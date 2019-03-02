Erdoğan HDP’yi hedef aldı: Bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Trabzon mitinginde HDP’li milletvekillerinin konuşmalarının yer aldığı görüntüleri halka izleterek, “Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, yallah oraya git, Kürdistan'a. Sizin bu ülkede yeriniz yok” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Trabzon Meydan Parkı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan buradaki konuşmasında HDP’li milletvekillerini hedef aldı: "Buradan tüm Türkiye'ye, tüm Batı'ya, Orta Anadolu'ya sesleniyorum, 780 bin kilometrekareye sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Doğu Anadolu'muz, Güneydoğu Anadolu Bölge'miz, Karadeniz'imiz, Akdeniz'imiz, Orta Anadolu'muz, Ege'miz var, Marmara'mız var. Ama bizde Kürdistan diye bir bölge yok. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, yallah oraya git, Kürdistan'a. Sizin bu ülkede yeriniz yok. Şimdi CHP'ye gönül veren kardeşlerime, İYİ Parti'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. Diyorum ki, kardeşlerim bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz, nasıl oluyor da onlarla beraber yol yürüyorsunuz? CHP'ye gönül veren bütün kardeşlerime, sözde İYİ Parti'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum ve diyorum ki bu yanlışa gelecek misiniz? Hatta daha ileri gidiyorum, bölücü terör örgütünün arkasında olduğu HDP'ye gönül verenlere de sesleniyorum, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber olacak mısınız? Gelin 31 Mart'ta sandıklarda bunlara şöyle güzel bir Osmanlı tokadı vuralım." (AA)