TARİŞ yönetiminden dayanışma mitingine karşı hamle

İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin çağrısıyla 8 Şubat’ta yapılacak TARİŞ mitingi öncesi TARİŞ yönetimi, Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu işyerlerine ihtar çekti. TARİŞ yönetimi miting için servis kaldırılmasının engellenmesini istedi.

İşçileri Gıda-İş’e üye oldukları için işten atan TARİŞ yönetimi, TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı fabrikası önünde 8 Şubat Cuma günü yapılacak miting öncesi Birleşik Metal-İş Sendikasının örgütlü olduğu Totamak, ABB Elektrik ile Schneider’e ihtarname yolladı. TARİŞ ihtarnamede, “Kurumumuza, servislerinizi göndererek zarar veriyorsunuz. Bunun üzerine yasal işlem başlatacağız” dedi.

TARİŞ yönetimi aynı zamanda içerideki işçilere de baskıyı sürdürüyor. Yönetimin miting günü işçilerin ön bahçeye çıkmasını ve cuma namazına gitmelerini de yasakladığı öğrenildi. (İzmir/EVRENSEL)