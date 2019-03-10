Erdoğan, kadınları hedef aldı: Ezana terbiyesizlik ettiler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Adana'da düzenlediği seçim mitingine katıldı. Erdoğan, 8 Mart gece yürüyüşü sırasında polis saldırısına tepki gösteren kadınların protestosunu çarpıtarak yansıtan iktidar medyasının oyununu sürdürdü, kadınları "Ezana tahammülü olmayanlar" diyerek hedefe koydu.

"ADANA KÖPRÜBAŞI OTUR SARAYA KARŞI"

Konuşmasına "Senin Allahı'na gurban Adana. 'Adanalıyık Allah'ın adamıyık' diyen diline gurban Adana", "Adana köprübaşı, otur saraya karşı. Gel beraber gezelim, dosta düşmana karşı" gibi sözlerle başlayan Erdoğan, Adana'nın toprağın, emeğin, üretimin, ticaretin, sanayinin değerini, özgürlüğün, demokrasinin, hakkın, hukukun, geleceğine güvenle bakmanın anlamını iyi bildiğini söyledi.

"BEKA SEÇİMİ" VURGUSUNA DEVAM

"Beka seçimi" vurgusunu sürdüren Erdoğan, "Adana, kendisine gözünü dikmiş düşmanla mücadele etmenin ne demek olduğunu bir asır öncesinden beri çok iyi bilir. Bunun için Adana 31 Mart seçimlerinin beka seçimi olduğunu da iyi bilir." diye konuştu.

"3-5 BELEDİYE FAZLA KAZANMAK İÇİN KURULMADIK"

Seçime Cumhur İttifakı olarak girdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak giriyoruz, zillet ittifakı olarak değil, illet ittifakı olarak değil. AK Parti ve MHP olarak el ele, gönül gönüle, pazara kadar değil mezara kadar bu yoldayız inşallah. Cumhur İttifakı, 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değildir" dedi.

KILIÇDAROĞLU'YA: KORKAKSIN, KORKAK

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da darbecilere karşı kurulduğunu savunan Erdoğan buna karşılık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz günü darbecilerin idaresindeki havalimanında tankların arasından çıkıp geçtiği iddiasını yineledi. Erdoğa, Kılıçdaroğlu'ya "Sen korkaksın, korkak. Sende yürek yok. Sen ancak FETÖ'cülere sığınır, tankların arasından kaçar gidersin. O gece de öyle oldu. Hepsi kayıtlarımızda var. Hepsi artık kayıtlarda. Kaçacak deliği yok artık" dedi.

"EZANA TAHAMMÜLÜ OLMAYANLARA KARŞI SEÇİME GİRİYORUZ"

İktidara yakın medyanın 8 Mart'ta İstiklal Caddesi'ndeki Gece Yürüyüşü'nde ezanın ıslıklandığı iddiasını dile getiren Erdoğan, "Bu bayrağa, ezana tahammülü olmayanlara karşı bir ittifakla seçime giriyoruz. Güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup Ezan-ı Muhammediyeye terbiyesizlik ettiler. Biz gönüller kazanmak için çalıştığımızı söylüyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak istiklalimize istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı ezan bayrak düşmanlığıdır. Bunlar hiç İstiklal Marşı'mızı okumamışlar. Bu ülkede vatan, millet, bayrak, ezan düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak bizim boynumuzun borcudur. 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da çocuklarımızın da yüzüne bakamayız. 31 Mart'ta milletimiz bunlara hak ettiği dersi verecektir" dedi.

NE OLMUŞTU?

8 Mart'ta İstiklal Caddesi'ndeki Gece Yürüyüşü'ne polis saldırısı gerçekleşmiş, kadınların polisi protestosu sırasında ezanın başlaması üzerine iktidar medyası haberi "Kadınlar ezanı protesto etti" şeklinde vermişti.

Kadınlar, polis ablukasına rağmen Gece Yürüyüşü için Taksim'e çıktı

ADANA'DA YEREL SEÇİMLER

AKP, Adana Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde aday çıkarmayarak MHP'nin adayı Hüseyin Sözlü'yü destekliyor. CHP'nin adayı ise Zeydan Karalar. Aday çıkarmayan İYİ Parti ve HDP de Karalar'ı destekliyor. (HABER MERKEZİ)