDIZ
    268. Kahramanmaraş Andırın ALİ ÇATALBAŞ
    269. Kahramanmaraş Çağlayancerit AHMET NAZIM ENGİZEK
    270. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İSMAİL KARACA
    271. Kahramanmaraş Elbistan ABDULLAH PAKSOY
    272. Kahramanmaraş Göksun RAMAZAN KOCA
    273. Kahramanmaraş Onikişubat MUSTAFA BASTIRMACI
    274. Kahramanmaraş Türkoğlu HASAN KIZILDAĞ
    275. Karabük Merkez DURSUN ALTIPARMAK
    276. Karabük Eflani HALİL İBRAHİM BULUT
    277. Karabük Eskipazar UĞUR KAYABAŞI
    278. Karabük Safranbolu MUSTAFA ÖZATA
    279. Karabük Yenice Yortan TÜRKCAN CANTÜRK
    280. Karaman Merkez ZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ
    281. Karaman Başyayla AHMET KOCA
    282. Karaman Ermenek ATİLLA ZORLU
    283. Kars Merkez SETTAR KAYA
    284. Kars ARPAÇAY  TALİP SÖNMEZ
    285. Kars Selim NAZIM İRFAN TANRIKULU
    286. Kars Akkaya BÜLENT AKTAŞ
    287. Kastamonu Ağlı MESUT MANGALOĞLU
    288. Kastamonu Devrekani AYHAN KIRIK
    289. Kastamonu İnebolu OĞUZHAN CANOĞLU
    290. Kastamonu Küre KAMİL AYDINLI
    291. Kastamonu Pınarbaşı BAYRAM SARIMEŞE
    292. Kastamonu Şenpazar AYHAN IŞIK
    293. Kastamonu Taşköprü SATILMIŞ ŞEN
    294. Kastamonu Tosya MUSTAFA GÜVENÇ
    295. Kayseri Büyükşehir DURSUN ATAŞ
    296. Kayseri Develi ALİ AĞCA
    297. Kayseri Felahiye ZAYİT ACI
    298. Kayseri İncesu MUSTAFA İLMEK
    299. Kayseri Kocasinan HASAN SAMİ ÖZVARINLI
    300. Kayseri Özvatan MEHMET BİNGÖL
    301. Kayseri Pınarbaşı CUMA SAĞLAM
    302. Kayseri Talas OSMAN HAYMANA
    303. Kayseri Yahyalı ABDULLAH YILMAZ
    304. Kayseri Yeşilhisar METİN İNCE
    305. Kilis Merkez AHMET NALÇACIOĞLU
    306. Kilis Musabeyli HALİL ÇETİN
    307. Kırıkkale Merkez MAHİR YILMAZ
    308. Kırıkkale Delice SERKAN KOCAOĞLU
    309. Kırıkkale Keskin NECATİ ALSANCAK
    310. Kırıkkale Yahşihan İSMAİL DURSUN KUZUCU
    311. Kırıkkale Merkez Hacılar VEDAT ALAKUŞ
    312. Kırşehir Akçakent UĞUR AYTEKİN
    313. Kırşehir Çiçekdağı RAMAZAN PARLAK
    314. Kırşehir Çiçekdağı Köseli MURAT DAŞDEMİR
    315. Kırşehir Kaman ŞUAYİP ATA
    316. Kırklareli Vize BÜLENT TÜRKER
    317. Kırklareli Babaeski Alpullu SERDAR TERZİ
    318. Kırklareli Babaeski RAGIP BERK
    319. Kırklareli Babaeski Büyükmandıra ÇİLLER ÇETİNER
    320. Kırklareli Merkez İnece NİHAT EVİRGEN
    321. Kırklareli Lüleburgaz MUSTAFA KALECİK
    322. Kırklareli Evrensekiz NAKİ KARAKUŞ
    323. Kırklareli Pınarhisar MEHMET KAPILI
    324. Kırklareli Vize HARUN KIYAR
    325. Kocaeli Büyükşehir SERDAR KAMAN
    326. Kocaeli Çayırova İLHAMİ BAYRAK
    327. Kocaeli Kandıra ERCÜMET ŞAHİN
    328. Kocaeli Körfez SALİH RECEP ŞİRİN
    329. Kocaeli Başiskele RIZA GÜVEN USTA
