Erdoğan, derdini anlatmaya çalışan kadını azarladı: Bizi provoke etme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Pursaklar’da “Toplu Açılış Töreni” adı altında düzenlenen seçim mitinginde konuştu. Erdoğan konuşması sırasında sesini duyurmaya çalışan bir kadını “Hanımefendi, hanımefendi. Hiç yakıştıramıyorum. Bitsin konuşmam ondan sonra gelir konuşuruz. Çok ayıp. Provoke etme bizi” diyerek azarladı.

Konuşmasında yaklaşan seçimlere dair açıklamalarda bulunan Erdoğan’ın hedefinde ise yine muhalefet partileri vardı. Seçimlerde Pursaklar'dan rekor beklediğini söyleyen Erdoğan, “ezan” üzerinden siyaseti sürdürdü ve “Pursaklar'dan özellikle ezan düşmanlarına sandıkta esaslı bir ders vermelerini bekliyorum” dedi.

Muhalefet partileri için “dörtlü çete” nitelemesinde bulunan Erdoğan, “Ezanımıza hor bakanlar, ezanımızı hazmedemeyenler, bayrağımızı yakanlar... Bunlar kiminle el ele? CHP ile el ele. Belgeyle konuşuyorum. Bay Kemal bunlarla el ele mi, kol kola mı? Sandığa beraber gidiyorlar mı? Ankara'da Bay Mansur bunlarla beraber mi? Şimdi bunlara istiyorum ki sizler hep beraber dersini verin” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Taksim’de kadınların polise tepkisini “ezan protestosu” imiş gibi göstermeye devam eden Erdoğan, “Ülkemizde birileri ezanımızı ıslıklar da İsrail durur mu? Onlar da Müslümanların onur davası olan Mescidi Aksa'yı, Kubbet-üs Sahra'yı postalları ile kirletmeye cüret ettiler” dedi.

Konuşmasında İsrail’i sert sözlerle hedef alan Erdoğan, bu ülkeye dönük herhangi bir yaptırımda bulunma konusunda ise sessiz kaldı. (HABER MERKEZİ)