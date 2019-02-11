11 Şubat 2019 03:30

Ayrı yaşadığı eşinden tehdit alan Sevkan Ordu: Ölmek istemiyorum

Boşanmak istediği eşinden 15 yıl şiddet gören Sevkan Ordu'nun eşi günler sonra serbest kalacak. Sevkan: Ben ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum.

Ayrı yaşadığı eşinden tehdit alan Sevkan Ordu: Ölmek istemiyorum

Fotoğraf: Evrensel

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    Sevkan Ordu 30 yaşında. Yaklaşık 15 yıl eşi Özkan Ordu’nun şiddetine maruz kalan ve daha fazla dayanamadığı için 2 yaşındaki oğlu ve 12 yaşındaki kızıyla ailesinin evine sığınan Sevkan, hâlâ tehdit ediliyor. 65 suçtan dosyası bulunan, sadece uzaklaştırma cezasını ihlal etmekten kısa süreliğine cezaevine giren Özkan Ordu, günler sonra serbest kalacak. Daha önce gazetemizde haberine yer verdiğimiz Sevkan Ordu ile şiddet gördüğü dönemi ve dava sürecini konuştuk. Evliliği boyunca ciddi bir şekilde şiddet gördüğünü söyleyen Ordu “15 yıl evli kaldım, evliliğim süresince ciddi anlamda şiddet gördüm. Hem fiziki hem duygusal olarak çok ağır şeyler yaşadım. Çocuklarım da şiddete maruz kalınca ayrılmaya karar verdim. Çünkü kendisi çok tehlikeli, kendi ailesine de şiddet uygulayan bir insan. Babasını bıçakladı, annesini dövdü, babasının buna dair bir şikayeti de var. Ben ayrılıp ailemin yanına sığındıktan sonra babası beni haklı çıkarmamak için şikayetini geri aldı. Ailesinin de tepkisi var ama susuyorlar. Susmak da desteklemektir. Torunları için susmamaları gerekir.” dedi.

    TEK BAŞIMA SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYORUM

    Çocuklarına kendisinin baktığını söyleyen Sevkan, “Şu an babamın iş yerinde aşçılık yapıyorum. Ailemin desteği ile ayakta duruyorum. İşe bile babamla gidip geliyorum. Tek başıma sokağa çıkmaya korkuyorum. Markete inmeye bile korkar oldum. Kardeşlerime, babama defalarca kurşun sıkmış bir insan.” dedi. Sevkan boşanma aşamasındaki kocasının 65 dosyası olduğunu ifade ederek “Ama kendisi bu suçlardan hâlâ tutuksuz yargılanıyor. Şu an aldığı ceza ise uzaklaştırma cezasını ihlalden. Dükkanımızı yakma suçundan bile tutuksuz yargılandı. Bu kadar suç işlemesine rağmen tutuklanmaması beni düşündürüyor. Benim çalmadığım kapı kalmadı. Gitmediğim savcı, emniyet müdürü, vali kalmadı. Herkesle görüştüm. Kendime ve aileme uzaklaştırma kararı çıkardım. Elektronik kelepçe uygulanacağı söyleniyor ama bunun da caydırıcı olacağına inanmıyorum. Çünkü evlerimiz çok yakın, aynı mahallede oturuyoruz. Artık tutuklanması ve yaptıklarının cezasını çekmesini istiyorum.” şeklinde konuştu.

    ‘15 YILLIK İŞKENCE GÖZLERİMİN ÖNÜNDE’

    Evliliği boyunca çok ciddi işkencelere maruz kaldığını belirten Sevkan “Her yerde yaşadıklarımı görüyorum. Ekmek yiyemiyorum, bazen su içemiyorum. İnsanlara çok basit gelebilir ama her şeyde yaşadıklarımı görüyorum. Sırf beni aşağılamak için yüzüme çay serperdi. Sırf kızımın yanında beni aşağılamak için saçlarımı sıfıra vurdurdu. Benim için çok büyük travmalar bunlar. Kendi canı yandığı zaman benim de canımı yakardı. Karşıma otururdu ‘Ben seni döveceğim, sen de sesini çıkarmayacaksın’ derdi. Birkaç defa balkondan atmaya çalıştı beni. Başımı yerlere vuruyordu. Kemerlerle, doğalgaz borularıyla beni dövdü. Uyuşturucu maddeden 2.5 yıl hapis yattı. Çıktıktan sonra şiddet daha çok arttı. Gece üstü açıldığı için üşüdüğü zaman beni kaldırıp betonda yatırırdı. Bütün bunlar gözümde yeniden canlanıyor” ifadelerini kullandı. “Hayatımdan endişe duyuyorum.” diyen Sevkan şöyle konuştu: “Ben onunla zaten 15 sene esir hayatı yaşadım. Şimdi ise tehditleri esir hayatı yaşatıyor. Öldürülmek istemiyorum. Medyadan takip ediyorum, birçok kadın katlediliyor. Bu cezalar caydırıcı değil, yarın öbür gün yine bana ve çevreme zarar verecek. Ben ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum. Çocuklarımın bana ihtiyacı var.” (EKMEK VE GÜL)

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