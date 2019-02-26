Tekirdağ adayı Tuncay Sağıroğlu: AKP gözünü halkın cebine dikiyor

Tekirdağ Büyükşehir Bağımsız Adayı Tuncay Sağıroğlu seçim çalışmaları kapsamında Muhittin Mahallesi’nde yaptığı ev toplantısı ile işçi ve emekçilerle bir araya geldi. Toplantıda ekonomik krizin etkileri, hayat pahalılığı gibi sorunlar öne çıkarken aynı zamanda neler yapılması gerektiği de tartışıldı. Kriz sürecinde seçimlere girdiklerini belirten Tuncay Sağıroğlu şöyle konuştu:

“AKP ve Cumhur İttifakı krizin faturasını halka kesmek için bu seçimlerde toplumsal desteğini güçlendirmek istiyor. Devletin bütün olanaklarını sermayenin kurtarılması için harcarken öbür taraftan ise işsizlik arttı. Milyar dolar serveti olanlara hiç dokunmayan AKP, tasarruf için gözünü halkın cebine dikiyor. İşsizlik fonu yağmalanırken şimdi bireysel emekliliği üç yıl zorunlu hale getiriyor. Eğer AKP ve Cumhur İttifakı bu seçimlerden güç toplayarak çıkarsa bu politikalarına devam edecek.”

Halkın karar alma mekanizmalarına dahil olduğu, denetlediği, yeri geldiğinde geri çağırma hakkını kullandığı bir yerel yönetim anlayışını savunmak için aday olduğunu söyleyen Sağıroğlu, “İşçi ve emekçiler birliğini büyütmek için birleşmek zorunda. Bizler mücadele etmeden hayatımızı değiştiremeyiz. Fabrika fabrika, mahalle mahalle birleşmek zorundayız. Şimdi oylarımızı da birleştirelim” diyerek destek istedi.

1 LİRALIK TATLIYI BİLE SATAMIYORUM

Toplantıya ev sahipliği yapan Mustafa Coşkun da yıllardır tatlıcılık yaptığını söyledi ve krizden etkilendiklerini şöyle anlattı:

“Ben ’94 Çiller, 2000 Ecevit krizini de gördüm. Ama ilk defa böyle uzun süren, durgunluk yaşanan bir kriz görüyorum. Bu kriz başka. Seyyar tatlıcılık yapıyorum. İnsanlar bir liralık tatlıyı bile kestiler. Satışlarımız yarı yarıya düştü.”

İki aydır işsiz olan Emrah ise “Önceden Çorlu’da bir işten çıktığında veya atıldığında bir haftada iş bulurdun. Şimdi iki aydır işsizim. Her yer işçi çıkarıyor. Bunun düzeleceği de yok. Seçimden sonra daha kötü günler bizi bekliyor” dedi.

Aynı işyerinde çalışan iki kadın işçi ise yeni yılda yapılması gereken ücret zammının yapılmadığını söyledi. Prim gün sayısı dolduğu halde emekli olamayan bir vatandaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT’leri yük olarak görüp hakaret etmesine tepki gösterdi.

Fotoğraf: Evrensel

‘BİZ NİYE UCUZ SEBZE GÖRMÜYORUZ’

Özellikle toplantıya katılan kadınlar hayat pahalılığından şikayet etti. Ekonomik krizin AKP’nin yıllardır sürdürdüğü ekonomi politikalarının ürünü olduğuna dikkat çeken Tuncay Sağıroğlu “Yaşanan hayat pahalılığını AKP dış güç, aracılar, stokçular, marketler gibi kendi dışındaki faktörlere bağlıyor. Bunlarla da mücadele ediyor görüntüsünü yaratmak için de en son tanzim satışlarını gündeme getirdi” dedi. Toplantıya katılan kadınlar “AKP ne yaparsa yapsın biz patates soğanı beş liradan alıyoruz. AKP ucuzlatıyorsa biz niye ucuz sebze görmüyoruz” diye tepkilerini dile getirdi.

Katılımcılar bu toplantıların sadece seçim zamanlarında değil her zaman yapılmasını istedi ve yeniden toplanma kararı aldı. (Tekirdağ/EVRENSEL)