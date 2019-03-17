Posta, Hürriyet ve CNN Türk'ten Sezai Temelli çarpıtması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin katıldığı bir televizyon programındaki sözleri, Demirören medya grubunun yayın organlarında açıkça çarpıtıldı, hatta söylemediği cümleler kullanıldı. Hürriyet gazetesi Temelli öyle bir cümle kullanmadığı halde “HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’den açık açık itiraf ve tehdit: İstanbul-Ankara’yı İmamoğlu ile Yavaş değil HDP yönetecek” başlığıyla haberi verdi.

Posta gazetesi de haberi Temelli’nin ağzından “Yavaş ve İmamoğlu değil HDP yönetecek” ifadesiyle kullandı. CNN Türk televizyonu da “Eş Genel Başkandan itiraf ve tehdit: İstanbul ve Ankara’yı CHP değil HDP yönetecek” başlığıyla haberi servis etti. Tepkilere rağmen haberler yine aynı şekilde kullanılmaya devam edildi.

TEMELLİ NE DEMİŞTİ?

Artı TV canlı yayınına konuk olan Sezai Temelli, Ankara ve İstanbul’daki aday çıkarmama eleştirilerine ilişkin şunları söylemişti: "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır. O kentin belediye başkanı olmayacak, o olsa olsa o kentin kayyumu olur. Biz bu riski alıyoruz. Seçmenlerimize diyoruz ki biz bu riski alacağız ve Türkiye'yi değiştireceğiz."

HÜRRİYET TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI, ÜSTE ÇIKTI

Hürriyet, gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada çarpıtmasının arkasında durdu ve üste çıktı: Bizden değil HDP’den açıklama istenmeli

Hürriyet'in internet sitesinden yayımladığı açıklaması özetle şöyle:

Anadolu Ajansı'nın yayınladığı habere göre Temelli şunları söyledi, "Hep burada HDP meselesi, HDP ile olan mesafe ve ilişki meseleleri muhalefet partileri için sorun oldu. Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır. O kentin belediye başkanı olmayacak, o olsa olsa o kentin kayyumu olur.''

hurriyet.com.tr, Temelli’nin açıklamalarıyla ittifaktaki varlıklarını söylemesi haberini vermiştir. CHP’li adaylar ya da haberi eleştiren çevreler bizden değil HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’den açıklama istemelidirler.

İMAMOĞLU: UTANIN

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da 'habere' tepki gösterdi: "Bu Hürriyet Gazetesi. ‘HDP yönetecek’ diye şu gördüğünüz ana sayfada, ben görev talip oldum olalı manşetten benim bir tek haberim çıkmadı. Benim haberlerim, hep ‘yerel yönetim’ diye bir şey var, oradan verildi. Benim şu gördüğünüz sayfadaki fotoğraf, ‘HDP Yönetecek’! Bunu kim demiş? HDP’nin eş başkanı söylemiş! Söylememiş adam öyle bir şey ya, söylememiş! Yok böyle bir laf ya! Nereden çıktı yalan haberi manşete taşımak? Hürriyet Gazetesine yakışır mı? Aynı şey, CNN Türk. ‘Sezai Temelli: İstanbul ve Ankara İmamoğlu ile başlayıp HDP yönetecek!’ Yok böyle bir cümlesi ya! Ayıptır, yazıktır, günahtır! Utanın! Düzeltin kendinizi" (MEDYA SERVİSİ)

Söylenmemiş sözleri, söylenmiş gibi manşet yapan Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk internet sitesini derhal bu yalan habere son vermeye ve özür dilemeye davet ediyorum. Konukseverlikleri için de Mardinliler Vakfı’na teşekkür ederim. pic.twitter.com/4bwpEVFEmz — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 17 Mart 2019