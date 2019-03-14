Erdoğan'dan Akşener'e: Erdoğan böyle bir şeye tahammül etmez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT'de ortak yayınlanan "Cumhurbaşkanı ile Özel" programına katılarak Veyis Ateş ve Ece Üner’in sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Ankara, İstanbul ve İzmir mitinglerini MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte yapacaklarını açıkladı. Erdoğan ayrıca, “Ben hiçbir siyasi partiye oy verene 'terörist' ifadesini kullanmadım” dedi. Erdoğan "8 Mart'ta Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtmasını devam ettirdi. Bütün olumsuz verilere rağmen ekonomide pembe bir tablo çizmeyi de ihmal etmedi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

BAHÇELİ İLE ORTAK MİTİNG

“Meydanlarda halkımın teveccühünü çok çok iyi görüyorum"

"Ankara, İstanbul, İzmir mitinglerini yapacağız, Sayın Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nın iki tarafı olarak oralarda birlikte olacağız."

"MUSTAFA KEMAL DE BAŞKANLIK SİSTEMİYLE YÖNETMİŞTİR"

“Gazi Mustafa Kemal, başkanlık sistemiyle yönetmiştir ama bunu kimse dillendirmiyor."

“Kayyımlarla oralarda çok çok güzel yatırımlar yapılmış, verdiğimiz paralar Kandil'e gitmemiş."

"OY VERENE 'TERÖRİST' DEMEDİM"

"Ben hiçbir siyasi partiye oy verene 'terörist' ifadesini kullanmadım. Siyasetin bu kadar acemisi değilim."

"(Akşener) Denizli'de çok ciddi bir yanlış yaptı. 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer...' Erdoğan böyle bir şeye tahammül etmez."

"Bu milletin kırmızı çizgisi ezandır, bayraktır, vatandır. Bundan taviz yok."

ERDOĞAN YİNE HDP'LİLERİ HEDEF ALDI

"HDP'nin başındakiler, şu anda Edirne'de cezaevinde olan, birçok yerde cezaevinde olan HDP'nin milletvekili veya farklı şeyleri var, bu adamların hepsi şu anda bir teröristin tanımı neyse bunlarda o var."

ERDOĞAN'DAN KAYYIM ÖVGÜSÜ

"Kayyımlarla gerçekten oralarda çok çok güzel yatırımlar yapılmış çünkü verdiğimiz paralar, Kandil'e gitmemiş, halka gitmiş, altyapıya, üstyapıya gitmiş. Buralarda ne yağmur suyu kanalları ne atık su kanalları ne içme suyu kanalları... Böyle bir şey yoktu. Kayyum sistemine geçtikten sonra bunlar yapıldı. Hakkari'nin caddelerinden, sokaklarından atık suların aktığı zamanı bilirim. Benim orada yaşayan vatandaşım, bu pisliğe mahkum edilmeye layık mı?"

EZAN ÇARPITMASINA DEVAM ETTİ

"8 Mart'ta seçimler öncesinde kadınların arkasına saklanarak adeta siyasi bir kumpanya düzenlemeye kalktılar ve bu özgürlük değil, biz buna tabii ki dedik ki 'Asla müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz.' Eğer siz bir yerde bu işi açık tutarsanız, ondan sonra da bunun önüne geçemezsiniz."

EKONOMİ İÇİN PEMBE BİR TABLO ÇİZDİ

"Bu krizler geride kaldı. Bizim için 2019 tam aksine ateşlemenin yapılacağı ve kalkınmanın çok daha iyi bir noktada olacağı bir yıl"

"Küresel ekonomide artan zorluklara rağmen, Türkiye ekonomisinin 2. çeyrekten itibaren, yeniden bir pozitif büyüme rakamları açıklayacak kapasiteye sahip olduğuna inanıyorum."

"S-400 işinden geri adım atmamız söz konusu değil."

FAZIL SAY AÇIKLAMASI

"Fazıl (Say) Bey ile o davet önemliydi. Birçok şeyler de söylendi yıldırmaya yönelik falan. Ben arkadaşlarıma 'gideceğim' dedim."

NETENYAHU İLE İLGİLİ KONUŞTU

"(Netenyahu) Seçimler yaklaşırken şu anda o çılgına döndü, 'Acaba ne olacak, ne olur?' falan gibi. Ben daha önce de orada başbakan gördüm veya başbakanlar gördüm, onlarla da bu konuları konuştuk ama ben böylesini görmedim."

"(Netanyahu) Bu adamın Mescid-i Aksa'nın bizdeki kutsiyetine yönelik, en ufak bir hassasiyeti yok. Bizi belki tahrik etmeye çalışıyor yani ülkemdeki özellikle onlara ait mabetlerle ilgili tahrik etmeye çalışıyor ama biz bu tahrike gelmeyiz." (AA)