Kemalpaşa kentsel dönüşüm planları yine mahkemelik oldu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 2015 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile “riskli alan” ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan Soğukpınar ve Atatürk Mahallesi için hazırlanan ikinci imar planları da bölge halkı tarafından yargıya taşındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan planlara yaptıkları itirazlar kabul edilmeyen mahalleliler dava açarak bir kez daha iptalini istedi.

Kemalpaşa Soğukpınar ve Atatürk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Derneği ve mahalleliler tarafından açılan davada onaylanan planların üst ölçekli planlara, imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planların kademeli birlikteliği ilkesine, katılımcılık ve şeffaflık ilkesine aykırı hazırlandığı belirtildi. Dava dilekçesinde ormanlık alanların da imara açıldığı açılmak istendiği ifade edilerek planların, bütünlüklü bir kentsel çevre oluşturmaktan uzak olduğu ve bölgedeki doğal alanların üzerinde yapılaşma baskısı yaratacağı da ifade edildi.

"PLANLARDA HAKLARIMIZ BELİRSİZ"

Dernek Başkanı Yavuz Artuğ, mevcut dönüşüm projesini neden istemediklerini anlattı. Planlarda vatandaşların haklarının belirsiz olduğunu belirten Artuğ "Aklımızda ne olacağımıza dair soru işaretleri var. Biz neden yerlerimizden gidelim? Soğukpınar'daki Tahtacıların yerleşimi 150 yıl öncesine dayanıyor. Atatürk Mahallesi de 100 yıl öncesine kadar gidiyor. Bu iki Kemalpaşa'nın geçmişidir, ilk yerleşim yerleridir. Bu dönüşümü bizsiz yapmak istediğiniz de elbette dava açacağız. Belediye başkanı ya da bürokratlar halka doğru düzgün açıklamada bulunamıyor ancak siyasi propaganda yapıyor. Bu da halkı ikna etmiyor. Planlarının içeriklerini bile bilmiyorlar. Biz planların olası sonuçlarını anlatıyoruz. Yapılmak istenen konutlarda yaşamamız mümkün değil" dedi.

2 KATLI BİNALAR YERİNİ 12 KATA BIRAKACAK

Kemalpaşa Belediyesi eliyle yürütülen kentsel dönüşüm sürecinde ilk planlara karşı açılan dava sürerken belediye halkın açmış olduğu davayı boşa düşürmek adına çok az değişiklerle yeni planları askıya çıkardı. Kentsel dönüşüm 83,47 hektarlık alanı kapsarken belediye her iki mahalledeki 3 bin 800 olan konut sayısı 5 bin 200’e çıkarmayı planlıyor. Bin 400 konut ve 272 ticari yapı belediye ile ihaleyi alacak şirket arasında paylaştırılacak. Nüfusun da 16 binden 25 bine çıkması planlanıyor. Bölge halkı yeni binalara oturabilmek için borçlandırılacak. Alandaki 2-3 katlı binalar da yerini 12 katlı binalara bırakacak. (İzmir/EVRENSEL)