Kolombiya'da bomba yüklü araçla saldırıda 20 kişi öldü

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da General Santander Polis Okulunun önünde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, "Saldırı silahsız gençler ve öğrencilerin olduğu bir eğitim merkezine düzenlenmiştir" dedi. Saldırıda 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 68 kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırı sonrası 3 gün yas ilan edildi.

Duque ve Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez ile beraberindeki heyet, saldırının hedefi olan Bogota’nın güneyindeki General Santander Polis Okulu'nda incelemelerde bulundu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez de saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada elde ettikleri bulgulara ilişkin bilgi verdi.

52 yaşındaki Kolombiya vatandaşı Jose Aldemar Rojas Rodriguez’in düzenlediği bombalı araç saldırısında 80 kilogram patlayıcı kullanıldığını kaydeden Martinez, aracın en son Venezuela sınırındaki Arauca kentinde geçen yıl yapılan muayenesinin kayıtlarının bulunduğu bilgisini paylaştı.

Güvenlik güçleri ve başsavcılık ekipleri olay yerindeki aramalarını sürdürürken, bölgeye polis kimseyi yaklaştırmıyor. Polis okulunun, saldırının oldukça uzağında kalan bölümlerinde dahi cam ve cephelerdeki hasar yer alıyor.

Fotoğraf: DHA

Kolombiya'da yayın yapan RCN Radyosu, Twitter hesabından olay yerine ilişkin görüntüler yayınladı.

Urgente Primeras imágenes de carro bomba en Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá



Más imágenes en: https://t.co/r1rrwS6U5B pic.twitter.com/Ls4FdonOC1 — RCN Radio (@rcnradio) 17 Ocak 2019

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bogota'nın güneyindeki Santander Polis Akademisi'nde 17 Ocak'ta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda polis memurunun hayatını kaybettiğinin ve polis akademisi mezunlarının yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

BUNDAN ÖNCE BOGOTA'DA YAŞANAN SALDIRILAR

Bogota’da 17 Haziran 2017’da bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletine yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişi ölmüş 9 kişi yaralanmıştı.

Aynı yıl şubat ayında düzenlenen bombalı saldırıda ise La Macarena semtinde, boğa güreşleri öncesi yol güvenliğini sağlayan polisler hedef alınmış, yaralanan 24 polisten biri hayatını kaybetmişti.

Kolombiya devleti, FARC'la Kasım 2016'da barış anlaşması imzalamıştı.(DIŞ HABERLER)