    330. Konya Büyükşehir OĞUZ ŞİMŞEK
    331. Konya Ahırlı CEYLAN ASLAN
    332. Konya Akören İBRAHİM AÇTA
    333. Konya Akşehir OSMAN FEDAİ
    334. Konya Altınekin SIRRI ÖZDEMİR
    335. Konya Beyşehir CUMALİ ARICAN
    336. Konya Bozkır KEMAL ESENKAYA
    337. Konya Çeltik İZZET ÇALIK
    338. Konya Çumra RAFET GÜLŞEN
    339. Konya Derebucak YUSUF UYAR
    340. Konya Doğanhisar ABDULLAH KOÇ
    341. Konya Ereğli YAŞAR YAMAN
    342. Konya Güneysınır MURAT KARA
    343. Konya Hadim İBRAHİM ŞİMŞEK
    344. Konya Hüyük AHMET TEMİZ
    345. Konya Ilgın MUSTAFA ÖĞDÜ
    346. Konya Karatay AHMET TAMER
    347. Konya Meram MEHMET İLKER YİGİT
    348. Konya Sarayönü MEHMET KARLI
    349. Konya Selçuklu MUAMMER ÇAĞLAYAN
    350. Konya Seydişehir MUAMMER URHAN
    351. Konya Yalıhüyük ŞENAYDIN DOĞAN
    352. Konya Yunak HALİM YILDIRIM
    353. Kütahya Merkez AYNUR SEZER
    354. Kütahya Altıntaş MENDERES AYDIN
    355. Kütahya Domaniç ŞERİF YILMAZ
    356. Kütahya Emet MUSTAFA UÇAK
    357. Kütahya Gediz ERDOĞAN DİRİCAN
    358. Kütahya Gediz Gökler MEHMET ASİLTÜRK
    359. Kütahya Hisarcık AHMET BÜLBÜL
    360. Kütahya Simav Güney ALAATTİN ÖZTAŞ
    361. Kütahya Simav METİN KARAKUYU
    362. Kütahya Pazarlar İBRAHİM YILMAZ
    363. Malatya Battalgazi ALİ EKİNCİ
    364. MALATYA  Pötürge MURAT TANRIVERDİ
    365. Malatya Kale ADİL GEYİK
    366. MALATYA  Yeşilyurt CEM PARLAK
    367. Malatya Darende HASAN SEYFETTİN ATEŞ
    368. Manisa Büyükşehir ORKUN ŞIKTAŞLI
    369. Manisa Demirci HALUK ŞENYURT
    370. Manisa Gördes MESUT EFE
    371. Manisa Köprübaşı FATİH TAŞLI
    372. Manisa Kula SELİM AŞKIN
    373. Manisa Selendi YASİN DUMLUPINAR
    374. Manisa Şehzadeler İSA ÖZDEMİR
    375. Manisa Yunusemre KÜRŞAT MİTHAT ÖZKAN
    376. Mardin Büyükşehir TUNA IŞIKHAN
    377. Mardin Dargeçit SEYFETTİN DOĞAN
    378. Mardin Kızıltepe EKREM AYAR
    379. Mardin Savur ŞEHMUS AKGÜL
    380. Mardin Ömerli RIDVAN ÖZOĞURLU
    381. Mardin Mazıdağı HASİP EROL
    382. Mersin Akdeniz MEHMET AKİF ÇİFÇİ
    383. Mersin Mezitli MERT CANER
    384. Mersin Yenişehir HASAN AHİ
    385. Mersin Gülnar AHMET SARI
    386. Mersin Anamur MEHMET TÜRE
    387. Mersin Aydıncık İRFAN ŞAHİN
    388. Mersin Bozyazı SEZAİ HASDENİZ
    389. Mersin Çamlıyayla MEHMET FATİH SOFU
    390. Mersin ERDEMLİ  SERDAR ARSLAN 
    391. Mersin MUT  MURAT ORHAN
    392. Mersin Silifke ÖZER ÖZEL
    393. Mersin Toroslar ENDER TURHAN
    394. Mersin Tarsus ESİN ERKOÇ
    395. Muğla Fethiye NAGEHAN BULUT
    396. Muğla Ula BEKİR TAVAS
    397. Muğla Seydikemer EŞREF ŞEN
    398. Muğla Bodrum MEHMET TOSUN
    399. Muğla Dalaman SEDAT KIZIL
