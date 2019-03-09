Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya kadınlar günü batının anlayışı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Elazığ mitinginde yaptığı konuşmada 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin konuştu, kadınlara "annelik" rolü biçti.

Erdoğan "Dün malum dünya kadınlar günüydü. Ama bizim için dünya kadınlar günü bunların, batının bir anlayışıdır. Bizim için kadınlar günü her gündür. Niye? Ana her gün var mı? Var. Ana yoksa insan yok. Ana varsa insan var. Sevgililer sevgilisi Peygamberimiz ne buyuruyor? "Cennet annelerin ayakları altındadır" diyor." ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Ülkenin dört bir yanında kadınlardan 8 Mart etkinlikleri

Dünyanın dört bir yanında kadınlar 8 Mart için alanlardaydı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü: Umudumuz, direncimiz ve gücümüz var