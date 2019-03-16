Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart’ı sabırla bir geçelim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdeme Spor Salonu’nda düzenlenen 'Büyük Samsunlular Buluşması' programına katıldı. Programda Erdoğan'ın yanı sıra AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da yer aldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda’daki saldırı ile ilgili “Ayasofya'da minareleri kaldıracaklarmış. Bunların hepsi tahrik. Biz bu oyunlara gelecek kadar ferasetimizi kaybetmedik. Bizim onlara vereceğimiz ders çok daha ağır olacak. Sabırla, sabırla. Şu 31 Mart'ı bir geçelim. 31 Mart'tan sonra farklı adımları atacağız” dedi.

Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye Raporu’nun kabul edilmesine değinen Erdoğan, “31 Mart aynı zamanda şu Avrupa Parlamentosu'na bir cevap olacaktır. Karar alıyorlar. Avrupa Parlamentosu hangi kararı alırsa alsın bunun bir kıymeti harbiyesi yok. Hiçbir bağlayıcılığı yok. 'Avrupa Birliği ile ilgili müzakereler durdurulsun' diye karar almışlar. Durdursanız ne yazar? Durdurmasanız ne yazar? Keşke öyle bir kararı alsalar. O kararı bir verseler. Ama vermezler, veremezler” dedi. (DHA)