    400. Muğla Menteşe AYÇİN EVGEÇ DALGIÇ
    401. Muğla Datça LEVENT ASLAN
    402. Muş Merkez ERKAN ÇELİKOĞLU
    403. Muş MERKEZ  Konukbekler METİN ARGUN
    404. Muş MERKEZ  Yeşilova İLHAN ÇİFTÇİ
    405. Muş MERKEZ  Serinova ADEM DEMİR
    406. Muş Merkez Sungu HALİT DALKAYA
    407. Muş MERKEZ  Kırköy NAHİT DİZMAN 
    408. Muş Hasköy Düzkışla TURAN ÖZBEK
    409. Muş Bulanık Sarıpınar GIYASETTİN KAYA
    410. Muş Bulanık Yoncalı BAYRAM AKDENİZ
    411. Muş Bulanık FARUK ÇEBİ
    412. Nevşehir Merkez MEHMET ÖZKAN
    413. Nevşehir GÜLŞEHİR  VAHDİ ARISOY
    414. Nevşehir Merkez Üçhisar MEHMET TÜRKE
    415. Nevşehir Kalaba İZZET TAŞTAK
    416. Nevşehir Acıgöl SADULLAH BİÇER
    417. Niğde Merkez MÜMİN İNAN
    418. Niğde Altunhisar DURMUŞ ACER
    419. Niğde Bor RAUF ERSİN DAŞ
    420. Niğde Çamardı İBRAHİM EROĞLU
    421. Niğde Çiftlik Azatlı YUSUF POLAT
    422. Niğde Çiftlik Divarlı SAMİ ÇAKMAK
    423. Niğde Merkez Alay HÜSEYİN ŞAHİN
    424. Niğde Merkez Bağlama ORHAN ERDOĞAN
    425. Niğde Merkez Yeşilgölcük AHMET TUNCAY
    426. Niğde Merkez Kiledere BURHAN DÜNDAR
    427. Niğde Merkez Yıldıztepe İRFAN AKGÜMÜŞ
    428. Ordu Aybastı YÜKSEL TOKAT
    429. Ordu Kabadüz MEHMET YILMAZ
    430. Ordu Çamaş AHMET ÖZCAN
    431. Ordu Kabataş KEMAL ÖZER
    432. Ordu Ünye BERKAY TORUNOĞLU
    433. Ordu Korgan ADEM GEDİŞ
    434. Osmaniye Merkez DAVUT ÇUHADAR
    435. Osmaniye Bahçe NAZIM AKYÜZ
    436. Osmaniye Toprakkale Tüysüz OSMAN ERDEM
    437. Osmaniye Kadirli ÖMER LÜTFÜ ÇUBUKÇU
    438. Osmaniye Merkez Cevdetiye MEHMET ÖZER
    439. Osmaniye Sumbas İSMAİL GÖÇEBE
    440. Osmaniye Sumbas Mehmetli HAMZA BÜYÜKÖZTÜRK
    441. Rize Merkez YAKUP ÖZKAN
    442. Rize İkizdere PAMBULİ TÜFENK
    443. Rize Kalkandere PINAR ÖMEROĞLU
    444. Rize Merkez Muradiye MEHMET AKİF ALPEREN
    445. Rize Çayeli MELİHA ÇOMOĞLU
    446. Rize Merkez Salarha GÖNÜL ER
    447. Rize Pazar TAYFUN TAN
    448. Rize Kalkandere EYÜP SAĞLAM
    449. Rize Güneysu SEFER ÖZER
    450. Sakarya Büyükşehir CİHAN KOLİP
    451. Sakarya Akyazı ADEM GÜNER
    452. Sakarya Adapazarı AYDOĞAN ARSLAN
    453. Sakarya Erenler ŞEMSETTİN DUMAN
    454. Sakarya Ferizli SERHAT ÇİÇEK
    455. Sakarya Geyve ATİLLA ZEYTİNOĞLU
    456. Sakarya Hendek AHMET MERCAN
    457. Sakarya Kocaali KEMAL DİN
    458. Sakarya Taraklı MEHMET AYDIN
    459. Samsun Büyükşehir HAYATİ TEKİN
    460. Samsun Bafra RIZVAN AKSOY
    461. Samsun Canik ATIF YİĞİT
    462. Samsun Ayvacık İSMET ÇAPAŞ
    463. Samsun Asarcık BAHRİ KÖŞÜŞ
    464. Samsun Tekkeköy MUSTAFA CANDAL
    465. Samsun Ondokuzmayıs AHMET TOPAL
    466. Samsun Kavak ŞERİF ÜN
    467. Samsun Ladik İBRAHİM ÜNSAL
