Emek ve demokrasi güçleri TARİŞ işçilerine destek mitingi düzenledi

İzmir emek ve demokrasi güçleri, Gıda-İş Sendikasına üye oldukları için TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı fabrikasında işten çıkarılan işçiler için fabrika önünde miting düzenledi.

Sendikalaştıkları için işten atılan DİSK/Gıda-İş üyesi TARİŞ işçilerinin atılan işçilerin geri alınması, işçiler üzerindeki baskıların son bulması ve sözleşme imzalanması talepleriyle başlattıkları direniş 94 gündür devam ediyor. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri de TARİŞ işçileriyle dayanışmak için miting düzenledi. Çiğli Organize Sanayi Bölgesi içindeki TARİŞ fabrikası önünde yapılan mitinge sendikalar, siyasi partiler ve kitle örgütleri katıldı.

TARİŞ önünde düzenlenen miting, işçilerin, sendikaların ve kitle örgütlerinin katılımıyla yapıldı | Fotoğraf: Evrensel

TARİŞ YÖNETİMİ DAYANIŞMAYI ENGELLEYEMEDİ

İzmir’de çevredeki fabrikalara "Servis kaldırmayın" diye ihtar çeken TARİŞ yönetimi, dayanışmayı engelleyemedi. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin direnişteki DİSK/Gıda-İş üyesi TARİŞ işçileri için düzenlediği miting, işçilerin, sendikaların ve kitle örgütlerinin katılımıyla yapıldı. Gıda-İş Başkanı Seyit Aslan, “Arkamızda işçi sınıfı var, mücadeleyi mutlaka kazanacağız” dedi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla başta Schneider ve Totomak’ta çalışan işçiler, DİSK’e ve KESK’e bağlı sendikar, siyasi parti ve kitle örgütleri Organize Sanayi Bölgesi son durakta bir araya gelerek “Kriz nedeniyle işten atmalar yasaklansın”, “Atılan işçiler geri alınsın”, “Sendika hakkı tanınsın” yazılı dövizlerle TARİŞ önüne yürüdü. Yapılan eyleme CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü de katıldı.

Miting öncesi polisin işçilerin önünde duvar örmesi tepki çekti | Fotoğraf: Evrensel

İlk sözü alan Gıda-İş Ege Bölge Temsilcisi Gürsel Köse, “Bu kapıyı yalnızlaştırmaya çalıştınız ama başaramadınız” dedi. Köse tüm katılımcılara teşekkür etti. DİSK Ege Bölge Başkanı Memiş Sarı da yapılan dayanışmanın önemine dikkat çekerek mücadele vurgusu yaptı. 20 Şubat'ta TARİŞ’in mali genel kurulu olduğunu ifade eden Sarı, 20 Şubat’ta yine TARİŞ önünde olacaklarını belirterek dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı.

TARİŞ YÖNETİMİNE BİR KEZ DAHA ÇAĞRI YAPILDI

Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, konuşmasına Flormar’da, Cargill’de ve Aydın Belediyesinde direnen işçilere selam göndererek başladı. TARİŞ yönetiminin çağrısıyla çok sayıda çevik kuvvet polisinin geldiğini belirten Aslan, “Adeta sıkı yönetim koşullarında basın açıklaması yapmak zorunda kalıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

TARİŞ yönetiminin bir haftadır tüm fabrikaları arayarak buradaki dayanışmayı engellemek istediğini hatırlatan Seyit Aslan, “Ama şunu görsünler, İzmir’deki Emek ve Demokrasi Güçleri, DİSK Bölge Temsilciliği tüm baskılara rağmen buradalar, burada olacaklar” dedi.

TARİŞ’in binlerce çiftçinin alın teri ile ortaya çıkmış bir kooperatif olduğunu dile getiren Aslan, konuşmasına şöyle devam etti: Ama gelin görün ki binlerce üreticinin seçtiği o yönetim, bugün TARİŞ’i doğru yönetemiyor. İşçi arkadaşlarımızı attıklarında 'tasarruf yapıyoruz' dediler. Müdürler 20 bin lira ücret alırken asgari ücret alan işçiden mi tasarruf edeceksiniz, bu ne aymazlıktır!

Diyalog yolun hiçbir zaman kapatmadıklarını belirten Aslan, “Bu işin konuşularak çözüleceğini söyledik ama ne yazık ki TARİŞ diyalog yerine baskıyı seçti. Bir kez daha diyalog çağrısı yapıyoruz, üreticilerin emeğini heba edemezsiniz. Kriz koşullarında patronların iş yerlerindeki antidemokratik uygulamalarının kaldırılmasını istiyoruz. Biz burada bekleyeceğiz, ta ki bu işçiler haklarını elde edene kadar. Arkamızda işçi sınıfı var. Bu mücadeleyi mutlaka kazanacağız” dedi.

‘DEMOKRASİ İŞÇİLERİN ESERİ OLACAK’

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da TARİŞ işçilerinin 94 gündür fabrika önünde yürüttükleri mücadelenin, aynı zamanda demokrasi mücadelesi, memleket meselesi olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, “TARİŞ’te süren direniş sadece TARİŞ'te işten atılan arkadaşlarımızı ilgilendiren bir mesele değildir. Sendikalı işçilerin işten çıkarılması tüm işçi sınıfına yönelik bir saldırıdır ve bu nedenle buradaki direniş, hepimizin geleceği için yürütülen bir direniştir” dedi.

Çerkezoğlu, “Bugün ülkemizde bir tek adam rejimi kuruluyorsa, eksiğiyle gediğiyle 150 yıllık demokratik kazanımlar dahi bir bir yok ediliyorsa, bunun başlıca amacı işçi sınıfını köleleştirmektir. Memleketi patronlar için bir köle pazarına dönüştürmek isteyenler için, işçilerin örgütlenmesi, sendikalaşması bir tehdittir. Köleciliğin hakim olduğu yerde sendikaya yer yoktur, greve yer yoktur, demokrasiye yer yoktur. Biz biliyoruz ki bugün ülkemizde demokrasi yeniden kurulacaksa, memleket yeniden kurulacaksa bu işçilerin eseri olacaktır” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

NE OLMUŞTU?

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı fabrikasında çalışan işçiler DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikasına üye oldu. TARİŞ yönetimi ise sendikayı tanımadığını belirterek işçiler üzerinde baskı kurdu, 7 işçiyi işten attı. “Ya başka sendika, ya da istifa” denildiğini ifade eden işçiler, bunun üzerine 6 Kasım’da fabrikadan çıkmama kararı alarak işyerinde eyleme başladı. TARİŞ yönetiminin çağrısıyla fabrikaya gelen polis işçileri ve desteğe gelen sendikacıları gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı. İşten atılan ise fabrika önünde direnişe başladı. (İzmir/EVRENSEL)

TARİŞ yönetiminden dayanışma mitingine karşı hamle