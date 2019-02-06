Emek Partisi Çiğli İlçe Örgütü Tariş mitingine çağrı yaptı

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Gıda-İş Sendikasına üye oldukları için Tariş Zeytin ve Zeytinyağ Fabrikasında işten çıkarılan işçiler için 8 Şubat Cuma günü miting düzenleyecek.

Miting için Emek Partisi Çiğli İlçe Örgütü de Çiğli çarşı merkezinde ve Çiğli Organize Sanayi Bölgesi içinde bildiri dağıtarak katılım çağrısı yaptı.

"Tariş yönetiminin anayasal hak olan sendikalaşma hakkını tanıması ve atılan 7 arkadaşımızın işe iadesi için mücadelemiz sürüyor. Hep birlikte örgütlü örgütsüz tüm işçilerle bir olarak mücadeleye sahip çıkalım. Tariş'te kazanırsak bütün işyerlerinde kazanacağız" diyerek dağıtılan bildirilerle dayanışma ve mitinge katılım çağrısı yapıldı. (İzmir/EVRENSEL)