    468. Samsun İlkadım NECATTİN DEMİRTAŞ
    469. Samsun Salıpazarı REFAETTİN KARACA
    470. Siirt Merkez AHMET ÖZGÜR
    471. Siirt Baykan METİN SÖYÜNCÜ
    472. Siirt Eruh RESUL GÜNEŞ
    473. Siirt Tillo DAVUT DALKILIÇ
    474. Siirt Kurtalan LOKMAN DİLEK
    475. Siirt Pervari İSMAİL BİLEN
    476. Siirt Şirvan YUSUF İNCECİK
    477. Sinop Boyabat HASAN KARA
    478. Sinop Durağan ÜMİT DEMİR
    479. Sinop Saraydüzü KADİR ÇİÇEK
    480. Sinop Gerze CEMAL YILDIZ
    481. Sivas Doğanşar SERDAR GÜLAÇTI
    482. Sivas Gemerek RECEP GARİPER
    483. Sivas Gemerek Çepni ÖZKAN DÖNER
    484. Sivas Suşehri ALİ TERCANLIOĞLU
    485. Sivas Şarkışla TURGAY ŞAHİN
    486. Şanlıurfa Akçakale ÖMER AY
    487. Şanlıurfa Ceylanpınar SUNA COŞKUN
    488. Şanlıurfa Karaköprü YUNUS ÇOBAN
    489. Şanlıurfa Halfeti MAHMUT YAMAN
    490. Şanlıurfa Bozova MEHMET KAYA
    491. Şanlıurfa Eyyübiye MURAT DEMİRKAN
    492. Şanlıurfa Viranşehir ADNAN ÇİFTÇİ
    493. Şanlıurfa Birecik MEHMET HİCRİ
    494. Şanlıurfa Haliliye MUSTAFA REŞAT DAĞ
    495. Şanlıurfa Suruç TUBA COŞKUN
    496. Şırnak Merkez HACİ ÖZER
    497. Şırnak Cizre ALİ MUNGAN
    498. Şırnak İdil METİN YETİK
    499. Şırnak GÜÇLÜKONAK  RIDVAN OĞUR
    500. Şırnak GÜÇLÜKONAK  Fındık RAMAZAN İLHAN
    501. Şırnak Silopi SERHAT AÇIL
    502. Şırnak ULUDERE  RAŞİT BABAT
    503. Tekirdağ Çorlu ERKAN DÜZENLİ
    504. Tekirdağ Muratlı ZÜLKÜF İŞLER
    505. Tekirdağ Saray ALİ ÖZEN
    506. Tokat Merkez HÜSEYİN YARICI
    507. Tokat Turhal Şenyurt ZEKERİYA ÇANKAYA
    508. Tokat Erbaa MURAT TOYGUN SELÇUK
    509. Tokat Erbaa Karayaka MEHMET AKBULUT
    510. Tokat Erbaa Gökal SALİM ÖZDEMİR
    511. Tokat Merkez Emirseyit TOYGUN ALGÜL
    512. Tokat Niksar EMRAH KÖKNAR
    513. Tokat Reşadiye Bozcalı MUSTAFA ŞAHİN
    514. Tokat Turhal BEKİR BAKLACI
    515. Tokat Almus MEHMET SILDIROĞLU
    516. Tokat Artova SERKAN KARATAŞ
    517. Tokat Başçiftlik UĞUR GÜNEY
    518. Tokat Pazar HÜSAMETTİN MERT FIRTINA
    519. Tokat Yeşilyurt İLHAN ARSLAN
    520. Trabzon Büyükşehir ATAKAN AKSOY
    521. Trabzon Akçabat OSMAN AKBULUT
    522. Trabzon Araklı HASAN SUİÇMEZ
    523. Trabzon Arsin SUAT SARIALİOĞLU
    524. Trabzon Çarşıbaşı MEHMET TURAN
    525. Trabzon Çaykara HANİFE BİLİCİ
    526. Trabzon Dernekpazarı CEVDET CEMAL CANSIZ
    527. Trabzon Köprübaşı SELİM AVCI
    528. Trabzon Şalpazarı MEHMET ÖNGÖZ
    529. Trabzon Yomra MUSTAFA BIYIK
    530. Tunceli Mazgirt AYDIN EGELİ
    531. Uşak Merkez MUHAMMET GÜR
    532. Uşak Banaz SEDAT ALEMDAROĞLU
    533. Uşak Sivaslı Tatar ONUR ÖZDİL
    534. Uşak Sivaslı RAMAZAN SOYDEMİR
    535. Van Büyükşehir SERKAN SAYGIN
    536. Van Bahçesaray CEVDET GÖRÜNÜŞ
