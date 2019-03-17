17 Mart 2019 17:16

Erdoğan, İzmir'de konuştu: Hanım kardeşlerim istediği gibi giyiniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir mitinginde yaptığı konuşmada "17 yıldır iktidardayız, hanım kardeşlerime bakıyorum herkes istediği gibi giyiniyor" dedi.

Erdoğan, İzmir'de konuştu: Hanım kardeşlerim istediği gibi giyiniyor

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı - Cem Öksüz/AA

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    Bahçeli ve Erdoğan ilk ortak mitingini İzmir'de düzenledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı için ilk ortak mitingi İzmir'de düzenledi. Konuşmasında Yeni Zelanda'daki katliama değinen Bahçeli "Ey Haçlılar biz buradayız, gelin de kanınızda boğalım" dedi. Erdoğan ise muhalefeti ima ederek, "Bunların dile getirdiği korkulardan hangisi doğru çıktı? Biz insanımızın giyimine mi karıştık, yediğine içtiğine mi karıştık? 17 yıldır iktidardayız, hanım kardeşlerime bakıyorum herkes istediği gibi giyiniyor" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla, İzmir Gündoğdu Meydanında AKP-MHP İzmir ortak mitingi düzenlendi. Mitingde ilk konuşmayı yapan Bahçeli, Yeni Zelanda’daki katliamı, Türkiye’deki "beka" tartışmasına bağlayarak, “Ey beka sorunu göremeyen çapulcular nasılsınız, iyi misiniz? Türk ve İslam düşmanının emellerini fark edemediniz mi?” ifadesini kullandı.

    "İZMİR ÇANTADA KEKLİK DEĞİL"

    Bahçeli, “İzmir’i hiç kimse çantada keklik görmesin. Şımaranlara, yolunu şaşıranlara, 12 Eylül mirasçılarına İzmir sırtını dönmeli” dedi. Belediye seçimlerinin beka meselesi olduğunu iddiasını yineleyen Bahçeli, şunları söyledi: “Hiç kimse beka sorunu yok demesin. Yeni Zelanda’da bir camide sıkılan kurşunlar hepimize isabet etmiştir. Çanakkale’de yendiklerimiz, İzmir’e kadar kovaladıklarımız yeniden karşımızda. Ülkemizin bekasının çok yüksek risklerle karşı karşıya kaldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bir vandal, bir barbar din kardeşlerimizi Cuma namazı kıldıkları sırada kurşun yağmuruna tutmuştur. Bu şerefsiz teröristin katliam silahının üzerinde ‘Türk yiyici’ ifadesi gözlerden kaçmamıştır. Ey Haçlılar gelin de kanınızda boğalım. Ey beka sorunu göremeyen çapulcular nasılsınız, iyi misiniz? Türk ve İslam düşmanının emellerini fark edemediniz mi? Şimdi anlaşıldı mı beka niye önemli? 31 Mart seçimlerinin niçin beka seçimi olduğu şimdi oturdu mu? Biliniz ki zillet İzmir’i her gün zehirliyor. Çanakkale’de yendiklerimiz, İzmir’e kadar kovaladıklarımız yeniden karşımızdalar. Tek çözüm Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir.”

    "KİME KARIŞTIK?"

    Bahçeli’nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı. AKP iktidarı döneminde kimsenin özgürlüklerine karışmadıklarını iddia eden Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

    "17 yıldır iktidarda, bunların dile getirdiği korkulardan hangisi doğru çıktı? Biz insanımızın giyimine mi karıştık, yediğine içtiğine mi karıştık? 17 yıldır iktidardayız, hanım kardeşlerime bakıyorum herkes istediği gibi giyiniyor. Bu kardeşlerin bunlara en güzel cevabı veriyorlar. Yıllardır Atatürk’ü istismar ettiler, bunların Atatürk’ün vasiyetine tırnak kadar faydası oldu mu?"

