19 Şubat 2019 14:43

Spil Dağı Milli Parkı’na komşu ikinci mermer ocağı

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Spil Dağı Milli Parkı’na 32,5 metre mesafede taş ocağı açılması için onay verdi. Köylüler ise tepkili.

Spil Dağı Milli Parkı’na komşu ikinci mermer ocağı

Fotoğraf: Evrensel

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    Metehan UD
    İzmir

    Spil Dağı Milli Parkı’na 32.5 metre mesafedeki alana taş ocağı açılması için Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ilk onayı verdi. Müdürlük daha önce de Spil Dağı’na 20 metre mesafede başka bir taş ocağı için izin vermişti. Proje sahasının yakınlarındaki Damlacık Köylüleri ise 28 Şubat’taki halkın katılımı toplantısında ocağı istemediklerini dile getirecek.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü, İzmir’de yeni bir taş ocağı daha kurulması için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı. Kemalpaşa ilçesi Damlacık köyü sınırlarında kalan ruhsat sahasında açılmak istenen mermer ocağı arama ve işletme ruhsatı projesi müdürlükten ön onayı aldı.

    Proje alanı, İzmir-Manisa Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre ormanlık alanda kalıyor ve ocağın açılacağı yerler çam ağaçları ile kaplı. Projedeki kaç ağacın kesileceğinin bilgisi de bulunmuyor. Proje sahası 97 hektarlık alanı kapsarken ocağın maksimum ömrü 20 yıl. Ocağın faaliyete geçmesi durumunda saatte 14, günde 112 kilodan fazla toz havaya karışacak. Proje kapsamında yılda 30 bin metreküp mermer çıkarılması planlanıyor

    ‘İŞ MAKİNELERİ MİLLİ PARKIN İÇİNDEN GEÇECEK’

    Ruhsat sahasının 32.5 metre kuzeydoğusunda Spil Dağı Milli Parkı bulunuyor. İş makineleri milli parkın içinden geçen yolları kullanacak. En yakın yerleşim alanı ise 2 bin 465 metre mesafede. Müdürlük geçtiğimiz yıl da bu bölgeye 5-6 kilometre uzaklıktaki Kemalpaşa Beşpınar köyü sınırlarının içinde kalan proje sahası içinde mermer ocağı açılması için ÇED süreci başlatmıştı.  2017’de de yine Spil Dağı’na 500 metre uzaklıkta açılmak istenen başka bir taş ocağı için de mahkeme yürütmeyi iptal kararı vermişti.

    ‘KİRAZLARIMIZ VE KEÇİLERİMİZ ZARAR GÖRECEK’

    Projenin halkın katılımı toplantısı ise 28 Şubat’ta saat 14.00’te köy kahvesinde gerçekleşecek. Evrensel’e konuşan Damlacık Köyü Muhtarı Mehmet Küntür, ocağın açılması ile birlikte yaptıkları tarım ve hayvancılığın olumsuz etkileneceğini belirterek halkın katılım toplantısında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine izin verilmemesi yönünde çağrıda bulunacaklarını söyledi. Küntür “Doğanın alacağı zararın yanı sıra ocağın etrafında kiraz ağaçlarımız ve bu bölgelerde yetiştirdiğimiz keçilerimiz var. Bunlar bizim en önemli gelir kaynaklarımız.  Bunların zarar görmesi durumunda zorluk yaşarız. Yol yakınken vazgeçsinler. Köyümüzün etrafında taş ocağı istemiyoruz” dedi.

    KENDİNE HAS BİTKİ ÖRTÜSÜ VE YILKI ATLARI İLE SPİL DAĞI

    Kendine has bitki örtüsü, yılkı atları ile doğal güzelliklere sahip olan Spil Dağı Milli Parkı jeolojik, arkeolojik ve mitolojik özelliklerinin yanı sıra, dağcılık sporuna uygun ve önemli bir rekreasyon alanı. Mitolojide Kybele, Niobe, Tantalos ve Pandereos ile ilgili öykülerde adı geçen Spil Dağı’nın eteklerinde Tantal Kalesi kalıntıları, Bereket Tanrıçası Kybele’nin rölyefi, Niobe Ağlayan Kaya ve Bizans Dönemi’nden kalma Magnesia Kalesi’nin kalıntıları yer alıyor.

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