    537. Van Başkale ŞERMİN BOZKURT
    538. Van Çaldıran HARUN BAYRAK
    539. Van Edremit NEDİM POLAT
    540. Van Gevaş SELAHATTİN NERGİS
    541. Van Gürpınar ÇETİN MELAT
    542. Van İpekyolu ABDULLAH AKBAŞ
    543. Van Muradiye METİN ÇELİK
    544. Van Tuşba EJDER KOÇ
    545. Yalova Altınova BOLER ARSLAN
    546. Yalova Altınova Tavşanlı SİBEL GENÇTÜRK
    547. Yalova Altınova Subaşı İBRAHİM TAŞ
    548. Yalova Armutlu ARİF ÜRGÜP
    549. Yalova Çiftlikköy METİN DAĞ
    550. Yalova Termal İBRAHİM TANER
    551. Yalova Esenköy EYÜP KUCUR
    552. Yalova Kadıköy GÖKHAN KARABIYIK
    553. Yalova Teşfikiye MURATCAN ÇETİN
    554. Yozgat Merkez METİN ÖZIŞIK
    555. Yozgat Akdağmadeni NAZIM ALTUN
    556. Yozgat Akdağmadeni Belekçahan İSMAİL PARLAK
    557. Yozgat Akdağmadeni Oluközü SAMET YILMAZ
    558. Yozgat Akdağmadeni Umutlu ALİ PARLAK
    559. Yozgat Aydıncık KEMAL ÇAM
    560. Yozgat Aydıncık Baydiğin SELEN GÜL
    561. Yozgat Boğazlıyan Ovakent ARİF ŞAHİNGÖZ
    562. Yozgat Boğazlıyan Sırçalı HACI MUSTAFA DİLEK
    563. Yozgat Boğazlıyan Uzunlu TEKİN BECEREN
    564. Yozgat Boğazlıyan Yamaçlı MÜCAHİT ARSLAN
    565. Yozgat Boğazlıyan Yenipazar KADİR ÖNDER
    566. Yozgat Çayıralan Konuklar MEHMET CAN KILINÇ
    567. Yozgat Çekerek DURAN ÖZKAN
    568. Yozgat Çekerek Özükavak ÖMÜRCAN COCİ
    569. Yozgat Kadışehri BURAK AKIL
    570. Yozgat Kadışehri Halıköy EMRE TOPAL
    571. Yozgat Saraykent OSMAN ÇİFTCİER
    572. Yozgat Saraykent Dedefakılı FIRAT YILDIZ
    573. Yozgat Saraykent Ozan KAAN IŞIK
    574. Yozgat Sarıkaya DAVUT DİCLE
    575. Yozgat Şefaatli MUSTAFA YÜCESOY
    576. Yozgat Sorgun NİZAMETTİN BULUT
    577. Yozgat Sorgun Çiğdemli HÜSEYİN NAZLIOĞLU
    578. Yozgat Sorgun Doğankent A. KERİM ERKAN
    579. Yozgat Sorgun Gülşehri NURİ SOYLU
    580. Yozgat Sorgun Araplı FURKAN UÇAN
    581. Yozgat Sorgun Yeniyer MELİKE TAŞDELEN
    582. Yozgat Yenifakılı SONER YALÇIN
    583. Yozgat Yerköy FERHAT YILMAZ
    584. Zonguldak Merkez Karaman SERHAT YILDIRIM
    585. Zonguldak Merkez Beycuma TAYFUN SARSIK
    586. Zonguldak Alaplı Gümeli RAMAZAN AKDENİZ
    587. Zonguldak Devrek YAŞAR OCAKÇI
    588. Zonguldak Gökçebey VEDAT ÖZTÜRK
    589. Zonguldak Gökçebey Bakacakkadı ÜMİT ÇAPCI
    590. Zonguldak Kilimli ERDİNÇ KARGİDAN
    591. Zonguldak Kilimli Muslu BURHAN GÖKTAŞ
    592. Zonguldak Çaycuma NUSRET YAKICI
    593. Zonguldak Ereğli ALİ KAYA
    594. Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni ŞABAN KIR
    595. Zonguldak Kilimli Çatalağzı RUŞEN ÇİMEN
    596. Zonguldak Kilimli Gelik YILMAZ HIZARCI
    597. Zonguldak Merkez Elvanpazarcık ENGİN ZAMAN
    598. Zonguldak Kozlu HÜDAİ DÖKMECİ