    "EY SEZAİ DEFOL GİT"

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi hedef alarak konuşmasını sürdüren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

    "Şimdi İzmir’e bir aday gösterdiler. Bu aday CHP’nin adayı değildir. Bu kişi Kılıçdaroğlu’nun kendi adayıdır. Yalansa yalan, iftiraysa iftira her yönüyle örtüşüyor. Adaylık icazetini de Kandil’den almıştır. Bu adayın İzmir’e hizmet etmek gibi bir derdi de, kalitesi de yok. Aynı durum diğer şehirlerde de yaşanıyor. Kendileri ne kadar saklamaya çalışırsa da çalışsın, bölücü örgütün desteklediği partinin eş başkanı da bunu söyledi. ‘HDP’nin oylarıyla seçildiklerini bilecek’ diyerek adeta meydan okudu. Bu adam Kürt bile değil, ama Kürt miletini istismar eden birisidir. Ey Sezai sen Kürdistan’da yaşamak istiyorsan Irak’ın kuzeyinde var, defol git. Bu adamın alacağı cevap nedir, bunlara CHP’ye ve ittifaka İzmir’de seçimi kaybettirmektir."

    "İZMİR’E ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

    İzmir'e önem verdiklerini söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

    "Bugün son 1 yılda 4’üncü defa İzmirli kardeşlerimle hasret gidiyorum. Yine de İzmir’e doyamadık. İnşallah seçimden sonra zaferi sizlerle kutlamak için tekrar geleceğiz. Bugün Cumhur İttifakı’nda birlikte olduğumuz MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile huzurlarınızda olduk. Bizimkisi bir Cumhur İttifakı’dır. İlk ortak mitingimizi buraya çok önem verdiğimiz için İzmir’de yapıyoruz. Biz Cumhur İttifakı’nı masa başında değil 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı birlikte mücadele ederken meydanlarda kurduk. Bizim bu birlikteliğimiz mezara kadar sürer. Türk siyasetinin son yıllardaki en dirayetli siyasetçisi olarak gördüğüm Sayın Bahçeli ile önümüze kurulan tuzakları birer birer bozarak devam ediyoruz."

    "CHP’Yİ BAY KEMAL’DEN KURTARMA SEÇİMİ"

    Konuşmasında, 31 Mart seçimlerini "CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu'dan kurtarma seçimi" olarak niteleyen Erdoğan, şunları söyledi:

    "31 Mart bir beka mücadelesinin adıdır, bu beka mücadelesini biz kazanacağız. İzmir’de aynı oyun oynanıyor. CHP’nin belediye meclis üyelerinden bölücü örgütten çok isim var. Seçime girmiyor, çünkü CHP’nin listesinden bunlar seçime girdiler. Geçmişte İzmir’deki her seçimde büyükşehir ve ilçelerde aday gösteren parti 31 Mart’ta niye listelerde görülmüyor. Bu seçimde CHP adına yarışıyorlar. Adı iyi kendi karışık partinin büyükşehirde ve ilçelerin birkaçı dışında adayı var mı? Çünkü onlar da CHP ve bölücü örgütün desteklediği parti için çalışıyor. İzmir’de ve diğer pek çok yerde kimin kimi desteklediği ittifaktan ülkeye hayır gelir mi? 31 Mart CHP’ye gönül veren kardeşlerimizi de Bay Kemal’den kurtarma seçimidir."

    KAMU KURUMLARINDA YASAK CUMHUR İTTİFAKINA KADAR!

    Fotoğraf: Evrensel

    İzmir Gündoğdu Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortak yapacağı miting öncesine SGK binasına ikilinin dev pankartı asıldı. 

    Siyasi partilerin kamu kurum ve kuruluşlarında afişleri bildirilerinin bulunması yasak olduğu halde Cumhur İttifakı bu yasağa uymuyor. Şimdiye kadar bir çok kamu binasına asılan pankartların bu sefer adresi İzmir Gündoğdu meydanı oldu.

    Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarının olduğu pankartta 'Beka İçin Milli Karar' ifadeleri yer aldı. (İzmir/EVRENSEL)

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