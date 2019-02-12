Erdoğan'ın açık kalan mikrofonundan kriz itirafı: Para sıkıntımız var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un konuşmaları mikrofonun açık unutulması sonucu canlı yayına yansıdı. TOKİ Başkanı'nın "Para konusunda sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti" dediği duyuldu.

Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, konuşmaya verdiği ara sırada mikrofon açık kaldı. Sahnedeki konuşmalar "kriz yok" diyen hükümetin açıklamalarını bir kez daha boşa düşürdü.

İlerihaber'e göre TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un sahnede olduğu esnada konuşmalar mikrofonun açık unutulmasıyla A Haber'in canlı yayına yansıdı.

Erdoğan’ın açık kalan mikrofonundan kriz itirafı: Para konusunda sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan ettihttps://t.co/KUle8sYKLl pic.twitter.com/OeAmef0WKB — İleri Haber (@ilerihaber) 11 Şubat 2019

TOKİ Başkanı Bulut ve yanında bulunan kişilerle Erdoğan'ın arasındaki konuşmalarda, bir kişinin "Para konusunda sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti" sözleri canlı yayına yansırken, Erdoğan ise "Öyle demeyin şimdi" dedi. (HABER MERKEZİ)

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