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    “Nesli tükenen Beyaz gelincik görüntülendi” haberleri doğru değil
    'BEYAZ GELİNCİK GÖRÜNTÜLENDİ' HABERLERİ DOĞRU DEĞİL

    Azap Gölü, Ulusal Sulak Alan ilan edildi
    Azap Gölü, Ulusal Sulak Alan ilan edildi
    “Hemşireyi öpen denizci” George Mendonsa hayatını kaybetti
    “Hemşireyi öpen denizci” George Mendonsa hayatını kaybetti
    GÜNCELLENDİ
    Socrates'in ardından
    Socrates'in ardından
    Bir karınca kolonisi, üyelerinin sahip olmadığı hafızaya sahiptir
    Bir karınca kolonisi, üyelerinin sahip olmadığı hafızaya sahiptir
    GÜNCELLENDİ
    Cumhuriyet davasında istinaf onayı: 8 kişi yeniden cezaevine girecek
    Cumhuriyet davasında istinaf onayı: 8 kişi yeniden cezaevine girecek

    İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi davasında verilen cezaları onadı. Karara göre cezası 5 yılın altında olan 8 kişi yeniden cezaevine girecek. 

    GÜNCELLENDİ
    Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi yaşamını yitirdi
    Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi yaşamını yitirdi

    Milas'ta maden ocağında yaşanan göçükte 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altında kalan son işçinin cansız bedeni de çıkarıldı.

    Tanzim satış, pazar satışlarını düşürdü
    Tanzim satış, pazar satışlarını düşürdü

    Ankara Yenimahalle pazarında esnafa ve vatandaşa “Sebze ve meyve fiyatlarını düşürme” iddiasıyla başlatılan tanzim satış uygulamasını sorduk.

    GÜNCELLENDİ
    KPSS mağdurları Meclis'te: Yapılan bu haksızlığa son verilsin
    KPSS mağdurları Meclis'te: Yapılan bu haksızlığa son verilsin

    KPSS'de alanında Türkiye birincisi olmasına rağmen mülakatta elenen Deniz Eren Demir ve benzer haksızlığa uğrayan öğretmenler Meclisteydi.

    Tersane işçisi Ali Doğan belediye meclisine bağımsız aday oldu
    Tersane işçisi Ali Doğan belediye meclisine bağımsız aday oldu

    Emek Partisi Tuzla İlçe Örgütü, tersane işçisi Ali Doğan’ı Tuzla Belediye Meclis üyeliği için bağımsız aday olarak gösterdi.

    Seçmenler aranarak olmayan 'HDP-İYİ Parti-CHP' ittifakı soruldu
    Seçmenler aranarak olmayan 'HDP-İYİ Parti-CHP' ittifakı soruldu

    İYİ Parti, seçmenlerin telefonla aranarak 'HDP-İYİ Parti-CHP ittifakı hakkında ne düşünüyorsunuz?' diye sorulmasına dair suç duyurusunda bulundu.

    Türkiye, Kemal Gömi'ye ‘işkence’ suçundan tazminat ödeyecek
    Türkiye, Kemal Gömi'ye ‘işkence’ suçundan tazminat ödeyecek

    Hasta tutuklu Kemal Gömi’ye ilişkin başvuruyu değerlendiren AİHM, Türkiye'yi işkenceden tazminata mahkum etti.

    Mimarlar Odası: Ankapark’ın girişi 19 milyon liraya mı mal oldu?
    Mimarlar Odası: Ankapark’ın girişi 19 milyon liraya mı mal oldu?

    Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankapark’ın giriş kapısının 19 milyon liraya yaptırıldığı iddiasını Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne sordu.

    Barış akademisyenlerinden üçünün duruşması 25 Mart’a ertelendi
    Barış akademisyenlerinden üçünün duruşması 25 Mart’a ertelendi

    “Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladığı için “Terör örgütü propagandası” suçundan yargılanan üç akademisyenin duruşması 25 Mart’a ertelendi

    İHD: En az 41 çocuk hayatını kaybetti
    İHD: En az 41 çocuk hayatını kaybetti

    İHD bölgedeki bir yıllık çocuk hak ihlalleri raporunu açıkladı.

    Vanlı komisyoncular: 4 liradan alıp 3’e satmak ancak seçime kadar olur
    Vanlı komisyoncular: 4 liradan alıp 3’e satmak ancak seçime kadar olur

    Vanlı hal komisyoncuları, hükümetin yüksek fiyatlardan kendilerini sorumlu tutmasına tepki gösterdi.

    Demirtaş AP ve AKPM üyelerine Leyla Güven için mektup yazdı
    Demirtaş AP ve AKPM üyelerine Leyla Güven için mektup yazdı

    HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 104 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven ile ilgili AP ve AKPM üyesi parlamenterlere mektup yazdı.

    GÜNCELLENDİ
    Trump'ın 'ulusal acil durum' kararı Beyaz Saray önünde protesto edildi
    Trump'ın 'ulusal acil durum' kararı Beyaz Saray önünde protesto edildi

    Beyaz Saray önünde toplanan çok sayıda aktivist, ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘ulusal acil durum’ kararını protesto etti.

    ABD bu kez de Venezuela ordusunu tehdit etti
    ABD bu kez de Venezuela ordusunu tehdit etti

    ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ordu mensuplarının ‘kendi geleceklerini ve hayatlarını riske attığını’ söyledi.

    Kadın cinayetine müebbet istendi
    Kadın cinayetine müebbet istendi

    İstanbul Bahçelievler’de eşi Alime Demirdağ’ı öldüren Kenan Demirdağ için savcı mütalaa verdi; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

    AKP, Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu’yu geri çekti
    AKP, Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu’yu geri çekti

    AKP, Kars'ta Ensar Erdoğdu’nun belediye başkan adaylığını geri çekti. AKP, yerel seçimde MHP'nin adayını destekleyecek.